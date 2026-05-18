Musk pierde la demanda contra OpenAI porque el jurado entendió que la presentó fuera de plazo

Un jurado estadounidense falló el lunes 18 de mayo en contra de Elon Musk en su demanda contra OpenAI , al considerar que la empresa de inteligencia artificial (IA) no es responsable ante la persona más rica del mundo por haberse desviado supuestamente de su misión original de beneficiar a la humanidad.

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En un veredicto unánime, el jurado del tribunal federal de Oakland, California, dictaminó que Musk había presentado su caso demasiado tarde .

El juicio había sido considerado por muchos como un momento crucial para el futuro de OpenAI y la inteligencia artificial en general, tanto en lo que respecta a cómo debería utilizarse como a quién debería beneficiarse de ella.

Este resultado evita que OpenAI se enfrente a una amenaza legal potencialmente existencial.

Embed - Elon Musk demanda a Sam Altman y desata batalla por el control de la inteligencia artificial

Si Musk hubiera prevalecido, habría intentado obligar a la empresa a volver a su estructura sin ánimo de lucro, una medida que habría descarrilado su salida a bolsa prevista y habría roto los vínculos con importantes inversores como Microsoft , Amazon y SoftBank, que han invertido miles de millones en la empresa en medio de la carrera mundial por la IA.

Tras el veredicto, el abogado de Musk dijo que se reservaba el derecho a apelar, pero el juez sugirió que podría tener una batalla cuesta arriba porque si el plazo de prescripción había expirado antes de que Musk presentara la demanda era una cuestión de hecho.

“Existe una cantidad sustancial de pruebas que respaldan el veredicto del jurado, por lo que estaba preparada para desestimar el caso de inmediato”, dijo la jueza de distrito estadounidense Yvonne Gonzalez Rogers.

En su demanda de 2024, Musk acusó a OpenAI, a su director ejecutivo Sam Altman y a su presidente Greg Brockman de manipularlo para que donara 38 millones de dólares, y luego, a sus espaldas, vincular una empresa con fines de lucro a su organización sin fines de lucro original y aceptar decenas de miles de millones de dólares de Microsoft y otros inversores.

Musk calificó la conducta de los acusados de OpenAI como “robar una organización benéfica”.

Acusaciones cruzadas

OpenAI fue fundada por Altman, Musk y otros en 2015. Musk dejó su junta directiva en 2018, y OpenAI se constituyó como empresa con fines de lucro al año siguiente.

Muchas personas han comenzado a utilizar la IA como ayuda digital para la educación, el reconocimiento facial, el asesoramiento financiero, el periodismo, la investigación jurídica, los diagnósticos médicos y la producción de deepfakes dañinos.

Muchos más expresan una profunda desconfianza hacia la tecnología y temen que pueda utilizarse para desplazar a las personas de sus puestos de trabajo.

El veredicto se produjo tras 11 días de testimonios y alegatos en los que la credibilidad de Musk y Altman fue objeto de repetidos ataques.

Cada parte acusó a la otra de estar más interesada en el dinero que en servir al público.

En su alegato final, el abogado de Musk, Steven Molo, recordó a los miembros del jurado que varios testigos cuestionaron la sinceridad de Altman o lo tacharon de mentiroso, y que Altman no dio un sí rotundo cuando se le preguntó durante el juicio si era completamente digno de confianza. “La credibilidad de Sam Altman está directamente en juego", dijo Molo. "Si no le creen, no pueden ganar”.

Toque de Midas

Musk acusó a OpenAI de intentar enriquecer ilícitamente a inversores y personas con información privilegiada a costa de la organización sin ánimo de lucro, y de no priorizar la seguridad de la IA. También afirmó que Microsoft siempre supo que a OpenAI le importaba más el dinero que el altruismo.

OpenAI replicó que Musk era quien actuaba movido por el lucro , y que el multimillonario había esperado demasiado para afirmar que OpenAI había incumplido su acuerdo fundacional de construir IA segura para el beneficio de la humanidad.

“Puede que el señor Musk tenga el toque de Midas en algunos ámbitos, pero no en inteligencia artificial”, dijo William Savitt, abogado de OpenAI, en su alegato final.

OpenAI compite con empresas de IA como Anthropic y xAI, y se está preparando para una posible oferta pública inicial que podría valorar el negocio en 1 billón de dólares.

Microsoft ha gastado más de 100.000 millones de dólares en su colaboración con OpenAI, según declaró un ejecutivo de Microsoft.

La plataforma xAI de Musk ahora forma parte de su empresa espacial y de cohetes SpaceX , que está preparando una salida a bolsa que podría superar en tamaño a la de OpenAI.

Con Reuters y AFP

FUENTE:FRANCE24