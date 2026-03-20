Informe Mundial de la Felicidad: qué lugar ocupa Uruguay y por qué Finlandia sigue liderando el ‘ranking’

Cada 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2013 con la idea de reconocerla como un objetivo fundamental, así como de impulsar “un enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado del crecimiento económico que promueva el bienestar de todos los pueblos”.

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Desde entonces, y en ese marco, se lleva a cabo anualmente el Informe Mundial de la Felicidad , elaborado junto con la Universidad de Oxford y la empresa de encuestas y análisis Gallup. Cada año se centra en una temática o área diferente: mientras que en 2025 estudió el impacto del cuidado y la generosidad en la felicidad de las personas, este año el informe estuvo enfocado en el bienestar en la era digital y los efectos de las redes sociales.

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Lo curioso es que, más allá de lo variado de las temáticas, los países que reportan mayores —o menores— niveles de felicidad son casi siempre los mismos.

Por noveno año consecutivo, Finlandia encabeza el ranking , seguido por Islandia y Dinamarca. Uruguay , en tanto, pasó del lugar 28 al 31, aunque continúa superando al resto de Sudamérica. El país que ocupa la cima de América Latina es Costa Rica, ya que está en el cuarto puesto de la lista; lo sigue México, en el lugar número 12.

Según el informe, estos países se ubican en los primeros puestos y superan a otros, como Estados Unidos —ubicado en el puesto 23—, el Reino Unido y varios de Europa, debido al denominado capital social, es decir, la cohesión social, la fortaleza de sus lazos familiares y el sentido de comunidad y pertenencia.

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Si bien Uruguay se mantiene en una buena posición en la región y en el mundo, aún parece lejos de alcanzar los niveles de bienestar percibidos en los países nórdicos o en Costa Rica.

Finlandia, por su parte, combina altos niveles de confianza institucional, baja desigualdad y una fuerte red de contención social. Aunque el estudio señala el creciente desempleo como uno de sus desafíos, los habitantes siguen reportando los más altos niveles de felicidad.

Cómo se mide la felicidad

La metodología en la que se apoya el informe es bastante concreta: más de 100.000 personas de 140 países responden encuestas en las que evalúan su propia vida en una escala del 0 al 10, conocida como la escala de Cantril, comúnmente utilizada para medir niveles de satisfacción vital.

Además de las percepciones subjetivas, el estudio mide variables como ingresos (PIB per cápita), esperanza de vida, apoyo social, libertad para tomar decisiones, generosidad y percepción de corrupción, un modelo que permite entender por qué países con bajos ingresos igualmente logran altos niveles de bienestar.

Felicidad

“Las estadísticas más conocidas se centran en lo que se gasta, cuánto se gana y si se tiene empleo. Sin embargo, estos indicadores tradicionales no nos dicen nada sobre la felicidad de las personas”, subraya la empresa Gallup. Señala también que los líderes ya no pueden dar por sentado que la vida de los ciudadanos de sus países mejora con un aumento del PIB, como se demostró en los países árabes, donde la valoración de la vida de los residentes tendía a la baja a medida que el PIB aumentaba.

¿Más conectados, menos felices?

Como novedad, el estudio analizó la relación entre el uso problemático de redes sociales y mayores problemas psicológicos, como síntomas depresivos, estrés y dificultades para dormir, así como un menor nivel de satisfacción con la vida en general.

Encontró, además, que el estatus socioeconómico influye directamente en esa relación, y que los adolescentes de familias con menor estatus socioeconómico son más vulnerables a los efectos del uso de redes sociales.

Concretamente, observó que quienes pasan más de cinco horas diarias en este tipo de plataformas reportan más posibilidades de padecer síntomas depresivos debido a la exposición constante a la lógica de los algoritmos y a las comparaciones sociales.

Pero el estudio también reportó que quienes están por fuera de las redes sociales —sobre todo, los jóvenes— pierden algunos de sus beneficios, ya que estas generan cierta sensación de integración y pertenencia a las conversaciones y códigos culturales. La clave y el gran desafío, entonces, parecen estar en la búsqueda de un equilibrio para que el uso sea beneficioso y no se convierta en problemático.