Bloque de Netanyahu supera a la oposición pero no logra mayoría para formar gobierno, según escrutinio final

De acuerdo con el escrutinio final, publicado en la madrugada del viernes, el bloque que respalda al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , obtuvo 53 escaños, frente a los 48 del bloque opositor y los 19 de las dos listas árabes.

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Según un comunicado de la Comisión Electoral Central (CEC), se contabilizaron 5.716.665 votos, de los cuales 5.690.778 fueron considerados válidos.

Once partidos superaron el umbral electoral del 3,25 % necesario para obtener representación parlamentaria. En estos comicios, ese porcentaje equivalía a 184.947 votos.

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Dentro del bloque de Netanyahu, los partidos ultraortodoxos Judaísmo Unido de la Torá y Shas consiguieron siete y seis escaños, respectivamente. Las formaciones ultranacionalistas Poder Judío, de Itamar Ben Gvir, y Sionismo Religioso, de Betsalel Smotrich, obtuvieron siete y seis bancas.

En el bloque opositor, Yashar!, liderado por Gadi Eisenkot, consiguió 21 escaños. A ellos se suman los doce de Juntos, la formación de los ex primeros ministros Naftali Bénet y Yair Lapid; los ocho de Los Demócratas, de Yair Golan, y los siete de Israel Beitenu, de Avigdor Líberman.

Las dos listas árabes, que no integran ninguno de los bloques, obtuvieron 19 escaños. La izquierdista Lista Conjunta consiguió once y la islamista Raam, de Mansur Abás, ocho.

Con estos resultados, a Netanyahu le faltan ocho escaños para alcanzar la mayoría absoluta, mientras que al bloque de Eisenkot le faltan trece. Ninguno puede formar gobierno sin el respaldo de los partidos árabes o de legisladores del bloque contrario.

Aunque los resultados oficiales de las elecciones se publicarán el 4 de noviembre, el recuento terminó la noche del jueves 29 de octubre, tras procesarse cerca de medio millón de votos de militares, diplomáticos, personas encarceladas y pacientes hospitalizados, entre otros.

Estos sufragios se conocen como votos de «doble sobre». Corresponden a personas autorizadas a votar fuera de su centro electoral habitual. La papeleta se introduce en un sobre y luego en otro de distinto color. Su recuento se realiza al final de los comicios.

Con AFP, EFE y medios locales

FUENTE:FRANCE24