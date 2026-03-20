  • Cotizaciones
    viernes 20 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    En Naciones Unidas, Jorge Díaz insistió en poner límites a la penalización y estigmatización del uso de drogas

    “Debemos reconocer con honestidad que los enfoques prohibicionistas no han dado los resultados esperados”, dijo durante un evento desarrollado en Austria

    Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia de la República, durante una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva.

    Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia de la República, durante una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva.

    FOTO

    Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, reiteró ante un escenario global que, al contrario que las respuestas centradas en la represión, los gobiernos deben combatir el narcotráfico con “ideas innovadoras” basadas en evidencia científica y enfocadas en la protección de derechos humanos.

    “Debemos reconocer con honestidad que los enfoques prohibicionistas aplicados durante décadas no han dado los resultados esperados y en algunos casos han profundizado la violencia, la sobrecarga de los sistemas de justicia y la estigmatización”, afirmó Díaz en la 69ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (ONU), el órgano encargado de supervisar la aplicación de los tratados internacionales sobre drogas y definir lineamientos de política global.

    Leé además

    Agentes de policía participan del operativo en el barrio Las Palmas, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tras la detención de Sebastián Marset.
    Seguridad Pública

    “Esto recién empieza”, advierte jerarca antidrogas de Paraguay que lideró la búsqueda de Sebastián Marset

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Integrantes de distintas unidades de la Policía Nacional durante el allanamiento a la casa en Ciudad Vieja.
    Seguridad Pública

    La Policía investiga si el grupo criminal más poderoso de la región está detrás del frustrado “robo del siglo”

    Por Juan Francisco Pittaluga

    En un video grabado previamente, Díaz afirmó que “corresponde revisar” ciertas iniciativas contra las drogas que se aplicaron en distintos países, pero no alcanzaron los objetivos propuestos. “Seguimos convencidos de la necesidad de poner límites a la penalización y la estigmatización de las personas que usan drogas y de revisar el recurso al encarcelamiento como respuesta automática a infracciones menores, reafirmando nuestra oposición a la pena de muerte para los delitos vinculados a drogas”, señaló.

    Información-Milton Romani-Presidencia
    Milton Romani fue secretario general de la Junta Nacional de Drogas durante dos períodos.

    Milton Romani fue secretario general de la Junta Nacional de Drogas durante dos períodos.

    El evento de Naciones Unidas se desarrolló en Viena, Austria, del 9 al 13 de marzo. El año pasado, durante la misma actividad, Díaz fue también el principal orador por Uruguay y planteó una posición similar al sostener que “las políticas centradas en una visión prohibicionista como única herramienta regulatoria” no resuelven la inseguridad pública ni la violencia y “distan de generar las condiciones que permitan alcanzar el fin último” del bienestar social.

    Sus palabras reafirman la mirada más aperturista del gobierno respecto al uso y venta de drogas, con un énfasis desde la Junta Nacional de Drogas —bajo la órbita de Díaz— de regularizar nuevas sustancias y buscar soluciones para los consumidores.

    A inicios de mes, la Junta Nacional de Drogas presentó la segunda evaluación de la Ley 19.172, que en 2013 reguló el mercado de cannabis en Uruguay. “Once años después de aprobada la ley, los resultados muestran que el país consolidó un mercado regulado efectivo, con una expansión sostenida de sus vías legales de acceso al cannabis psicoactivo de uso no médico. Esto deriva en uno de los resultados más notables: la drástica caída del narcotráfico clásico (cannabis prensado), que pasó de ser la principal vía de acceso en el 2014 a representar apenas el 6,7% en el 2024”, señala parte de la conclusión del estudio.

    “La transformación y expansión de los mercados de drogas y el creciente vínculo entre organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras organizaciones criminales han tenido un impacto negativo en nuestras sociedades, en especial en la seguridad y bienestar de la población. Esta realidad incluso pone en peligro el Estado de derecho y la gobernabilidad”, indicó Díaz en un mensaje grabado desde Montevideo.

    Información-ONU-69 Comisión Drogas-2026-Naciones Unidas
    La 69ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU se realizó en los primeros días de marzo en Viena.

    La 69ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU se realizó en los primeros días de marzo en Viena.

    En el mensaje enviado a Viena, Díaz alertó de la transformación del mercado de la droga y su articulación con el crimen organizado transnacional. “Generan impactos graves sobre la seguridad, la cohesión social y el Estado de derecho. El narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de activos son fenómenos que socavan las instituciones democráticas”, indicó.

    En ese marco, destacó el rol de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, que creó un panel de 19 expertos independientes para preparar la revisión global de la política de drogas prevista para 2029. El grupo —cuyos integrantes actuarán a título personal y no en representación de gobiernos— tendrá la tarea de elaborar recomendaciones concretas y aplicables para mejorar la implementación de los tratados internacionales de control de drogas.

    La importancia de este proceso radica en que esas recomendaciones pueden marcar el rumbo de la política global en la próxima década, influyendo en cómo los países —incluido Uruguay— ajustan sus enfoques frente al narcotráfico, el consumo y la regulación de sustancias.

    Uno de los integrantes de esa comisión será Milton Romani, que había sido postulado por Uruguay en setiembre. Romani, uno de los principales impulsores del control estatal del cannabis en el país, fue secretario general de la Junta Nacional de Drogas en los períodos 2005-2010 y 2015-2016.

    En atención a su idoneidad técnica, compromiso ético y enfoque multidisciplinario, y considerando la importancia de asegurar una representación geográfica equitativa y diversidad de perspectivas en la conformación del panel, se considera que la incorporación de Romani representará un valioso aporte al trabajo que dicho panel deberá llevar adelante”, argumentó el Poder Ejecutivo en la nominación elevada a la ONU.

    Selección semanal
    Guerra en Ucrania

    Antel reincorpora la señal rusa RT a su oferta de señales de TV

    Por Redacción Búsqueda
    Ministerio de Economía

    Empresariado siente alivio con anuncios de Oddone, pero pide cambios más profundos

    Por Redacción Búsqueda
    Política y género

    Partidos políticos se comprometen a trabajar en protocolos que den “garantías” para denunciar violencia de género

    Por Victoria Fernández
    Política exterior

    Antes de Carolina Ache, Carlos Enciso fue sondeado como posible embajador en Portugal

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Imagen difundida por la DEA de Sebastián Marset, que muestra el cartel original por su recompensa modificado luego de que fuera capturado.

    Juez de Estados Unidos niega fianza a Sebastián Marset

    Por  Guillermo Draper,  Kevin Hall  y Aldo Benitez
    Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia de la República, durante una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva.

    En Naciones Unidas, Jorge Díaz insistió en poner límites a la penalización y estigmatización del uso de drogas

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Como novedad, el estudio analizó la relación entre el uso problemático de redes sociales y mayores problemas psicológicos.
    Video

    Informe Mundial de la Felicidad: qué lugar ocupa Uruguay y por qué Finlandia sigue liderando el ‘ranking’

    Por Redacción Galería
    Iraníes ondean banderas nacionales durante una manifestación por el Día de Al Quds, que se hace cada año el último viernes de Ramadán -mes sagrado del Islam-, en Teherán.
    Video

    Irán advierte sobre posibles ataques a destinos turísticos en todo el mundo

    Por  France 24,  RFI  y Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage