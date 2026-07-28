Keiko Fujimori se convierte en la novena presidenta de Perú en una década

Keiko Fujimori ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de junio por menos de 50.000 votos , tras haber intentado sin éxito acceder al poder en tres ocasiones anteriores.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Juro... que cumpliré fielmente con los deberes de presidente de la república”, declaró ante el Congreso el noveno presidente de Perú en una década.

Un grupo de legisladores de izquierda abandonó la sala en señal de protesta durante su toma de posesión.

Perú Keiko Fujimori asume la presidencia de Perú y revive el recuerdo de la autocracia de su padre

A la ceremonia asistieron líderes latinoamericanos como Javier Milei de Argentina, José Antonio Kast de Chile, Rodrigo Paz de Bolivia, Daniel Noboa de Ecuador y Yamandu Orsi de Uruguay.

La mujer de 51 años llevó a cabo una campaña marcada por el legado controvertido de su padre, quien gobernó Perú en la década de 1990.

Alberto Fujimori fue encarcelado por corrupción y crímenes de lesa humanidad cometidos durante lo que él consideraba una lucha contra el terrorismo.

El discurso radical de su hija pone de manifiesto la peor crisis de seguridad que atraviesa Perú en décadas, alimentada por la proliferación de bandas criminales, tanto locales como extranjeras, que se dedican a los asesinatos por encargo y la extorsión.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, salen del Palacio de TorreTagle, previo a los actos oficiales de la transmisión de mando e investidura de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori. EFE/ Sebastián Blanco Salazar

Ha propuesto combatir la delincuencia expulsando a las personas indocumentadas, estableciendo tribunales con jueces anónimos y obligando a los presos a trabajar a cambio de su comida.

“Va a ser una réplica de su padre”, dijo César Fuentes, un jubilado de 80 años que teme que la represión contra el crimen dé lugar a abusos.

Pero la ama de casa Nelly Vega cree que Fujimori “nos llevará a algo mejor”. “Estamos en un país con mucho terrorismo”, dijo el hombre de 68 años.

”Es un partido con profundas raíces populares que ha tenido una presencia dinámica en la política peruana, incluso cuando perdía elecciones, debido a su presencia ininterrumpida en el Congreso”, dijo Jeffrey Radzinsky, director de la consultora política GFP, refiriéndose al partido Fuerza Popular de Fujimori.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, pronuncia un discurso frente al rey Felipe VI (d) y escaños vacíos de un grupo de parlamentarios de izquierda que abandonó el Congreso de Perú este martes 28 de julio de 2026, durante su investidura en Lima (Perú). EFE/ Casa Real

'Luchando por la justicia'

El nuevo presidente también se ha comprometido a abordar el fenómeno climático de El Niño, que según los meteorólogos será el más intenso y devastador desde 1998.

Fuerza Popular es el grupo parlamentario más grande del Congreso, pero los grupos de derecha aún no alcanzan la mayoría necesaria para sacar adelante las iniciativas de Fujimori.

Fujimori gobernará hasta 2031 tras una década de caos político que ha provocado la caída de ocho líderes peruanos, muchos de los cuales fueron destituidos o forzados a dimitir por un Congreso bajo la influencia de Fujimori.

“Hay grandes expectativas”, declaró a la agencia de noticias AFP Marci Angeles, trabajadora independiente de 31 años. “Pero teniendo en cuenta cómo se ha comportado como líder de la oposición” en los últimos años, dijo Ángeles, "“el panorama no es bueno”.

Fujimori hizo recientemente un llamamiento a la reconciliación entre los bloques políticos del país, pero la petición no fue bien recibida por las familias de las víctimas de la violencia estatal.

El lunes, más de 100 personas realizaron una vigilia en memoria de sus seres queridos en la capital, prometiendo rechazar al nuevo gobierno y exigiendo justicia por los crímenes cometidos durante la anterior administración de Fujimori.

“No esperamos nada bueno de ella”, dijo Marly Anzualdo, quien sigue buscando el cuerpo de su hermano desaparecido, Kenneth.

“Llevamos muchos años luchando para que se haga justicia, y sabemos cómo operan”, declaró a la AFP.

Con AFP

FUENTE:RFI