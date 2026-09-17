Prioridades del PIT-CNT en el último trimestre: las elecciones en el BPS, la reactivación de la Intersocial y el festejo de los 60 años

La Mesa Representativa del PIT-CNT estableció los principales ejes de trabajo para el último tramo del año. En la reunión de ese órgano de dirección sindical, que se llevó a cabo el jueves 10, se definió que tres de las prioridades de los próximos meses serán las actividades conmemorativas por los 60 años de la organización, las elecciones de los representantes sociales del BPS y el relanzamiento de la Intersocial, el espacio de articulación con organizaciones afines, como la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu).

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También serán líneas de trabajo protagónicas en el trimestre la participación activa en los distintos ámbitos de discusión de la Estrategia Nacional para el Desarrollo, el fortalecimiento de la organización sindical en el sector de las aplicaciones digitales y en otros ámbitos de trabajo informal, y el impulso de posibles medidas en defensa de la Ley de Consejo de Salarios, ante la denuncia de las cámaras empresariales en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las principales actividades conmemorativas por el aniversario de la unidad del movimiento sindical, alcanzada en 1966 con el Congreso de Unificación Sindical, tendrán lugar en los primeros días de octubre. El primer día del mes, se instalará una feria en la calle Jackson, donde está ubicada la sede del PIT-CNT, y se llevará a cabo un acto. Los dos días siguientes, el 2 y el 3 de octubre, tendrá lugar un seminario internacional y el 4 de octubre la Comedia Nacional hará una gala de homenaje al movimiento sindical en el Teatro Solís.

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La organización de las actividades por el aniversario de la organización motivaron una autocrítica en la reunión de la Mesa Representativa. En el informe político, que estuvo a cargo de Marcelo Abdala, se planteó “preocupación ante la escasa presencia de la dirección del movimiento sindical en el acto de lanzamiento” de la conmemoración. El presidente del PIT-CNT llamó a los dirigentes a “asumir autocríticamente” el compromiso de “participar de las actividades” que los propios organismos de dirección sindical definen.

La Intersocial fue una plataforma que tomó cierto impulso durante el período de gobierno pasado, en el que gobernó la coalición republicana. Ese espacio fue relevante en el referéndum que intentó —sin éxito— derogar parte del articulado de la Ley de Urgente Consideración y en el plebiscito sobre seguridad social, que tampoco resultó aprobado.

Desde hace algunas semanas las organizaciones que componen la Intersocial volvieron a mantener reuniones quincenales de intercambio. En la última Mesa Representativa el PIT-CNT resolvió promover un “diagnóstico coyuntural común y un programa básico de acción”, en miras de “una gran movilización conjunta para el próximo 5 de noviembre”.

Fuentes sindicales dijeron a Búsqueda que la propuesta de crear una sobretasa de 1% en el Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas para el 1% más rico de la sociedad puede ser uno de los puntos centrales del “programa común” de la Intersocial.

Elecciones en el BPS: “desinformación generalizada”

El 22 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones de los directores sociales del BPS. Buena parte de la reunión de la Mesa Representativa del PIT-CNT se dedicó a la preparación de la campaña electoral de su lista, la 11.

El análisis de la dirigencia sindical parte de la base de que existe “un grado de desinformación generalizada” sobre las elecciones. A esto se suma la dificultad de que se trata de una “campaña corta”, de poco más de dos meses, y que el padrón electoral ronda los 1,2 millones de habilitados.

Como primer objetivo, el PIT-CNT se propone destinar buena parte de los esfuerzos militantes a “posicionar la elección, su relevancia” y promover entre los trabajadores el apoyo a la lista 11. Para esto último, intentarán dar difusión a los candidatos y también destacar los logros alcanzados por el Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS en los últimos años.

El objetivo mínimo de votación es asegurar al menos la votación de la base de afiliados del PIT-CNT. En las últimas elecciones, llevadas a cabo en 2021, la lista 11 obtuvo 434.304 votos entre los activos.

La Mesa Representativa aprobó una estrategia de campaña en tres etapas. La primera comenzó esta semana y va hasta el 19 de octubre. Durante ese tiempo está prevista la instalación del Comando Nacional de Campaña, el lanzamiento oficial de la campaña (7 de octubre), una red de asambleas, reuniones con las direcciones de los sindicatos y una recorrida por plenarios departamentales y zonales del PIT-CNT.

La segunda etapa va del 21 de octubre al 20 de noviembre. Para ese período se proponen instalar comandos departamentales de campaña, llevar a cabo barriadas y actividades públicas, y también otras actividades destinadas a públicos segmentados, como jóvenes y migrantes.

La tercera etapa de trabajo apunta a la preparación de la jornada electoral, el 22 de noviembre.

Para todo esto la Mesa Representativa entiende que se deberán “definir herramientas profesionales para el desarrollo de la campaña y su financiamiento”.