    Israel: un ataque con armas de fuego deja varios muertos en Jerusalén Este

    Al menos seis personas murieron y 12 resultaron heridas el lunes en Jerusalén, cuando dos hombres armados abrieron fuego en una parada de autobús y dentro de un ómnibus, antes de ser abatidos por un agente de seguridad y un civil

    Varios muertos tras tiroteo en cruce de Jerusalén.

    Varios muertos tras tiroteo en cruce de Jerusalén.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Búsqueda | France 24
    Por RFI y France 24

    Dos atacantes palestinos abrieron fuego este lunes en una parada de autobús en una transitada intersección del norte de Jerusalén, dejando seis muertos y 12 heridos, según la policía israelí, los servicios de emergencia y hospitales locales.

    De acuerdo con la policía, los hombres dispararon contra las personas que aguardaban en la parada, mientras que medios israelíes señalaron que también subieron a un autobús y dispararon dentro del vehículo. El ataque fue detenido poco después, cuando un agente de seguridad y un civil abatieron a los agresores. Las autoridades no ofrecieron de inmediato detalles sobre su identidad ni su estado.

    Israel ha intensificado sus bombardeos ante un plan para conquistar la ciudad de Gaza
    Conflicto en Medio Oriente

    Israel advierte a Hamás que se rinda o se enfrente a la “aniquilación”

    Por RFI
    Un niño corre mientras la Torre Mushtaha se derrumba tras un ataque aéreo israelí en el oeste de la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 5 de septiembre de 2025.
    Conflicto en Medio Oriente

    Israel inicia el bombardeo de edificios en la ciudad de Gaza tras pedir evacuar la zona

    Por RFI

    El tiroteo se produjo en una de las principales entradas a Jerusalén, en una carretera que conecta con asentamientos judíos en Jerusalén Este. Imágenes difundidas tras el ataque mostraron a decenas de personas huyendo en plena hora punta. Los paramédicos describieron una escena caótica: vidrios rotos por el suelo y heridos inconscientes en la calle y la acera junto a la parada.

    Por el momento no se ha esclarecido el motivo del ataque ni quién lo organizó. El grupo islamista Hamás elogió a dos “combatientes de la resistencia” palestinos que, según afirmó, fueron los autores, aunque no asumió formalmente la autoría.

    El primer ministro Benjamín Netanyahu acudió al lugar unas dos horas después del tiroteo. Ese mismo día debía presentarse en el tribunal por su juicio por corrupción, pero la audiencia fue pospuesta debido a la situación de seguridad. Desde allí, advirtió que Israel libra “una guerra en múltiples frentes”, incluyendo Gaza, Cisjordania y el propio territorio israelí.

    Netanyahu también elogió al soldado que abatió a uno de los atacantes, integrante de una unidad recientemente creada para soldados ultraortodoxos.

    Tras el ataque, cientos de fuerzas de seguridad se desplegaron en la zona para descartar la presencia de otros agresores o explosivos. El ejército israelí informó además que estaba cercando aldeas palestinas en las afueras de Ramala, en Cisjordania, como parte de las medidas de respuesta.

    La condena internacional no tardó en llegar. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó el martes sus condolencias a las víctimas y al pueblo israelí. “Francia condena enérgicamente el atentado terrorista que acaba de ocurrir en Jerusalén Este. La espiral de violencia debe terminar. Solo una solución política devolverá la paz y la estabilidad a toda la región”, afirmó.

    Hamás se felicitó del ataque

    En un comunicado, el movimiento islamista Hamás, en guerra con Israel en la Franja de Gaza, se felicitó del ataque y afirmó que los asaltantes eran palestinos.

    “Afirmamos que esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y al genocidio que está llevando a cabo contra nuestro pueblo”, indicó Hamás en un comunicado.

    Este ataque con arma de fuego se asemeja a varios incidentes previos. Uno de los más mortales en los últimos años fue el ataque armado perpetrado contra una sinagoga en Jerusalén Este en enero de 2023, cuando al menos siete personas fallecieron tras ser atacadas a tiros por un individuo que fue abatido por la policía.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

