La salud de Trump bajo la lupa: especulaciones, señales y silencio

Al presidente de Estados Unidos , Donald Trump , le diagnosticaron una afección venosa crónica, pero benigna, después de buscar un examen médico por tener las piernas hinchadas, dijo el jueves la Casa Blanca .

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

* Podés cancelar el plan en cualquier momento

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El médico presidencial descubrió que Trump, de 79 años, tiene “insuficiencia venosa crónica”, una condición en la que las venas dañadas de las piernas no mantienen el flujo sanguíneo adecuado, dijo a los periodistas la secretaria de prensa Karoline Leavitt, calificándola de "condición benigna y común".

Davos Groenlandia, aranceles y Davos: Europa endurece el tono frente a Trump mientras busca evitar una escalada

Davos Europa congela el acuerdo comercial con Estados Unidos y endurece su discurso ante las amenazas de Trump

En respuesta a las especulaciones sobre fotos recientes que muestran hematomas en la mano de Trump, Leavitt dijo que “esto era consistente con una irritación menor de los tejidos blandos debido a los frecuentes apretones de manos y el uso de aspirina, que se toma como parte de un régimen estándar de prevención cardiovascular”.

Trump se convirtió en la persona de mayor edad en la historia en asumir la presidencia cuando comenzó su segundo mandato en enero , reemplazando al demócrata Joe Biden , quien renunció a los 81 años.

El republicano se jacta frecuentemente de sus niveles de energía y la administración incluso publicó recientemente una imagen que lo representa como Superman.

Embed THE SYMBOL OF HOPE.



TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY.



SUPERMAN TRUMP. pic.twitter.com/fwFWeYonAq — The White House (@WhiteHouse) July 11, 2025

En abril, Trump dijo después de someterse a un chequeo médico de rutina que estaba en “muy buena forma”.

Las revelaciones de Leavitt siguen a discusiones virales en línea sobre los tobillos visiblemente hinchados y la mano derecha descolorida del presidente.

Dijo que se había sometido a "un examen exhaustivo, incluidos estudios vasculares de diagnóstico".

“Se realizaron ecografías Doppler venosas bilaterales de las extremidades inferiores que revelaron insuficiencia venosa crónica, una afección benigna y común, particularmente en personas mayores de 70 años”, dijo.

“Es importante destacar que no hubo evidencia de trombosis venosa profunda o enfermedad arterial”, dijo.

Todos los resultados de las pruebas de Trump “estaban dentro de límites normales”, dijo, y tenía una “estructura y función cardíaca normales, sin signos de insuficiencia cardíaca, deterioro renal o enfermedad sistémica”.

El problema de la mano, dijo, estaba relacionado con la aspirina que toma en un programa de salud cardiovascular “estándar”.

Con AFP

FUENTE:FRANCE24