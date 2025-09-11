Estados Unidos amenaza con represalias tras la condena de Jair Bolsonaro en Brasil

Rubio calificó el proceso de “caza de brujas” y acusó al juez Alexandre de Moraes, encargado del caso, de “violaciones a los derechos humanos”. La administración estadounidense ya había sancionado al magistrado e incluso le prohibió el ingreso a territorio norteamericano.
En la misma línea, el presidente Donald Trump se declaró “sorprendido” por el fallo y defendió a Bolsonaro como un “buen hombre”.
El mandatario republicano comparó la situación con sus propios procesos judiciales y semanas atrás impuso un arancel del 50% a la mayoría de las exportaciones brasileñas, medida rechazada por el gobierno de Lula.
Según la Fiscalía, el exmandatario lideró un plan golpista para impedir la asunción de Lula, finalmente investido el 1° de enero de 2023. Una semana más tarde, miles de simpatizantes de ultraderecha asaltaron violentamente las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la propia Corte Suprema en Brasilia.