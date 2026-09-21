La ultraderecha sigue avanzando en Alemania y la supervivencia de Merz ahora pende de un hilo

Las malas noticias siguen llegando para el canciller alemán Friedrich Merz. Su partido, la CDU (Unión Demócrata Cristiana), sufrió dos derrotas más en las elecciones regionales de Berlín y del estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental el domingo 20 de setiembre.

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Hace apenas dos semanas, la CDU ya se había desplomado casi 20 puntos en el estado de Sajonia-Anhalt, cediendo su posición como fuerza política dominante al partido de extrema derecha AfD .

Esta vez, el panorama no es mucho más alentador. En la capital alemana, la CDU logró conservar el segundo puesto con el 20% de los votos, por detrás de los grandes vencedores del día, el partido de izquierda radical Die Linke. Pero el partido conservador perdió más de 8 puntos.

Es principalmente en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, un estado nororiental fronterizo con Polonia, donde el partido de Friedrich Merz ha sufrido la derrota electoral más aplastante de su historia, con la AfD a la cabeza.

En esa región, la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ganó las elecciones en un duelo contra el Partido Socialdemócrata (35,5%), al duplicar, con 38,2%, su resultado de 2021.

“El resultado en Mecklemburgo-Antepomerania no podemos maquillarlo”, dijo Merz en la sede de la CDU en Berlín, después de que las proyecciones vieran al partido por fuera del Parlamento regional, extremo que se confirmó al terminar el recuento de votos, pues los cristianodemócratas quedaron con un 4,9%, el peor resultado electoral en la historia de la formación del canciller. Esto supone, además, un hecho sin precedentes en la historia política alemana.

“No tiene sentido intentar disimular los resultados en Mecklemburgo-Pomerania Occidental; es un desastre”, reconoció Friedrich Merz, quien habló poco después de que se anunciaran los primeros resultados. Para su partido, esta derrota electoral es aún más difícil de digerir, dado que este estado es el bastión histórico de Angela Merkel, la excanciller alemana y figura clave de la CDU durante más de 15 años.

En Berlín, donde los resultados son, sin duda, menos catastróficos, el descenso probablemente indique el fin de la participación de la CDU en un gobierno de coalición regional. Una alianza rojiverde ( SPD, Die Linke y Los Verdes) se posicionó mejor para obtener la mayoría.

Al final, según los datos del recuento con un 99,03 % escrutado, en la capital se impuso el izquierdista Die Linke, con un 25,7%, frente a la CDU (18,8%), que había ganado las elecciones repetidas de 2023 y gobernaba junto con el SPD, que a su vez obtuvo su peor resultado en este estado federado con cerca de un 12,1%, y a AfD (16,1%).

“Esto resulta aún más decepcionante para la CDU porque, hasta hace poco, creía que podía imponerse en Berlín”, señala Ed Turner, especialista en política alemana de la Universidad de Aston en Birmingham.

La señal más evidente de la crisis política abierta dentro de la CDU es “la rapidez con la que habló Friedrich Merz, apenas minutos después de los primeros resultados. Esto no tiene precedentes para un canciller”, afirma, por su parte, Sarah Wagner, especialista en política alemana de la Universidad Queen's de Belfast.

“Un hombre con la espalda contra la pared”

Tras la conmoción política que siguió a la clara victoria de la AfD en Sajonia-Anhalt, “fue Franziska Hoppermann, secretaria general federal de la CDU, y no Friedrich Merz, quien primero se pronunció sobre los malos resultados del partido”, señala Ed Turner. El canciller esperó hasta el día siguiente para pronunciarse sobre las elecciones, como si quisiera distanciarse del flojo desempeño de la CDU.

Esta vez no es posible. “Durante las elecciones en Sajonia-Anhalt, lo que más importaba era el resultado de la AfD, y el mal resultado de la CDU fue solo un hecho más. En Mecklemburgo-Pomerania Occidental, la derrota de la CDU y el rechazo a las políticas de Friedrich Merz son elementos clave”, explica Sarah Wagner.

Según la experta, al hablar tan rápidamente, el canciller “dio la impresión de ser un hombre acorralado que, ante todo, busca acallar cuanto antes los rumores sobre su posible retirada”. De hecho, sostuvo que “la mejor manera de combatir el extremismo era continuar con su programa de reformas”.

¿Seguirá su partido escuchándolo y apoyándolo? La CDU debe preguntarse si Friedrich Merz se ha convertido en un lastre político.

Una encuesta realizada por ZDF reveló que, para el 70% de los votantes de la CDU en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, la personalidad de Friedrich Merz representa más un obstáculo que una ventaja para el partido. Solo el 1% de estos votantes opinaba lo contrario.

Es cierto que esta racha de malos resultados para la CDU en setiembre se debe principalmente a la antigua Alemania Oriental. “No es la misma dinámica electoral que en las regiones occidentales”, reconoce Ed Turner.

¿Cuánto tiempo podrán sobrevivir?

Sin embargo, Friedrich Merz “es actualmente el canciller menos popular de la historia moderna de Alemania”, señala Ed Turner. Su índice de aprobación se mantiene en un 15%.

A pesar de ello, los expertos entrevistados creen que aún tiene futuro como canciller. “Cuatro días antes de estas elecciones, los presidentes de los ministerios de la CDU en Alemania redactaron una declaración conjunta para expresar su apoyo a Friedrich Merz y asegurar que no buscaban reemplazarlo en un futuro inmediato”, señala Ed Turner.

Un statu quo que conviene a la CDU “principalmente por razones tácticas”, según Sarah Wagner. Si Friedrich Merz se viera obligado a dimitir, “existe el riesgo de elecciones generales anticipadas que podrían propiciar un mayor auge de la extrema derecha”, afirma.

La supervivencia política del canciller más impopular desde la Segunda Guerra Mundial pende claramente de un hilo. Para asegurarla, Friedrich Merz necesitaría una victoria de la CDU en algún lugar de Alemania. Pero las próximas elecciones importantes, las regionales de Renania del Norte-Westfalia, no se celebrarán hasta abril de 2027.

Y si bien la CDU parece estar bien posicionada para obtener un buen resultado, el canciller no necesariamente lo verá como un motivo de celebración: el candidato del partido, Hendrik Wüst, es considerado su principal rival. Por lo tanto, Ed Turner afirma: “Si la CDU gana estas elecciones, como es probable, Friedrich Merz ni siquiera podrá presumir de ello”.

FUENTE:FRANCE24