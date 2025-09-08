  • Cotizaciones
    lunes 08 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Andrés Ojeda: los “superpoderes” a la DGI incluidos en la Ley de Presupuesto son “cuasi bolivarianos”

    La bancada bicameral del Partido Colorado se reúne este lunes para analizar el proyecto del Ejecutivo, luego de recibir un informe de De Brun en el que expresó “altísima preocupación” por el articulado

    Andrés Ojeda.

    Andrés Ojeda.

    FOTO

    Mauricio Zina / AdhocFotos
    Búsqueda | Leonel García
    Por Leonel García

    Los 22 legisladores del Partido Colorado, senadores y diputados, tienen previsto reunirse este lunes para estudiar el proyecto de Ley de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, con la intención de elaborar una postura común.

    Al mediodía, en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) colorado, el economista Julio de Brun presentó un informe sobre el proyecto. Según dijo luego de la sesión el secretario general partidario, el senador Andrés Ojeda, cuatro elementos en particular le causaron “altísima preocupación” al expresidente del Banco Central del Uruguay (BCU): el aumento del gasto, la recarga impositiva, que “las previsiones de crecimiento del gobierno (un 2,4% anual) no son cercanas a la realidad” y —con énfasis— el hecho de “darle superpoderes” a la Dirección General Impositiva (DGI).

    Leé además

    La oposición reaccionó ante la Ley del Presupuesto.
    Ley de Presupuesto

    Oposición critica un Presupuesto “optimista” y con la “sorpresa” de “nuevos impuestos”

    Por  Federico Castillo  y Nicolás Delgado
    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.
    Derroteros

    El Presupuesto y el “monopolio” de Cabildo Abierto

    Por Guillermo Draper

    El artículo 635 del proyecto de Ley de Presupuesto para este quinquenio sostiene que “en cumplimiento de solicitudes expresas y fundadas por parte de la autoridad competente de un Estado extranjero, exclusivamente en el marco de instrumentos internacionales ratificados por la República en materia de intercambio de información o para evitar la doble imposición, podrá requerir a las entidades financieras obligadas a informar (...) respecto de cuentas financieras, productos, servicios y cualquier operación, relativas a personas físicas, jurídicas u otras entidades”, mediante resolución del titular de la DGI.

    Paralelamente, la DGI “podrá requerir la misma información en iguales términos y condiciones, en el ejercicio de sus facultades de investigación y fiscalización”.

    Esto es el fin del secreto bancario, señalaron en la sede colorada. Este punto, refirieron, les merece más preocupación que los aspectos tributarios del proyecto, más aún en un gobierno al que definieron como urgido de capitales.

    En diálogo con Búsqueda, el senador Ojeda definió ese artículo del proyecto como “cuasi bolivariano”.

    Selección semanal
    Seguridad Pública

    Uruguay y Paraguay harán investigación conjunta para determinar qué grupos narcos operan en la hidrovía

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Venezuela

    El Frente Amplio cuestionó despliegue de Estados Unidos en el Caribe y se solidarizó con “el pueblo venezolano”

    Por Santiago Sánchez
    Cumbre ONU

    Ministerio de Ambiente y Cancillería presentarán proceso de trabajo conjunto hacia la cumbre climática COP30

    Por Lucía Cuberos
    Tacuarembó

    Avanza la causa contra el intendente Wilson Ezquerra: se amplió la denuncia y comenzaron las citaciones

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del Poder Judicial.

    Suprema Corte de Justicia destituyó por acoso laboral a la directora del Servicio de Abogacía

    Por Redacción Búsqueda
    Yamandú Marichal (1932-2025).

    Yamandú Marichal, el crítico que siempre estuvo

    Por Javier Alfonso
    Andrés Ojeda.

    Andrés Ojeda: los “superpoderes” a la DGI incluidos en la Ley de Presupuesto son “cuasi bolivarianos”

    Por Leonel García
    Las autoridades del MEF camino a presentar el Presupuesto en una comisión de Diputados.
    Video

    Ministro Gabriel Oddone defiende un ajuste “de izquierda”: más presión fiscal y sin recorte de gastos

    Por Ismael Grau