Juez de Estados Unidos niega fianza a Sebastián Marset

En su primera aparición pública ante la Justicia de Estados Unidos desde su reciente arresto y traslado desde Bolivia, Sebastián Marset recibió la orden de permanecer detenido sin fianza por parte del juez federal del estado de Virginia William B. Porter, en una audiencia de detención realizada este viernes.

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Marset, acusado de lavado de dinero, se encuentra recluido en una cárcel federal de la ciudad de Alexandria, situada en el estado de Virginia y a pocos minutos de la capital del país, Washington D.C. Al llegar a la sede del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Virginia, vestía un uniforme de preso color verde oscuro, con la leyenda “Alexandria inmate”, y championes negros cuando fue conducido a la sala del tribunal. Antes de entrar se lo veía tenso, hasta que cruzó miradas con Rodrigo da Silva, uno de sus abogados, y sonrió por primera vez.

Da Silva había participado en la conferencia de prensa que, el martes 17, lideró Santiago Moratorio y en la que explicaron la estrategia de defensa.

En la sala del juzgado, el presunto narcotraficante uruguayo estuvo representado por un defensor público, quien explicó que Marset iba a contratar a un abogado privado. Da Silva se encontraba también en la audiencia y se espera que pronto presente los papeles correspondientes para asumir su representación. El abogado no quiso dar su nombre a los periodistas que se lo consultaron.

El juez Porter negó la fianza a Marset, coincidiendo con la opinión de los fiscales de que representaba un riesgo de fuga. Estaba previsto que la próxima audiencia se desarrollara el 25 de marzo, pero la defensora de oficio planteó que el nuevo abogado del uruguayo prefería aplazarla hasta el 1 de abril, para tener más tiempo de analizar el caso.

Si es declarado culpable, Marset enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión. Los fiscales federales adjuntos Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg están a cargo de la acusación.

Marset y un negocio “prolífico”

Marset, de 34 años, fue arrestado en la madrugada del 13 de marzo en un barrio residencial de Santa Cruz, Bolivia, y enviado a EE.UU. horas después. El gobierno de Bolivia considera que no fue una extradición, sino una expulsión, ya que ingresó al país clandestinamente. Marset era requerido internacionalmente por Paraguay desde febrero de 2022 y por Estados Unidos desde mayo de 2024.

Acusado de ser uno de los narcotraficantes más poderosos del Cono Sur de Sudamérica, Estados Unidos ofrecía una recompensa de US$ 2 millones por información que condujera a su captura.

Información-Marset-Arresto-Traslado-Avión-AFP Escoltado por agentes de la DEA, Sebastián Marset camina en el Aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra rumbo a un avión que lo trasladó a Perú. AFP

Los fiscales sostienen que Marset lavó millones de dólares en ganancias globales de narcóticos a través de los sistemas bancarios de EE.UU. y Europa, junto con su coconspirador uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo, quien ahora cumple una sentencia de 15 años en EE.UU. por conspiración para el lavado de dinero.

En la acusación contra Santoro, los fiscales definieron a Marset como un narco “increíblemente prolífico” y capaz de mover en una ocasión un cargamento de aproximadamente 10.000 kilogramos de cocaína. A partir de ese caso, estimaron parte de la cantidad de droga comercializada por Marset y sus asociados: si una dosis promedio —o “línea”— de cocaína contiene aproximadamente entre 20 y 50 miligramos, un envío de 10.000 kilogramos puede proporcionar entre 200 y 500 millones de dosis individuales de la sustancia. “En otras palabras, con apenas un par de envíos, la organización de Marset suministraba suficiente cocaína como para drogar a cada hombre, mujer y niño en Europa”, sostuvo Erik S. Siebert, fiscal federal para el Distrito Este de Virginia.

Esta fiscalía alega que Marset lideraba “una organización de narcotráfico a gran escala que distribuía miles de kilogramos de cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos, Portugal y otros lugares”.

La acusación contra Marset lo ubica como responsable del envío vía marítima, en abril de 2021, de 11 toneladas de clorhidrato de cocaína al puerto de Amberes, en Bélgica, procedente de Paraguay y con escala en el Puerto de Buenos Aires. También señala que Santoro, encargado de blanquear las ganancias de esos cargamentos, lavó al menos 5 millones de euros provenientes del pago por otro negocio, cuyo valor total fue de 17 millones de euros. La mayor parte de esos 5 millones de euros fueron canalizados a través del sistema financiero norteamericano.

En cuanto a la propia estructura de blanqueo de activos, los documentos presentados por los fiscales revelan que Marset y Santoro empleaban, entre otras plataformas, a Sky ECC, un servicio de mensajería encriptada creado por una empresa canadiense que en 2021 debió retirarlo del mercado porque su uso se había hecho popular en el mundo criminal. Marset le enviaba fotos de ladrillos de cocaína a Santoro a través de Sky ECC para comunicarle que un cargamento estaba en camino a Europa; luego enviaba otros mensajes para que recaudara el dinero una vez que la carga había arribado: “Tengo Holanda lista 10 mil eu” indicaba, por ejemplo, que 10 millones de euros en ganancias del narcotráfico estaban listos para ser recogidos en los Países Bajos.

Información-Puerto Amberes-Imagen Aérea-Port of Antwerp El Puerto de Amberes, en Bélgica, que, según la Justicia de Estados Unidos, fue destino de un megacargamento de cocaína coordinado por Sebastián Marset. Port of Antwerp-Bruges

El arresto y la extradición de Marset a EE.UU. parecen ser el resultado de una renovada cooperación regional antinarcóticos, que se produce solo semanas después de que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) reanudara sus operaciones en Bolivia tras una ausencia de 17 años. El nuevo gobierno de Bolivia, electo en octubre, avaló el reingreso de la DEA en enero. Además, el 7 de marzo, firmó junto a otros 16 países una iniciativa contra el narcotráfico en Latinoamérica impulsada personalmente por el presidente Donald Trump.

En un comunicado de prensa emitido el 18 de marzo, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia informó que casi una decena de agencias estadounidenses colaboraron en la detención de Marset, entre ellas la oficina de la DEA en Buenos Aires, cuyos oficiales cubren también Uruguay.

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Kevin Hall y Aldo Benítez integran la organización periodística internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)

Juan Francisco Pittaluga también colaboró con este artículo