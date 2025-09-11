  • Cotizaciones
    jueves 11 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Estados Unidos amenaza con represalias tras la condena de Jair Bolsonaro en Brasil

    Marco Rubio calificó la decisión contra Bolsonaro como una “caza de brujas” y advirtió que Washington actuará en consecuencia, mientras Donald Trump se dijo “sorprendido” por el veredicto

    Donald Trump sale de la Casa Blanca rumbo a Nueva York, en Washington D.C., EE.UU., el 11 de setiembre de 2025.

    Donald Trump sale de la Casa Blanca rumbo a Nueva York, en Washington D.C., EE.UU., el 11 de setiembre de 2025.

    FOTO

    EFE
    France 24
    RFI
    Por France 24 y RFI

    Rubio calificó el proceso de “caza de brujas” y acusó al juez Alexandre de Moraes, encargado del caso, de “violaciones a los derechos humanos”. La administración estadounidense ya había sancionado al magistrado e incluso le prohibió el ingreso a territorio norteamericano.

    Jair Bolsonaro en el garaje de su residencia en Brasilia tras la sentencia, el 11 de setiembre de 2025
    Brasil

    Jair Bolsonaro es condenado por el intento de golpe de Estado contra Lula

    Por France 24
    “¡Bolsonaro a prisión!”: el público celebra la decisión del Tribunal Supremo de Brasil sobre el juicio al expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia el 11 de setiembre de 2025.
    Fallo de la Corte Suprema

    Brasil: condenan a Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado

    Por  France 24  y RFI
    Embed

    En la misma línea, el presidente Donald Trump se declaró “sorprendido” por el fallo y defendió a Bolsonaro como un “buen hombre”.

    El mandatario republicano comparó la situación con sus propios procesos judiciales y semanas atrás impuso un arancel del 50% a la mayoría de las exportaciones brasileñas, medida rechazada por el gobierno de Lula.

    La condena a Bolsonaro, que fue hallado culpable por cuatro votos contra uno en la Corte Suprema, se suma a la tensión diplomática entre Washington y Brasil.

    Según la Fiscalía, el exmandatario lideró un plan golpista para impedir la asunción de Lula, finalmente investido el 1° de enero de 2023. Una semana más tarde, miles de simpatizantes de ultraderecha asaltaron violentamente las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la propia Corte Suprema en Brasilia.

    FUENTE:FRANCE24

