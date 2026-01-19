La huelga cierra nuevamente el Louvre de París mientras se difunde por primera vez el vídeo del robo de joyas

Los empleados del Louvre han estado exigiendo mejores salarios, más contrataciones y un mejor mantenimiento del museo, y su huelga ha cerrado el museo varias veces desde mediados de diciembre.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Los dos días de huelga anteriores se saldaron con una pérdida de “al menos un millón de euros” en ingresos, según la dirección.

Estados Unidos Finaliza con éxito la primera evacuación médica de la NASA

Acuerdo comercial Orsi dice que acuerdo Mercosur-UE es “apostar por reglas en tiempos de volatilidad”

Aunque se han anunciado casi 140 nuevas contrataciones desde el inicio del movimiento de huelga, y está prevista una reunión en el Ministerio de Cultura el jueves para discutir aumentos salariales, algunos líderes sindicales siguen siendo críticos con el director Laurence des Cars.

Su estilo de gestión, que ha sido descrito como remoto e inflexible, ha sido objeto de críticas.

“Si recibimos el salario pero continuamos con este modelo de gobernanza, no estaremos fuera de peligro”, dijo Valerie Baud, del sindicato CFDT.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, que planea dimitir pronto porque se postula para la alcaldía de París, dijo el domingo que pronto se tomarán “decisiones importantes” sobre el Louvre .

“He revisado la organización, la gobernanza”, dijo Dati, respondiendo a una pregunta que le hicieron sobre Des Cars en la radio y la televisión pública France Inter.

Des Cars propuso su dimisión pocas horas después del espectacular allanamiento del 19 de octubre, a lo que Dati se negó.

Embed - Surveillance video released of infamous Louvre jewels heist

Revelan imágenes de un robo descarado

Las imágenes del robo captadas por las cámaras de vigilancia fueron difundidas por primera vez en la televisión francesa el domingo por la noche.

Las imágenes muestran a los dos ladrones irrumpiendo en la Galería Apollo y cortando las vitrinas ante la mirada de varios miembros del personal que no intervienen.

Después de entrar a través de una ventana reforzada con cortadores de disco de alta potencia, comienzan a cortar las vitrinas.

Los responsables del Louvre subrayan que el personal no está formado para enfrentarse a los ladrones y piden priorizar la evacuación de los visitantes.

Cuatro sospechosos están bajo custodia policial por el robo, incluidos los dos presuntos ladrones, pero los ocho artículos robados de joyas de la corona francesa, cuyo valor se estima en 102 millones de dólares (87 millones de euros), no han sido encontrados.

Durante los aproximadamente cuatro minutos que los dos hombres estuvieron dentro de la galería, se puede ver a un miembro del personal sosteniendo un bolardo utilizado para orientar a los visitantes a través de la galería, según France Televisions.

Las imágenes, así como múltiples muestras de ADN encontradas en la escena, forman una parte clave de la investigación criminal en curso sobre el robo.

Desde el robo se han instalado barras de metal en las ventanas de la Galería Apollo.

Con AFP

FUENTE:RFI