La oposición israelí se une en torno a Eisenkot mientras Netanyahu afirma que los votantes lo eligieron como primer ministro

Los líderes de los partidos de la oposición israelí, encabezados por Gadi Eisenkot, se reunirán el martes tras haberle dado su apoyo unánime para el cargo de primer ministro, mientras que el actual mandatario, Benjamin Netanyahu, ha pedido un amplio gobierno de coalición bajo su liderazgo.

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Será la primera reunión de este diverso grupo de oposición desde las reñidas elecciones de la semana pasada, en las que ninguno de los dos bandos obtuvo la mayoría.

El partido Yashar de Eisenkot anunció que los líderes del llamado bloque del cambio se reunirían el martes por la mañana en Herzliya “para discutir la coordinación de los próximos pasos del bloque”.

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El bloque de Eisenkot obtuvo 48 escaños, mientras que el bando de Netanyahu consiguió 53, de los cuales 27 pertenecen a su partido Likud . Las listas de mayoría árabe obtuvieron un récord de 19 escaños en el parlamento de 120 miembros, lo que las convierte en potenciales decisivas en la formación del gobierno.

El lunes, Netanyahu pidió un “gobierno nacional amplio” sin los partidos árabes, y afirmó que, como líder del partido más grande, debería encabezar la próxima coalición.

“Una clara mayoría del público judío eligió al Likud como el partido más grande y me eligió a mí, como primer ministro, para liderar el próximo gobierno”, dijo en un comunicado en el canal de Telegram del Likud.

“Buscamos establecer un gobierno amplio con nuestros socios y con cualquier partido que desee unirse y que no apoye el terrorismo”.

Descartó una coalición con listas de mayoría árabe, alegando que esos partidos “apoyan el terrorismo y niegan la existencia del Estado judío”.

Los líderes de los partidos árabe-israelíes condenaron unánimemente el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 , sin calificar al movimiento islamista palestino de grupo terrorista.

Si bien el líder del partido Raam ha reconocido a Israel como un “estado judío”, otros líderes han rechazado esa definición.

En entrevistas con la AFP, los líderes de las dos listas de mayoría árabe expusieron un objetivo común de cara a las elecciones: derrocar a lo que consideran un gobierno “racista”.

Hasta el momento, se han filtrado pocos detalles sobre las negociaciones entre bastidores. A pesar de sus opiniones divergentes sobre diversos temas, todos los líderes de los partidos del bloque de Eisenkot han declarado hasta el lunes que le apoyarán para formar el próximo gobierno.

Por su parte, las listas árabes han dado a entender que podrían respaldar a Eisenkot.

Consultas

Pero la posibilidad de recibir apoyo de las listas árabes es uno de los principales puntos de controversia para la oposición. Dentro del bando de Eisenkot, el líder izquierdista de los Demócratas, Yair Golan, ha pedido una alianza con las listas árabes. Pero el ultraderechista Avigdor Lieberman , líder del partido Yisrael Beiteinu, se opone firmemente a ello.

El partido de Eisenkot parece haber descartado la idea sin decirlo explícitamente. La postura del partido de centroderecha Together de Naftali Bennett no está clara.

En Israel, la práctica habitual es que el presidente designe al candidato con mayor número de recomendaciones, teniendo en cuenta el peso de los diferentes partidos.

Según informes de los medios, se espera que en el bando de Netanyahu, sus aliados de extrema derecha propongan el nombre del veterano primer ministro, al igual que el partido ultraortodoxo Shas. La postura del otro partido ultraortodoxo no está clara.

El presidente Isaac Herzog mantendrá consultas con representantes de los partidos a partir del miércoles 4. Tiene siete días para tomar su decisión, o hasta el 11 de noviembre.

El candidato elegido dispone entonces de 28 días, prorrogables por 14 días más, para formar una coalición. Si fracasan, el presidente podrá elegir a otro candidato que también tendrá 28 días para formar un gobierno.

Si este segundo intento también fracasa, un grupo de 61 legisladores puede solicitar al presidente que designe a un tercer candidato. Si esto no se logra en un plazo de 14 días, el parlamento se disuelve y se celebran nuevas elecciones.

Con AFP

FUENTE:FRANCE24