¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Informe Mundial de la Felicidad: qué lugar ocupa Uruguay y por qué Finlandia sigue liderando el ‘ranking’

Si bien Uruguay se mantiene en una buena posición en la región, aún parece lejos de alcanzar los niveles de bienestar percibidos en los países nórdicos o en Costa Rica

Como novedad, el estudio analizó la relación entre el uso problemático de redes sociales y mayores problemas psicológicos.

Como novedad, el estudio analizó la relación entre el uso problemático de redes sociales y mayores problemas psicológicos.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Cada 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2013 con la idea de reconocerla como un objetivo fundamental, así como de impulsar “un enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado del crecimiento económico que promueva el bienestar de todos los pueblos”.

Desde entonces, y en ese marco, se lleva a cabo anualmente el Informe Mundial de la Felicidad, elaborado junto con la Universidad de Oxford y la empresa de encuestas y análisis Gallup. Cada año se centra en una temática o área diferente: mientras que en 2025 estudió el impacto del cuidado y la generosidad en la felicidad de las personas, este año el informe estuvo enfocado en el bienestar en la era digital y los efectos de las redes sociales.

Leé además

Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia de la República, durante una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva.
Seguridad Pública

En Naciones Unidas, Jorge Díaz insistió en poner límites a la penalización y estigmatización del uso de drogas
El dúo argentino de rock alternativo formado por Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur en 1990, pionero en el rap argentino, fue y es reconocido por fusionar funk, hip-hop, rap y soul con ritmos latinos, y evolucionó incluyendo funk metal, acid jazz y pop, caracterizado por una energía muy audaz, disruptiva e influyente.
Video
Cosquín Rock

La música de Illya Kuryaki and the Valderramas sigue encontrando su tiempo
Grupo de jazz gitano La Pompe.
Fiesta francesa

Una noche de espíritu parisino en el patio del Museo Histórico Cabildo

Lo curioso es que, más allá de lo variado de las temáticas, los países que reportan mayores —o menores— niveles de felicidad son casi siempre los mismos.

Por noveno año consecutivo, Finlandia encabeza el ranking, seguido por Islandia y Dinamarca. Uruguay, en tanto, pasó del lugar 28 al 31, aunque continúa superando al resto de Sudamérica. El país que ocupa la cima de América Latina es Costa Rica, ya que está en el cuarto puesto de la lista; lo sigue México, en el lugar número 12.

Según el informe, estos países se ubican en los primeros puestos y superan a otros, como Estados Unidos —ubicado en el puesto 23—, el Reino Unido y varios de Europa, debido al denominado capital social, es decir, la cohesión social, la fortaleza de sus lazos familiares y el sentido de comunidad y pertenencia.

Embed

Si bien Uruguay se mantiene en una buena posición en la región y en el mundo, aún parece lejos de alcanzar los niveles de bienestar percibidos en los países nórdicos o en Costa Rica.

Finlandia, por su parte, combina altos niveles de confianza institucional, baja desigualdad y una fuerte red de contención social. Aunque el estudio señala el creciente desempleo como uno de sus desafíos, los habitantes siguen reportando los más altos niveles de felicidad.

Cómo se mide la felicidad

La metodología en la que se apoya el informe es bastante concreta: más de 100.000 personas de 140 países responden encuestas en las que evalúan su propia vida en una escala del 0 al 10, conocida como la escala de Cantril, comúnmente utilizada para medir niveles de satisfacción vital.

Además de las percepciones subjetivas, el estudio mide variables como ingresos (PIB per cápita), esperanza de vida, apoyo social, libertad para tomar decisiones, generosidad y percepción de corrupción, un modelo que permite entender por qué países con bajos ingresos igualmente logran altos niveles de bienestar.

Felicidad

“Las estadísticas más conocidas se centran en lo que se gasta, cuánto se gana y si se tiene empleo. Sin embargo, estos indicadores tradicionales no nos dicen nada sobre la felicidad de las personas”, subraya la empresa Gallup. Señala también que los líderes ya no pueden dar por sentado que la vida de los ciudadanos de sus países mejora con un aumento del PIB, como se demostró en los países árabes, donde la valoración de la vida de los residentes tendía a la baja a medida que el PIB aumentaba.

¿Más conectados, menos felices?

Como novedad, el estudio analizó la relación entre el uso problemático de redes sociales y mayores problemas psicológicos, como síntomas depresivos, estrés y dificultades para dormir, así como un menor nivel de satisfacción con la vida en general.

Encontró, además, que el estatus socioeconómico influye directamente en esa relación, y que los adolescentes de familias con menor estatus socioeconómico son más vulnerables a los efectos del uso de redes sociales.

Concretamente, observó que quienes pasan más de cinco horas diarias en este tipo de plataformas reportan más posibilidades de padecer síntomas depresivos debido a la exposición constante a la lógica de los algoritmos y a las comparaciones sociales.

Pero el estudio también reportó que quienes están por fuera de las redes sociales —sobre todo, los jóvenes— pierden algunos de sus beneficios, ya que estas generan cierta sensación de integración y pertenencia a las conversaciones y códigos culturales. La clave y el gran desafío, entonces, parecen estar en la búsqueda de un equilibrio para que el uso sea beneficioso y no se convierta en problemático.

Selección semanal
Guerra en Ucrania

Antel reincorpora la señal rusa RT a su oferta de señales de TV

Por Redacción Búsqueda
Ministerio de Economía

Empresariado siente alivio con anuncios de Oddone, pero pide cambios más profundos

Por Redacción Búsqueda
Política y género

Partidos políticos se comprometen a trabajar en protocolos que den “garantías” para denunciar violencia de género

Por Victoria Fernández
Política exterior

Antes de Carolina Ache, Carlos Enciso fue sondeado como posible embajador en Portugal

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Como novedad, el estudio analizó la relación entre el uso problemático de redes sociales y mayores problemas psicológicos.
Video

Informe Mundial de la Felicidad: qué lugar ocupa Uruguay y por qué Finlandia sigue liderando el ‘ranking’

Por Redacción Galería
Fiesta ¡FA!, de Mex Urtizberea, propuso una grilla sorpresa de grandes artistas que hizo explotar el Teatro de Verano

Fiesta ¡FA!, de Mex Urtizberea, propuso una grilla sorpresa de grandes artistas que hizo explotar el Teatro de Verano

Por Redacción Galería
Florencia Herrera, presidenta de OMEU: “El desafío no es elegir entre confrontar o callar, es tener la madurez de transformar sin dividir”

Florencia Herrera, presidenta de OMEU: “El desafío no es elegir entre confrontar o callar, es tener la madurez de transformar sin dividir”

Por Rosana Zinola
Su premio Oscar, más que un hito personal, se convirtió en un símbolo de representación.
Video

Autumn Durald Arkapaw dio un giro de cámara a los Premios Oscar 2026

Por Redacción Galería
// Leer el objeto desde localStorage