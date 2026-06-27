Listas en la pared y webs caseras: los venezolanos buscan a sus desaparecidos tras los terremotos

A la entrada del Hospital Vargas, en Caracas, un hombre mira atentamente las hojas que el personal sanitario pegó en la pared. Busca a su primo, a la esposa y al hijo, de quienes no sabe nada desde que el edificio donde vivían se derrumbó el miércoles 24 de junio. Cerca, otro familiar trata de ubicar el cuerpo de un niño de seis años, hijo de una prima, que murió en La Guaira.

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Esas listas con los nombres de los ingresados y de los fallecidos son, de momento, la herramienta más al alcance para encontrar a alguien, según constató la agencia EFE.

La escena se repite en hospitales como el Domingo Luciani, donde las ambulancias llegan casi sin parar con heridos de La Guaira, el estado costero que concentra la mayor parte del desastre.

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Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron, según el gobierno, 920 muertos y más de 3.300 heridos hasta este viernes 26 de junio, una cifra que sigue subiendo.

A la destrucción se sumó un apagón de comunicaciones: con la telefonía y la electricidad caídas en buena parte de la zona, miles de familias no tienen forma de saber si sus parientes están vivos.

Decenas de webs en pocas horas

La incertidumbre se trasladó a Internet rápidamente. En apenas una noche, ciudadanos y programadores crearon decenas de sitios web para hacer a gran escala de manera virtual lo mismo que las hojas pegadas en la pared del hospital: reunir nombres, fotos y avisos para reconectar a las familias.

Dos se volvieron referencia. "Venezuela Te Busca", creada por la emprendedora digital Julia Alessandra Mariano, permite registrar a una persona, buscar coincidencias y avisar cuando aparece. El tráfico llegó a saturarla en reiteradas oportunidades.

"Desaparecidos Terremoto Venezuela", que se presenta como una herramienta ciudadana y no partidista bajo el lema "reconectemos a cada familia", funciona de manera parecida y admite reportes desde cualquier país.

Aquí está la información de distintas iniciativas.



Ojalá puedan unificarse y así ser mas eficientes.



???? Si buscas a un familiar, necesitas ayuda o quieres colaborar,

aquí varias plataformas para hacerlo.



1/ ???? Generaleshttps://t.co/iT4gMPctQPhttps://t.co/WBOlcWhOTg… — Daniel Montero (@esdemontero) June 26, 2026

Otros fueron más lejos y trataron de ordenar un poco el caos reinante.

Giuseppe Gangi creó "Localizados Venezuela" para reunir solo a las personas que figuran en las listas de los hospitales, las mismas que las familias leen en las paredes. La pensó con código abierto y una interfaz pública para que el resto de las plataformas y los organismos pudieran "cruzar datos sin problemas", escribió su autor.

Algunos sitios ya se enlazan entre sí o dicen consolidar varias fuentes, para que la dispersión inicial no se vuelva un obstáculo.

En paralelo surgieron páginas para rastrear a los heridos hospital por hospital, reportar daños en edificios, sumar voluntarios, organizar centros de acopio y canalizar donaciones, además de registros aparte para niños y hasta para mascotas extraviadas.

Esas cifras enormes, sin embargo, engañan.

Varias de estas webs muestran números altísimos. Hasta el viernes, los reportes sumaban más de 51.000 personas, muy por encima de los desaparecidos que reconoce el gobierno. La propia oficina de asuntos humanitarios de la ONU dijo manejar cifras no confirmadas que rondan los 50.000, aunque aclaró que no son atribuibles a la organización. Pero no son un balance de víctimas. La mayoría de esos nombres corresponde a gente con la que sus familiares no logran comunicarse por la caída de los teléfonos y la luz, no a muertos ni a desaparecidos confirmados.

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Los propios sitios aclaran que no verifican ni moderan lo que se publica y que sus listas pueden incluir duplicados, errores o personas que ya aparecieron.

A la búsqueda en red se sumó el alcance de los famosos.

Cantantes e influencers venezolanos pusieron sus cuentas al servicio de la emergencia y multiplicaron los pedidos de ayuda de las familias.

Lele Pons, con más de 50 millones de seguidores en Instagram, difundió en sus historias las fotos de los desaparecidos. Carlos Baute ofreció sus redes para hacer circular cualquier dato útil. Danny Ocean publicó varios listados con nombres de pacientes internados que habían perdido contacto con los suyos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Danny Ocean (@dannocean)

Y algunos fueron más allá de la difusión: el propio Danny Ocean cuestionó públicamente la respuesta oficial, al preguntar por qué, a las 24 horas del desastre, no se veía en las calles el despliegue militar que el gobierno proclamaba, sino sobre todo "civiles y ciertos organismos" trabajando.

El Estado, un paso atrás

Frente a las iniciativas civiles, la respuesta oficial quedó bajo cuestionamiento.

El principal canal del Estado para reportar desaparecidos fue VenApp, una aplicación que el gobierno había creado para trámites de servicios públicos y reconvirtió por la emergencia. En el terreno, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, militarizó La Guaira y anunció un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción.

Había además una traba de origen estatal. La red social X y la aplicación de mensajería Signal estaban bloqueados en Venezuela desde agosto de 2024, cuando Nicolás Maduro cortó comunicaciones para frenar a quienes rechazaban su proclamada victoria electoral.

En plena emergencia, la misión de derechos humanos de la ONU pidió al gobierno levantar esas restricciones, con el argumento de que acceder a tiempo a información confiable podía salvar vidas. Poco después, los venezolanos pudieron volver a entrar a X.

Aun así, ni siquiera había un conteo oficial confiable de los desaparecidos.

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El gobierno mencionó 157 el jueves por la tarde y no volvió a actualizar esa cifra. Las familias recorrían hospitales, clínicas y morgues de La Guaira sin encontrar una lista que reuniera a los que faltaban.

"Nos pasan lista de las personas que murieron, pero ellos no están", contó a la agencia EFE Mileidy Duque, que busca a su madre y a su hija desde el miércoles.

La queja no era solo por los números. En las zonas más golpeadas, los vecinos aseguraban ver pocos equipos de rescate estatales mientras sacaban a los suyos entre los escombros a mano, pese a que el gobierno mostraba una respuesta contundente, según reportó la agencia AP.

Esa distancia entre el relato oficial y lo que viven las familias es el vacío que las plataformas caseras intentan llenar en internet.

Con EFE, AP y medios locales

FUENTE:FRANCE24