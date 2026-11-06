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    Paraguay destituye a Santiago Peña tras un juicio político y desata una crisis institucional

    El Senado aprobó la salida del mandatario por 44 votos, tras acusarlo de mal desempeño de funciones. Peña había presentado su renuncia antes de la votación y cuestionó el proceso. La crisis estalló tras la intervención del Ueno Bank, entidad vinculada al expresidente

    Pedro Alliana (c), hasta hoy vicepresidente, juró este viernes 6 de noviembre ante el Congreso como el nuevo gobernante de Paraguay poco después de la destitución, en un juicio político, de Santiago Peña, en medio de la tormenta que detonó en el país el cierre del Ueno bank, vinculado al saliente mandatario.

    Pedro Alliana (c), hasta hoy vicepresidente, juró este viernes 6 de noviembre ante el Congreso como el nuevo gobernante de Paraguay poco después de la destitución, en un juicio político, de Santiago Peña, en medio de la tormenta que detonó en el país el cierre del Ueno bank, vinculado al saliente mandatario.

    FOTO

    EFE/ Juan Pablo Pino
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El Senado de Paraguay aprobó este viernes 6 la destitución del presidente Santiago Peña, tras declararlo culpable de mal desempeño de funciones. La votación se realizó sin la presencia del mandatario, en medio de una crisis política y financiera desatada por el cierre del Ueno Bank.

    Los 44 senadores presentes votaron a favor de su salida. La decisión convirtió a Peña en el segundo presidente paraguayo destituido mediante un juicio político en los últimos 14 años. El antecedente fue Fernando Lugo, apartado del cargo en 2012.

    El conflicto comenzó con la intervención de Ueno Bank, ordenada por el Banco Central de Paraguay tras detectar problemas de solvencia. La entidad tenía alrededor de 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes y había recibido cientos de millones de dólares en depósitos de organismos públicos.

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    El diputado de Paraguay, Walter García, sostiene un cartel durante sesión extraordinaria donde se debate una propuesta de juicio político contra el presidente, Santiago Peña, por presuntas irregularidades y conflictos de intereses relacionados con Ueno bank, intervenido esta semana por el Banco Central tras detectar problemas de solvencia.
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    El caso generó cuestionamientos por los vínculos de Peña con el grupo empresarial propietario del banco y por el ingreso de fondos estatales a la entidad. Las denuncias apuntan a posibles conflictos de intereses, irregularidades en el manejo de recursos públicos y falta de controles por parte de las autoridades financieras.

    La renuncia no frenó la destitución

    Antes de la votación, Peña anunció su renuncia a través de un mensaje publicado en X. Dijo que tomó esa decisión para “evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay”.

    Sus abogados habían pedido que el Congreso aceptara la dimisión en lugar de continuar con el juicio político. También cuestionaron los plazos del procedimiento y advirtieron que podían acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerar que se vulneraban el debido proceso y el derecho a la defensa. El Congreso optó por seguir adelante con la destitución.

    La Fiscalía avanza con la investigación penal

    La situación judicial de Peña también se complicó tras su salida del poder. La Fiscalía abrió tres investigaciones relacionadas con el caso Ueno, una de ellas por presunta lesión de confianza y otras posibles irregularidades. Los investigadores buscan determinar si hubo responsabilidades en el manejo de fondos públicos y en las decisiones que permitieron las operaciones del banco.

    La agencia Associated Press informó que los fiscales ordenaron la detención de Peña y dispusieron que permanezca en su domicilio hasta ser interrogado. El exmandatario niega haber cometido irregularidades.

    La destitución también lo dejó sin la protección que habría obtenido como senador vitalicio. Ahora deberá responder ante la Justicia por las denuncias vinculadas con el derrumbe de la entidad financiera.

    Pedro Alliana se juramente como presidente de Paraguay

    Tras las destitución, el vicepresidente Pedro Alliana prestó juramento como nuevo presidente de Paraguay.

    Durante su asunción, Alliana prometió que los afectados por el “descalabro financiero” por el cierre de Ueno Bank “serán compensados plenamente”.

    Se espera que complete el periodo de Peña, que expira en 2028.

    FUENTE:FRANCE24

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