Ancap proyecta ganar más de US$ 50 millones en 2025, mientras actúa con “chauchas y palitos” en el pórtland

Como “nunca” en la historia de Ancap , el nivel de ejecución de las inversiones del ente se ubica en 90%, destaca su presidenta, Cecilia San Román , que habla con entusiasmo de la “marcación cuerpo a cuerpo” que está permitiendo “hacer rodar la rueda” y autorizar compras de forma más ágil en la empresa estatal. Dice que está contenta con ese logro y agradecida de que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ( OPP ) “hiciera confianza” en la “nueva gestión” porque, según presupuestó, para 2025 las inversiones rondarán los US$ 30 millones y para el año siguiente podrían alcanzar los US$ 43 millones si se cumple con la planificación.

En materia económica, luego de las pérdidas registradas en el cierre del período pasado (por US$ 118 millones) y el impacto negativo por la rotura en la boya petrolera —y la consecuente parada de la producción en la refinería de La Teja—, Ancap proyecta ganancias por encima de los US$ 50 millones para 2025. Eso, considerando que el negocio del pórtland seguirá dando pérdidas, que incluso serán mayores a las registradas en 2024. “No puedo esperar, tenemos que tomar acciones con chauchas y palitos” en la planta de Minas, señala a Búsqueda San Román, mientras el Poder Ejecutivo define los pasos a seguir en esa área.

—Aún no se conoce la situación financiera de Ancap ni las pérdidas por la rotura de la boya y parada de la refinería . ¿Cuál es la situación actual y qué proyección tiene para todo 2025?

—Estamos coordinando para hacer un taller y presentar los resultados. Vamos a terminar en un orden razonable, normal para Ancap, superior a los US$ 50 millones, si todo sale bien; en esto no hay que aventurarse, porque no se sabe qué va a pasar con el crudo ni con el margen.

El primer semestre veníamos muy bien, hubo un caudal enorme de producción en la refinería, con muy buenos márgenes, eso hizo que la primera mitad fuera muy buena. Después, tuvimos el problema de la boya, en agosto y setiembre, el impacto económico se está terminando de detallar y profundizar en algunos aspectos para informarlo, no lo voy a spoilear.

—En el final del período pasado Ancap tuvo que tomar un préstamo contingente, que adelantó que debería refinanciar. ¿Ya se hizo?

—Es un crédito de US$ 160 millones, que vence en mayo, y lo más probable es que haya que refinanciarlo. Lo vamos evaluando y monitoreando. Seguramente haya una cancelación parcial y se refinancie el resto.

Por el asunto de la boya, empezamos con una lógica diferente de pagos, porque el crudo se paga a 90 días, pero los derivados se pagan a 30. Entonces, ya teníamos petróleo comprado, pero ahora se adelantaron los pagos de los derivados que recibimos en agosto y setiembre. Entonces ahí empieza un estrés de caja... ¿Qué puede llegar a pasar? Tener que complementar ese crédito, pero no porque se vaya a terminar mal el año, sino por un tema de caja, de desajuste de la cronología de pagos.

—A fin de agosto el directorio aprobó una reestructura organizacional, que abarcó a todas las empresas del grupo Ancap, en las que ha habido cambios recientes en la gobernanza. ¿Con qué objetivo?

—Lo que queremos es imprimir la excelencia operacional acá y también en las empresas del grupo, porque tiene un impacto en nuestros números. Con todo este cambio de las gerencias, me estoy reuniendo con cada una, con esta mirada de estrategia, de no quedarnos en lo cotidiano y lo operativo. No porque queramos reinventar algo. Sí con el objetivo de dinamizar, de mirar el futuro distinto; insistimos mucho con la excelencia operacional... El “me llegó un expediente, lo saco y lo paso casi que en piloto automático”, ¡no! La gente tiene que saber por qué es importante que estamos haciendo el muelle nuevo en Paysandú, por ejemplo. Que sepan qué cosa precisamos urgente; no puede ser que una compra directa acá lleve 180 días. Me decían que bajamos a 160. ¡Quiero más! Una licitación dura más, puede llegar a 240 o 270 días. Tenés que armar la comisión redactora de pliegos, la comisión adjudicadora, entonces cada etapa tiene un plazo. Y bueno, ahora esos plazos van a ser más estrictos y va a empezar a haber mediciones de cada etapa.

San Roman Ancap Mauricio Zina / adhocFOTOS

Cuando hicimos esta reorganización también cambiamos algunos directores de empresas con una lógica de profesionalizarlos e ir formando gente nueva.

—El presupuesto de Ancap está en vías de aprobarse. Usted aspiraba a lograr reforzar la inversión y dotar al ente de más capacidad de ejecución de las mismas. ¿Qué logró?

—¡Venimos bárbaros! En estos pocos meses se logró trabajar diferente desde el punto de vista de autorizaciones dentro del sistema y se hicieron gestiones con la OPP para que se puedan ir autorizando compras, pagar y liberar partidas, para hacer rodar la rueda. Eso nos habilita a ser más ágiles. Hemos hecho una marcación cuerpo a cuerpo, para reprogramar o recalendarizar las inversiones, para que si alguna se atrasa, liberar (en el sistema) y dejar que otros proyectos avancen. Eso se fue aceitando y estamos en un 90% de ejecución, algo nunca hecho en Ancap; siempre se andaba en 40% o 45%. Estoy contentísima con todo el equipo.

Cuando fuimos a pedir el presupuesto a OPP para este año nos venían dando US$ 30 millones por año y se cumplían US$ 12 millones, en números promedio. Nos dijeron que nos daban US$ 17 millones... Pero les dijimos que nuestros activos se deprecian unos US$ 50 millones por año, que se nos están desvalorizando, y además que había inversiones sin realizar. No se hizo nada en (el área de) pórtland y tenemos activos importantes del negocio central que no están atendidos. Entonces, hicieron confianza, nos dieron del orden de los US$ 30 millones y dijeron que, de acuerdo a cuánto cumpliéramos este año, nos daban el próximo.

—¿Por eso, para 2026, el monto de inversiones previsto en el presupuesto es mayor, del orden de los US$ 43 millones?

—Está presupuestado más (que en 2025), pero condicionado a ver qué porcentaje de ejecución tenemos. Agradezco que (la OPP) hiciera confianza en una nueva gestión.

Este año, está la construcción de un nuevo muelle en Paysandú, las mejoras en el parque de tanques de todas las plantas, la ingeniería de algunas obras, como el proyecto HEFA (en la refinería de La Teja para producir combustible de aviación y biogasoil), hay mucho de remediación de terrenos, que es muy caro, la reparación del oleoducto, de la boya, equipos para los laboratorios en la refinería y planes habituales de mantenimiento, de actualización de activos, repuestos, etcétera.

En abril (de 2026) se hará el cambio de boya, que va a cumplir 12 años que está en el agua y ya tiene que salir y entrar la gemela que estaba en mantenimiento en la refinería. Pero ya está en la calle el pliego para toda la operación y servicio necesario para el cambio.

Ancap pta Mauricio Zina/adhocFOTOS

Para 2026 tenemos el tema de bottom loading, que es cambiar la modalidad de carga de los camiones por una más eficiente y más segura en La Tablada. Tenemos también la segunda fase de inversiones en los pilotajes del muelle en Paysandú, viene el barco nuevo de apoyo que se está mandando a construir, de soporte para la descarga del buque petrolero. Los que están son dos cáscaras de nuez —el Ancap séptimo y el octavo— y se va a estar retirando el octavo y cambiándolo por el décimo, entre otros proyectos.

—¿En el área de pórtland habrá inversiones? ¿Cuándo estará pronto el análisis de las distintas alternativas para ese negocio?

—Muy pronto, en noviembre, lo estaremos elevando al Ministerio de Industria. Se trabajó con un equipo multidisciplinario, ahora hubo un segundo análisis, y ajustes, no voy a decir que menores. Hay factores que son externos: empleo, localidades del interior, una cantidad de dimensiones que como empresa nos excede. Lo que sí señalé el otro día en OPP es que mientras todo esto se resuelve, tenemos que ir haciendo algo, tenemos que ir gestionando. En este año de transiciones no se hizo nada, entonces si me preguntan cuál va a ser el resultado, y va a ser el mismo si no hicimos ninguna mejora en absolutamente nada.

—Lo previsto en el presupuesto es que el resultado del pórtland será peor que el de 2024, ya que las pérdidas se ubicarían en torno a US$ 38 millones, un “rojo” que se repetiría en 2026…

—Estimo que la producción este año va a dar entre unos US$ 30 millones o US$ 28 millones (de pérdidas); después veremos cómo le impacta CDP (Cementos del Plata), la comercializadora del cemento. No creo que haya mucho cambio.

Estoy enloqueciendo a la gente de pórtland a preparar pliegos para salir inmediatamente, estoy apuntando a un fortalecimiento de la planta de Minas, porque es la menos costosa, la más eficiente, la que nos permitiría ir empezando a estabilizar el negocio, empezar a revertir los números o por lo menos frenar la caída. Aunque no tenemos tanta disponibilidad de recursos técnicos, humanos ni económicos, estamos haciendo un foco muy fuerte, muy quirúrgico, teniendo reuniones semanales. Porque no puedo esperar: tenemos que tomar acciones con chauchas y palitos. Me refiero a aquellas inversiones mandatorias por ambiente, por seguridad de las personas, y revertir la parte de mantenimiento, comenzar a tener repuestos, a actuar en el mantenimiento de la planta. No estoy diciendo: “Compremos máquinas nuevas”. Pero por lo menos que las que tenemos tengan una mayor disponibilidad operativa en el año, que no tengamos que esperar seis meses a que llegue el repuesto. En ese proceso estamos.

—¿Se va a reforzar la plantilla en las plantas?

—Tenemos un acuerdo con el sindicato de reforzar y tomar unas 14 personas (la mitad para Minas y la otra mitad para Paysandú).

—¿Con el sindicato va a negociar un acuerdo marco?

—Sí, ya tenemos un acuerdo marco que es para 2026-2027 en todo lo que está negociando el Estado, con la pauta salarial para esos dos años. Fuimos los primeros en cerrar con Fancap y eso ya está en marcha. A nivel bipartito, con una cantidad de temas internos, acordamos también firmar el convenio colectivo antes de 2027, en lo posible.

Todos nos sentimos cómodos con empezar a construir ese camino, que había sido denunciado en la administración anterior, y que para nosotros es un marco que ayuda a la empresa, a la administración y ayuda también a las personas a tener un orden de los vínculos.