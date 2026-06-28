Murió un uruguayo junto a su familia en los terremotos de Venezuela que ya dejaron 1.430 fallecidos

La cifra de muertos por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio llegó a 1.430, mientras continúan las tareas de búsqueda en la zona más afectada. La llegada de maquinaria pesada y de más de 1.600 rescatistas extranjeros reforzó las esperanzas de encontrar personas con vida entre los escombros, sobre todo en el estado de La Guaira.

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Las autoridades también informaron que hay 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas. En paralelo, la ayuda internacional sigue creciendo con el envío de equipos de rescate, hospitales de campaña y asistencia económica.

La Guaira, declarada zona de desastre y bajo fuerte presencia militar, concentra la mayor parte de los daños provocados por el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5, registrado con apenas 39 segundos de diferencia.

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Durante el sábado comenzó a llegar maquinaria pesada para remover escombros en los sectores más afectados. Las autoridades consideran que el despliegue de estos equipos mejora las posibilidades de localizar sobrevivientes cuando ya pasaron casi 72 horas desde el desastre.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, actualizó el balance oficial y señaló que, además de los fallecidos y heridos, miles de familias perdieron sus viviendas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó en forma preliminar que las pérdidas económicas ascienden a unos 6.700 millones de dólares.

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Crece la ayuda internacional

El gobierno venezolano informó que recibió 17 vuelos con más de 1.600 rescatistas provenientes de distintos países y espera otros 25 vuelos en las próximas horas. Además, Delcy Rodríguez anunció que diez países más participarán de las tareas de emergencia.

La Organización de las Naciones Unidas instaló tres hospitales de campaña y trabaja en la preparación de refugios para las personas desplazadas. Al mismo tiempo, unos 14.000 militares y policías permanecen desplegados en La Guaira para colaborar con los operativos y las medidas sanitarias.

Desde la Unión Europea, la alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, mantuvo una conversación con Delcy Rodríguez para transmitir la solidaridad del bloque. La UE confirmó un aporte de 5 millones de euros para ayuda de emergencia, activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil y utiliza el sistema satelital Copernicus para evaluar los daños y orientar la asistencia.

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Miles de personas siguen sin ser ubicadas

Mientras avanzan las tareas de rescate, continúa la incertidumbre sobre la cantidad de personas desaparecidas. El gobierno venezolano habla de cientos de personas sin localizar o atrapadas bajo los escombros.

Sin embargo, un sitio web impulsado por la oposición reúne más de 55.000 denuncias de personas desaparecidas. Por su parte, la ONU había informado el viernes que al menos 50.000 personas permanecían sin ser ubicadas tras los sismos, una cifra que refleja la magnitud de la emergencia.

Las autoridades mantienen los operativos de búsqueda en las zonas más afectadas y sostienen que el ingreso de nuevos equipos internacionales permitirá ampliar el alcance de las tareas durante los próximos días.

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Confirman la muerte de un uruguayo

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay confirmó este sábado la muerte de un ciudadano uruguayo que residía desde hacía muchos años en Venezuela y trabajaba como fotógrafo.

La Cancillería informó que también fallecieron su esposa y su hija mayor durante los terremotos. El caso fue confirmado tres días después del desastre.

Se estima que unos 4.000 uruguayos viven actualmente en Caracas y otras zonas de Venezuela. Mientras continúan las tareas de rescate, las autoridades uruguayas siguen el desarrollo de la situación a través de sus canales diplomáticos.

FUENTE:FRANCE24