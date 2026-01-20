La salud de Trump bajo la lupa: especulaciones, señales y silencio

Al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le diagnosticaron una afección venosa crónica, pero benigna, después de buscar un examen médico por tener las piernas hinchadas, dijo el jueves la Casa Blanca .
Donald Trump inicia el segundo año de su segundo mandato en medio de crecientes dudas sobre su salud, ante la falta de información médica oficial y un debate que vuelve a poner en cuestión la transparencia presidencial
El médico presidencial descubrió que Trump, de 79 años, tiene “insuficiencia venosa crónica”, una condición en la que las venas dañadas de las piernas no mantienen el flujo sanguíneo adecuado, dijo a los periodistas la secretaria de prensa Karoline Leavitt, calificándola de "condición benigna y común".
En respuesta a las especulaciones sobre fotos recientes que muestran hematomas en la mano de Trump, Leavitt dijo que “esto era consistente con una irritación menor de los tejidos blandos debido a los frecuentes apretones de manos y el uso de aspirina, que se toma como parte de un régimen estándar de prevención cardiovascular”.
Trump se convirtió en la persona de mayor edad en la historia en asumir la presidencia cuando comenzó su segundo mandato en enero , reemplazando al demócrata Joe Biden , quien renunció a los 81 años.
El republicano se jacta frecuentemente de sus niveles de energía y la administración incluso publicó recientemente una imagen que lo representa como Superman.
En abril, Trump dijo después de someterse a un chequeo médico de rutina que estaba en “muy buena forma”.
Las revelaciones de Leavitt siguen a discusiones virales en línea sobre los tobillos visiblemente hinchados y la mano derecha descolorida del presidente.
Dijo que se había sometido a "un examen exhaustivo, incluidos estudios vasculares de diagnóstico".
“Se realizaron ecografías Doppler venosas bilaterales de las extremidades inferiores que revelaron insuficiencia venosa crónica, una afección benigna y común, particularmente en personas mayores de 70 años”, dijo.
“Es importante destacar que no hubo evidencia de trombosis venosa profunda o enfermedad arterial”, dijo.
Todos los resultados de las pruebas de Trump “estaban dentro de límites normales”, dijo, y tenía una “estructura y función cardíaca normales, sin signos de insuficiencia cardíaca, deterioro renal o enfermedad sistémica”.
El problema de la mano, dijo, estaba relacionado con la aspirina que toma en un programa de salud cardiovascular “estándar”.
Con AFP
FUENTE:FRANCE24