Jair Bolsonaro es condenado por el intento de golpe de Estado contra Lula

En un fallo sin precedentes, el Supremo Tribunal Federal de Brasil alcanzó este jueves la mayoría necesaria para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por su participación en el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de 2022. La decisión lo convierte en el primer exmandatario brasileño condenado por atacar directamente el orden democrático.
El voto decisivo lo emitió la jueza Carmen Lúcia, quien coincidió con sus colegas Alexandre de Moraes y Flavio Dino en responsabilizar a Bolsonaro de integrar una organización criminal con fines golpistas. El juez Luiz Fux fue hasta ahora el único en votar por la absolución. Con este pronunciamiento, el tribunal formó mayoría en un panel de cinco magistrados.
Carmen Lúcia dejó claro que, a su entender, los delitos imputados en la trama no se limitan a la organización criminal: se trata también de golpe de Estado y de intento de abolir el Estado democrático de derecho. Esos cargos aún están pendientes de resolución, pero su postura abre la puerta a nuevas condenas contra el expresidente.
La fiscalía sostiene que Bolsonaro, tras perder las elecciones de 2022, coordinó acciones para desconocer el resultado y mantenerse en el poder.
El proceso se enmarca en los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de sus seguidores invadieron y vandalizaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.
Desde el entorno del exmandatario, su hijo Eduardo Bolsonaro agitó la idea de una amnistía: “La amnistía se trata de hechos, se trata de personas; es un privilegio. Nada que no sea una amnistía amplia, general y sin restricciones debería considerarse ni tendría ningún efecto pacificador”, declaró.
Con esta resolución, Bolsonaro pasa a la historia como el primer expresidente de Brasil condenado por atentar contra la democracia, un golpe político y judicial que debilita a la corriente populista de extrema derecha que encabezó y que aún conserva fuerte apoyo en sectores de la sociedad brasileña.