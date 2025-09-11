Suprema Corte de Justicia inició un sumario a la jueza que intervino en el caso de los niños asesinados en Soriano

Los ministros de la Corte consideraron que pudieron existir irregularidades en la actuación de la magistrada que dispuso las medidas de protección a la madre de los niños

Colectivos feministas protestan en la Torre Ejecutiva en reclamo de mejores respuestas ante situaciones de violencia vicaria, a raíz del doble filicidio ocurrido en Soriano.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió iniciar un sumario a la jueza de Mercedes que intervino en la denuncia presentada por la madre de los dos niños secuestrados y asesinados por su padre la semana pasada.

Días atrás la SCJ le había pedido información sobre su actuación en el caso para evaluar si su proceder había sido el adecuado ante la denuncia de violencia de la madre, Micaela Ramos, contra el padre de los niños. La magistrada Beatriz Giordano dispuso para el hombre una restricción de acercamiento de 50 metros respecto a su expareja.

Según informaron a Búsqueda fuentes del Poder Judicial, tras recibir y analizar el informe de la jueza, la Corte entendió que existe la posibilidad de que se hayan cometido irregularidades y por eso resolvió iniciar un sumario para profundizar en la investigación.

Con el sumario, que no implica separación del cargo, se buscará determinar si las medidas fueron las adecuadas ante el riesgo que presentaba la noticia policial. Además, las fuentes indicaron que la jueza no convocó a audiencia para profundizar en la evaluación del caso, tal como está establecido en la ley Nº 19.580 sobre violencia hacia las mujeres basada en género.

Según informó El País, cuando la madre hizo la denuncia mostró un video de su expareja diciéndole a sus hijos que se “despidieran de ella". El presidente de la Corte, John Pérez, dijo que la jueza informó que se le ofreció custodia policial pero que la madre la rechazó.