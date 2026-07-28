  • Cotizaciones
    martes 28 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Keiko Fujimori se convierte en la novena presidenta de Perú en una década

    La presidenta conservadora de Perú, Keiko Fujimori, asumió el cargo el martes, prometiendo combatir la ola de delincuencia que azota a la nación andina

    La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, aplaude tras jurar el cargo en Lima, el 28 de julio de 2026.

    La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, aplaude tras jurar el cargo en Lima, el 28 de julio de 2026.

    FOTO

    GUADALUPE PARDO / PISCINA / AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “Juro... que cumpliré fielmente con los deberes de presidente de la república”, declaró ante el Congreso el noveno presidente de Perú en una década.

    Un grupo de legisladores de izquierda abandonó la sala en señal de protesta durante su toma de posesión.

    Leé además

    La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, saluda a su llegada al Ministerio de Relaciones Exteriores para las reuniones bilaterales con delegaciones extranjeras previas a su toma de posesión en Lima el 27 de julio de 2026.
    Video
    Perú

    Keiko Fujimori asume la presidencia de Perú y revive el recuerdo de la autocracia de su padre

    A la ceremonia asistieron líderes latinoamericanos como Javier Milei de Argentina, José Antonio Kast de Chile, Rodrigo Paz de Bolivia, Daniel Noboa de Ecuador y Yamandu Orsi de Uruguay.

    La mujer de 51 años llevó a cabo una campaña marcada por el legado controvertido de su padre, quien gobernó Perú en la década de 1990.

    Alberto Fujimori fue encarcelado por corrupción y crímenes de lesa humanidad cometidos durante lo que él consideraba una lucha contra el terrorismo.

    El discurso radical de su hija pone de manifiesto la peor crisis de seguridad que atraviesa Perú en décadas, alimentada por la proliferación de bandas criminales, tanto locales como extranjeras, que se dedican a los asesinatos por encargo y la extorsión.

    El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, salen del Palacio de TorreTagle, previo a los actos oficiales de la transmisión de mando e investidura de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori.

    El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, salen del Palacio de TorreTagle, previo a los actos oficiales de la transmisión de mando e investidura de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori.

    Ha propuesto combatir la delincuencia expulsando a las personas indocumentadas, estableciendo tribunales con jueces anónimos y obligando a los presos a trabajar a cambio de su comida.

    “Va a ser una réplica de su padre”, dijo César Fuentes, un jubilado de 80 años que teme que la represión contra el crimen dé lugar a abusos.

    Pero la ama de casa Nelly Vega cree que Fujimori “nos llevará a algo mejor”. “Estamos en un país con mucho terrorismo”, dijo el hombre de 68 años.

    ”Es un partido con profundas raíces populares que ha tenido una presencia dinámica en la política peruana, incluso cuando perdía elecciones, debido a su presencia ininterrumpida en el Congreso”, dijo Jeffrey Radzinsky, director de la consultora política GFP, refiriéndose al partido Fuerza Popular de Fujimori.

    La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, pronuncia un discurso frente al rey Felipe VI (d) y escaños vacíos de un grupo de parlamentarios de izquierda que abandonó el Congreso de Perú este martes 28 de julio de 2026, durante su investidura en Lima (Perú).

    La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, pronuncia un discurso frente al rey Felipe VI (d) y escaños vacíos de un grupo de parlamentarios de izquierda que abandonó el Congreso de Perú este martes 28 de julio de 2026, durante su investidura en Lima (Perú).

    'Luchando por la justicia'

    El nuevo presidente también se ha comprometido a abordar el fenómeno climático de El Niño, que según los meteorólogos será el más intenso y devastador desde 1998.

    Fuerza Popular es el grupo parlamentario más grande del Congreso, pero los grupos de derecha aún no alcanzan la mayoría necesaria para sacar adelante las iniciativas de Fujimori.

    Fujimori gobernará hasta 2031 tras una década de caos político que ha provocado la caída de ocho líderes peruanos, muchos de los cuales fueron destituidos o forzados a dimitir por un Congreso bajo la influencia de Fujimori.

    “Hay grandes expectativas”, declaró a la agencia de noticias AFP Marci Angeles, trabajadora independiente de 31 años. “Pero teniendo en cuenta cómo se ha comportado como líder de la oposición” en los últimos años, dijo Ángeles, "“el panorama no es bueno”.

    Fujimori hizo recientemente un llamamiento a la reconciliación entre los bloques políticos del país, pero la petición no fue bien recibida por las familias de las víctimas de la violencia estatal.

    El lunes, más de 100 personas realizaron una vigilia en memoria de sus seres queridos en la capital, prometiendo rechazar al nuevo gobierno y exigiendo justicia por los crímenes cometidos durante la anterior administración de Fujimori.

    “No esperamos nada bueno de ella”, dijo Marly Anzualdo, quien sigue buscando el cuerpo de su hermano desaparecido, Kenneth.

    “Llevamos muchos años luchando para que se haga justicia, y sabemos cómo operan”, declaró a la AFP.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Entrevista

    Carlos Enciso ve “asimetrías” e “inequidad” en el respaldo del gobierno central a intendencias fuera de la zona metropolitana

    Por Federico Castillo
    Transporte

    ANP: “Habrá que ver algún mecanismo” y “quiénes” financiarán obra de dragado del puerto a 14 metros

    Por Ana Morales
    Seguridad Pública

    Tras homicidio por venganza en el Parque Rodó, Orsi se reúne con Negro y la cúpula policial

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Tecnología

    En un año, el conocimiento sobre inteligencia artificial se disparó entre los uruguayos

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Manifestación por el caso Conexión Ganadera frente al Palacio de los Tribunales.

    DGI recurrirá decisión judicial que desestimó su reclamo de cobro por rentas de Conexión Ganadera

    Por Redacción Búsqueda
    El 27 de julio de 2026, varios automovilistas pasaron junto a una gran valla publicitaria que prometía venganza contra el presidente estadounidense Donald Trump en la calle Jomhouri, en el centro de Teherán.

    Ucrania, Irán y cómo las guerras regionales se vuelven globales

    Por Gideon Rachman
    Sanatorio del Casmu por 8 de Octubre.

    Casmu: humo blanco en el Parlamento para prorrogar por dos años más la intervención

    Por Redacción Búsqueda
    El Estadio Centenario necesita una inversión de casi US$ 200 millones para ser sede del Mundial 2030.

    Mundial 2030: la mayor productora de eventos del mundo analiza participar en la reforma del Estadio Centenario

    Por Juan Francisco Pittaluga