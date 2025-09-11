Jair Bolsonaro es condenado por el intento de golpe de Estado contra Lula

El Supremo Tribunal Federal alcanzó la mayoría para condenar al expresidente brasileño, convirtiéndolo en el primero en la historia del país sentenciado por atentar contra la democracia

Jair Bolsonaro en el garaje de su residencia en Brasilia tras la sentencia, el 11 de setiembre de 2025

En un fallo sin precedentes, el Supremo Tribunal Federal de Brasil alcanzó este jueves la mayoría necesaria para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por su participación en el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de 2022. La decisión lo convierte en el primer exmandatario brasileño condenado por atacar directamente el orden democrático.

El voto decisivo lo emitió la jueza Carmen Lúcia, quien coincidió con sus colegas Alexandre de Moraes y Flavio Dino en responsabilizar a Bolsonaro de integrar una organización criminal con fines golpistas. El juez Luiz Fux fue hasta ahora el único en votar por la absolución. Con este pronunciamiento, el tribunal formó mayoría en un panel de cinco magistrados.

Carmen Lúcia dejó claro que, a su entender, los delitos imputados en la trama no se limitan a la organización criminal: se trata también de golpe de Estado y de intento de abolir el Estado democrático de derecho. Esos cargos aún están pendientes de resolución, pero su postura abre la puerta a nuevas condenas contra el expresidente.

La fiscalía sostiene que Bolsonaro, tras perder las elecciones de 2022, coordinó acciones para desconocer el resultado y mantenerse en el poder.