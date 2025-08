Las críticas a Rosalía por su silencio sobre Gaza atizan el debate sobre el deber social de los artistas

Para explicar su silencio, aseguró que nunca se sintió cómoda publicando un mensaje solo porque se esperaba de ella y recalcó que no haber hecho una declaración pública no significa que no condene la violencia. “En los últimos meses he leído con mucha tristeza comentarios que dicen que no me importa lo que ocurre en Gaza”, comenzó Rosalía. “Es terrible ver día tras día como personas inocentes son asesinadas y que los que deberían parar esto no lo hagan”.