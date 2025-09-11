  • Cotizaciones
    jueves 11 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Jair Bolsonaro es condenado por el intento de golpe de Estado contra Lula

    El Supremo Tribunal Federal alcanzó la mayoría para condenar al expresidente brasileño, convirtiéndolo en el primero en la historia del país sentenciado por atentar contra la democracia

    Jair Bolsonaro en el garaje de su residencia en Brasilia tras la sentencia, el 11 de setiembre de 2025

    Jair Bolsonaro en el garaje de su residencia en Brasilia tras la sentencia, el 11 de setiembre de 2025

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    En un fallo sin precedentes, el Supremo Tribunal Federal de Brasil alcanzó este jueves la mayoría necesaria para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por su participación en el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de 2022. La decisión lo convierte en el primer exmandatario brasileño condenado por atacar directamente el orden democrático.

    El voto decisivo lo emitió la jueza Carmen Lúcia, quien coincidió con sus colegas Alexandre de Moraes y Flavio Dino en responsabilizar a Bolsonaro de integrar una organización criminal con fines golpistas. El juez Luiz Fux fue hasta ahora el único en votar por la absolución. Con este pronunciamiento, el tribunal formó mayoría en un panel de cinco magistrados.

    Leé además

    Donald Trump sale de la Casa Blanca rumbo a Nueva York, en Washington D.C., EE.UU., el 11 de setiembre de 2025.
    Estados Unidos

    Estados Unidos amenaza con represalias tras la condena de Jair Bolsonaro en Brasil

    Por  France 24  y RFI
    “¡Bolsonaro a prisión!”: el público celebra la decisión del Tribunal Supremo de Brasil sobre el juicio al expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia el 11 de setiembre de 2025.
    Video
    Fallo de la Corte Suprema

    Brasil: condenan a Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado

    Por  France 24  y RFI

    Carmen Lúcia dejó claro que, a su entender, los delitos imputados en la trama no se limitan a la organización criminal: se trata también de golpe de Estado y de intento de abolir el Estado democrático de derecho. Esos cargos aún están pendientes de resolución, pero su postura abre la puerta a nuevas condenas contra el expresidente.

    Embed - Informe desde Brasilia: Bolsonaro es condenado por intento de golpe de Estado • FRANCE 24 Español

    La fiscalía sostiene que Bolsonaro, tras perder las elecciones de 2022, coordinó acciones para desconocer el resultado y mantenerse en el poder.

    El proceso se enmarca en los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de sus seguidores invadieron y vandalizaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.

    Desde el entorno del exmandatario, su hijo Eduardo Bolsonaro agitó la idea de una amnistía: La amnistía se trata de hechos, se trata de personas; es un privilegio. Nada que no sea una amnistía amplia, general y sin restricciones debería considerarse ni tendría ningún efecto pacificador”, declaró.

    Embed

    Con esta resolución, Bolsonaro pasa a la historia como el primer expresidente de Brasil condenado por atentar contra la democracia, un golpe político y judicial que debilita a la corriente populista de extrema derecha que encabezó y que aún conserva fuerte apoyo en sectores de la sociedad brasileña.

    Selección semanal
    Banco Central del Uruguay

    El equipo económico quiere “empezar a dejar de hablar en dólares” como parte de un cambio de “cultura”

    Por Redacción Búsqueda
    Poder Judicial

    Suprema Corte de Justicia destituyó por acoso laboral a la directora del Servicio de Abogacía

    Por Redacción Búsqueda
    Pasado reciente

    Gobierno designó nuevos integrantes en comisión que repara a víctimas de la guerrilla

    Por Redacción Búsqueda
    Temu

    “Impuesto Temu”: compras con franquicia aduanera totalizaron 1.276.530 hasta agosto

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Colectivos feministas protestan en la Torre Ejecutiva en reclamo de mejores respuestas ante situaciones de violencia vicaria, a raíz del doble filicidio ocurrido en Soriano.

    Suprema Corte de Justicia inició un sumario a la jueza que intervino en el caso de los niños asesinados en Soriano

    Por Redacción Búsqueda
    Guillermo Besozzi, durante un encuentro del sector Alianza Nacional

    Caso Besozzi: Tribunal de apelaciones ordenó a jueza comunicar formalización del intendente a la Corte Electoral

    Por Macarena Saavedra
    “¡Bolsonaro a prisión!”: el público celebra la decisión del Tribunal Supremo de Brasil sobre el juicio al expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia el 11 de setiembre de 2025.
    Video

    Brasil: condenan a Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado

    Por  France 24  y RFI
    Gerardo Sotelo, diputado del Partido Independiente

    El Partido Independiente se sumó a la denuncia penal por compra de María Dolores

    Por Nicolás Delgado