Israel advierte a Hamás que se rinda o se enfrente a la “aniquilación”

Las advertencias se produjeron mientras el ejército israelí intensificaba sus bombardeos y operaciones alrededor de la ciudad de Gaza , que ha prometido capturar en un intento de derrotar finalmente a Hamas después de casi dos años de un conflicto devastador.

Al menos 48 personas murieron en ataques israelíes en Gaza el domingo, mientras que otras 10 fallecieron en ataques en los alrededores de la ciudad de Gaza durante la noche, según informó la agencia de defensa civil.

Conflicto en Medio Oriente Israel inicia el bombardeo de edificios en la ciudad de Gaza tras pedir evacuar la zona

Conflicto en Medio Oriente Israel: un ataque con armas de fuego deja varios muertos en Jerusalén Este

Hamás , cuyo ataque sin precedentes contra Israel en octubre de 2023 desencadenó la guerra, dijo poco después de los comentarios de Trump que estaba listo para conversaciones inmediatas, pero los términos que dio para un acuerdo parecieron prácticamente iguales a los de rondas de negociaciones anteriores.

“Esta es una advertencia final a los asesinos y violadores de Hamás en Gaza y en los hoteles de lujo en el extranjero: liberen a los rehenes y depongan las armas, o Gaza será destruida y ustedes serán aniquilados”, dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en X.

“Hoy, un huracán masivo golpeará los cielos de la ciudad de Gaza y los techos de las torres terroristas temblarán”, escribió, añadiendo que el ejército se estaba “preparando para expandir” las operaciones para conquistar la ciudad de Gaza.

Israel no ha anunciado oficialmente el inicio de una ofensiva para tomar la ciudad, pero este domingo bombardeó un tercer edificio en apenas dos días, asegurando que era utilizado por Hamás “para monitorear la ubicación de tropas en el área”.

El movimiento islamista ha negado emplear edificios residenciales con fines militares.

Ese mismo día, Donald Trump lanzó lo que calificó como una “última advertencia” a Hamás, instándolo a aceptar un acuerdo para liberar a los rehenes capturados durante el ataque de octubre de 2023. Según el ejército israelí, aún permanecen 47 rehenes en Gaza, de los cuales 25 se cree que han muerto.

“Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también lo haga. Le he advertido sobre las consecuencias de no aceptarlas. Esta es mi última advertencia”, escribió Trump en redes sociales, sin dar más detalles.

Listo para negociar

En una declaración publicada poco después de la de Trump, Hamás dijo que estaba listo para “sentarse inmediatamente a la mesa de negociaciones” después de lo que describió como “algunas ideas del lado estadounidense encaminadas a alcanzar un acuerdo de alto el fuego”.

A cambio, dijo que quería “una declaración clara del fin de la guerra, una retirada total de la Franja de Gaza y la formación de un comité de palestinos independientes para gestionar la Franja de Gaza, que comenzaría sus funciones de inmediato”.

El medio de noticias estadounidense Axios informó que el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, envió la semana pasada a Hamas una nueva propuesta para un acuerdo de rehenes y cese del fuego en Gaza.

La Casa Blanca no ha publicado ningún detalle sobre la propuesta, pero el domingo por la noche Trump dijo: “Escucharán sobre eso muy pronto”, describiendo las negociaciones de una manera positiva. “Creo que vamos a tener un acuerdo sobre Gaza muy pronto”, dijo a los periodistas.

A principios de marzo, Trump lanzó un ultimátum similar a Hamás, exigiendo que liberara inmediatamente a todos los rehenes vivos y entregara los cuerpos de los muertos, diciendo que, de lo contrario, “se acabó para ustedes”.

Hamás aceptó el mes pasado una propuesta de alto el fuego que implicaba una tregua de 60 días y liberaciones escalonadas de rehenes.

Israel, sin embargo, ha exigido que el grupo militante libere a todos los rehenes de inmediato, se desarme y renuncie al control de Gaza, entre otras condiciones.

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel provocó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras israelíes.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado al menos a 64.368 palestinos, la mayoría de ellos civiles, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza gobernada por Hamás que Naciones Unidas considera fiables.

Las restricciones a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades para acceder a muchas zonas significan que la AFP no puede verificar de forma independiente los balances y detalles proporcionados por la agencia de defensa civil o el ejército israelí.

FUENTE:RFI