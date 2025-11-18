Jara inicia la segunda vuelta acusando a Kast de “autoritario” mientras crece la previsión de una victoria de la extrema derecha

Jeannette Jara abrió la campaña del balotaje con fuertes críticas a José Antonio Kast, a quien acusó de “autoritario”. Aunque ganó la primera vuelta por poco, las proyecciones favorecen a Kast para el 14 de diciembre.

La candidata a la Presidencia de Chile por el partido Unidad por Chile, Jeannette Jara.

La aspirante presidencial de izquierda Jeannette Jara abrió la campaña para la segunda vuelta con duros ataques a su rival de extrema derecha, José Antonio Kast, a quien calificó de figura “autoritaria” y con una trayectoria débil en el Congreso.

Jara, una dirigente comunista de 51 años y exministra de Trabajo, ganó la primera vuelta por un margen más estrecho del previsto: obtuvo 26,85% frente al 23,92% de Kast, con el 99,99% de los votos escrutados. Fue, además, el peor desempeño de la izquierda en una primera vuelta desde el retorno a la democracia.

Embed - Opiniones divididas y expectativa de segunda vuelta en Chile Chile"> Las proyecciones apuntan a que Kast, un abogado de 59 años, se impondrá con holgura en el balotaje del 14 de diciembre, impulsado por un discurso de mano dura que incluye deportaciones masivas de migrantes y cárceles de máxima seguridad. De ganar, sería el primer mandatario de extrema derecha desde la era de Pinochet.

Durante un encuentro con vecinos en el barrio de La Pintana, al sur de Santiago, Jara arremetió contra su adversario. “Me parece una persona autoritaria que denigra a quienes piensan diferente”, dijo.

Igualdad de salarios La candidata, que como ministra impulsó la reducción de la jornada laboral y aumentó el salario mínimo y las pensiones, criticó además que Kast no tenga “nada que mostrar” tras 16 años como diputado. Para movilizar especialmente al electorado femenino que respaldó a Gabriel Boric en 2021, prometió “igual trabajo por igual salario” si llega al poder.