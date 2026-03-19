Reducción de la jornada laboral: Ministerio de Trabajo “tomó apuntes” del modelo chileno y convocará al Consejo Superior Tripartito

Previo al cambio de gobernanza y de signo político en Chile , las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ( MTSS ) realizaron una reunión virtual con representantes de la cartera homóloga en ese país. La conducción del expresidente chileno Gabriel Boric logró, en abril de 2024, la implementación de una reducción gradual de la jornada laboral hacia las 40 horas, un objetivo planteado en las Bases Programáticas para el quinquenio del Frente Amplio y ahora un tema en la agenda del Consejo Superior Tripartito (CST) del MTSS.

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El contacto con los asesores del Poder Ejecutivo chileno —el plan inicial era presencial y con jerarcas de primera línea— permitió “tomar apuntes” sobre cómo el país vecino dio el paso y la evidencia con la que cuentan hasta el momento sobre los impactos que tuvo en el mercado laboral, informó a Búsqueda Federico Araya, director nacional de Empleo.

“Una de las cosas que siempre marcaban es que todavía es muy pronto como para ver la efectividad o la evaluación de la política. Se necesita más tiempo, cuando el proceso de la gradualidad termine y se establezcan las 40 horas. Era todo, digamos, con cautela, porque lo que se había aplicado hasta el momento era solo una reducción de una hora”, relató la autoridad.

Desde la vigencia de la reforma, Chile redujo su máximo legal de 45 horas semanales de trabajo a 44 horas. El tope se mantuvo durante todo el año pasado y el próximo mes de abril se realizará el segundo recorte, resultando en una semana de hasta 42 horas. El 2027 será otro año de transición y en abril de 2028 la normativa se ajustará finalmente en 40 horas semanales, aunque existen empresas que decidieron efectuarlas de antemano.

“Queda para el nuevo gobierno seguir la implementación”, recordó Araya. El nuevo presidente chileno, José Antonio Kast, aclaró luego de asumir que avanzará con el calendario que el nuevo marco legal obliga, pero que se podrían revisar ciertos aspectos reglamentarios. Otros jerarcas vinculados al Ministerio de Trabajo chileno especificaron que mantienen diferencias respecto a la forma de computar las horas laborales, aunque cualquier iniciativa de cambio profundo llegaría una vez finalizada la reducción gradual.

Aplicación

Un aspecto relevante de cómo el gobierno de Boric decidió ejecutar la reducción del tiempo de trabajo es que lo aplicó de manera general a todos los trabajadores con empleos formales. En febrero, el director adjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina, Fabio Bertranou, opinó en diálogo con Búsqueda que Uruguay está en condiciones de implementar la política contemplando cada sector de actividad en los Consejos de Salarios gracias a su “larga tradición de negociación colectiva”, algo que Chile carece y que, en principio, explica por qué necesitaban de un “estándar mínimo”.

Araya coincidió con que la modalidad por convenios colectivos funcionó en varias ocasiones —como en el caso de la construcción—, pero también advirtió que existen sectores, como el transporte o la industria manufacturera, en los que la discusión no se ha logrado abordar. “Vemos que la discusión a través de la negociación colectiva (Consejos de Salarios) muchas veces suele, como es lógico, centralizarse en los laudos y las negociaciones salariales, y estos temas (reducción de la jornada) a veces quedan como rezagados”, contempló. En ese sentido, si bien “hay que evaluar todas las posibilidades”, una ley general permitiría mayor agilidad.

Sobre lo que hay mayor seguridad es que Uruguay optará por el camino de la gradualidad al igual que Chile. Eso es “lo que recomienda toda la literatura internacional” y lo que el sector frenteamplista Movimiento de Participación Popular (MPP) tiene en mente desde que actuó como oposición en el gobierno anterior. A mediados de 2023, la bancada parlamentaria elaboró un proyecto de ley que consistía en un plan de reducción de dos horas de la jornada laboral por año, pasando de un máximo de 48 horas (Ley 5.350, de 1915) a un tope de 40 horas tras cuatro años de vigencia. Eso “puede ser efectivo, sobre todo para que las pequeñas y micro empresas, que tienen poco personal a cargo, se vayan acomodando”, explicó el director de Empleo.

Indicios

El MTSS continúa relevando experiencias similares en el ámbito internacional para luego analizar cómo bajarlas a tierra considerando las horas “efectivas” de jornada que realizan los trabajadores de los distintos sectores de actividad, información que se disponibiliza en las mesas de negociación de los Consejos de Salarios y en la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística. El diseño de políticas “seguramente ocurra a mediados de este año”, prevé Araya.

En paralelo, y dado que aún no se conformó la comisión de trabajo sobre productividad y reducción de la jornada laboral que el gobierno dijo convocaría, la central sindical PIT-CNT prepara un grupo de trabajo propio para identificar posibilidades concretas sector por sector, previendo también aportes de la Universidad de la República.

Las autoridades de Trabajo mantuvieron desde el comienzo de la gestión que el tratamiento de una reducción de la jornada sin afectación de salarios tendría lugar en el Consejo Superior Tripartito del ministerio, pero, tras una reunión de ese órgano en diciembre del año pasado, representantes del sector empleador consideraron que la cartera puso “mucha sopa para el plato”, además de proponer cambios que “afectarán la competitividad” de las empresas. A su vez, la directora de Trabajo, Marcela Barrios, dijo a la diaria en enero que “los empresarios se niegan a abordar el tema” y que, de no lograrse un acuerdo de forma tripartita, “probablemente se envíe un proyecto al Parlamento”.

Sin embargo, fuentes de la cúpula del MTSS dijeron a Búsqueda que no dan por definitiva esa “versión”. Añadieron que el CST “está por convocarse” para luego de la Semana de Turismo, y que allí “seguramente” insistirán en transitar el “camino tripartito” antes de “tener cualquier iniciativa parlamentaria del Poder Ejecutivo”.