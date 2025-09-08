Andrés Ojeda: los “superpoderes” a la DGI incluidos en la Ley de Presupuesto son “cuasi bolivarianos”

La bancada bicameral del Partido Colorado se reúne este lunes para analizar el proyecto del Ejecutivo, luego de recibir un informe de De Brun en el que expresó “altísima preocupación” por el articulado

Los 22 legisladores del Partido Colorado, senadores y diputados, tienen previsto reunirse este lunes para estudiar el proyecto de Ley de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, con la intención de elaborar una postura común.

Al mediodía, en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) colorado, el economista Julio de Brun presentó un informe sobre el proyecto. Según dijo luego de la sesión el secretario general partidario, el senador Andrés Ojeda, cuatro elementos en particular le causaron “altísima preocupación” al expresidente del Banco Central del Uruguay (BCU): el aumento del gasto, la recarga impositiva, que “las previsiones de crecimiento del gobierno (un 2,4% anual) no son cercanas a la realidad” y —con énfasis— el hecho de “darle superpoderes” a la Dirección General Impositiva (DGI).

El artículo 635 del proyecto de Ley de Presupuesto para este quinquenio sostiene que “en cumplimiento de solicitudes expresas y fundadas por parte de la autoridad competente de un Estado extranjero, exclusivamente en el marco de instrumentos internacionales ratificados por la República en materia de intercambio de información o para evitar la doble imposición, podrá requerir a las entidades financieras obligadas a informar (...) respecto de cuentas financieras, productos, servicios y cualquier operación, relativas a personas físicas, jurídicas u otras entidades”, mediante resolución del titular de la DGI.

Paralelamente, la DGI “podrá requerir la misma información en iguales términos y condiciones, en el ejercicio de sus facultades de investigación y fiscalización”.

Esto es el fin del secreto bancario, señalaron en la sede colorada. Este punto, refirieron, les merece más preocupación que los aspectos tributarios del proyecto, más aún en un gobierno al que definieron como urgido de capitales.