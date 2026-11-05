Paraguay interviene un banco vinculado al mandatario Peña y renuncia el jefe del Banco Central

El Ueno Bank, que administra sumas millonarias de pensiones y otras partidas estatales, fue intervenido esta semana por una grave insuficiencia de capital. Sus servicios quedaron suspendidos mientras las autoridades organizan la devolución de los depósitos.

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La intervención busca “proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero”, señaló el Banco Central en un comunicado. Casi la mitad de los 6,4 millones de paraguayos tienen cuenta en Ueno Bank.

Carvallo, quien había presidido la financiera Ueno antes de asumir al frente del Banco Central (BCP) en 2023, adelantó en la mañana del martes que renunciaría próximamente pero que se mantendría en el cargo durante la investigación.

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“Dar un paso al costado creo que es una contribución para aminorar los ruidos y permitir que el Banco Central del Paraguay y mis colegas (...) puedan desarrollar su trabajo sin la interferencia de las discusiones de carácter político, mediático”.

Sin embargo, horas después formalizó su renuncia ante el Poder Ejecutivo y la comunicó en una nota al Senado a la que tuvo acceso la AFP.

Santiago Peña había solicitado poco antes la renuncia del funcionario “ante los hechos de público conocimiento registrados en el transcurso del día”, en X.

Ante los hechos de público conocimiento registrados en el transcurso del día, he pedido la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay.Además, acordamos con los presidentes de ambas cámaras del congreso el tratamiento de un proyecto de ley que autoriza el uso del Fondo de Garantía para iniciar el pago inmediato a los ahorristas. Asimismo, esta ley garantizará la devolución de los fondos públicos, del IPS y de las demás cajas jubilatorias públicas.Insto a los legisladores de todos los sectores a aprobarlo con la mayor celeridad.El Banco Central debe informar a toda la ciudadanía los plazos y mecanismos de devolución de los fondos garantizados.Este es un caso particular de una entidad, no del sistema financiero nacional, y quienes sean responsables deberán responder ante la Justicia, sin excepciones y sin privilegios. — Santiago Peña (@SantiPenap) November 3, 2026

“Perdí los ahorros”

En Asunción había largas filas de personas afuera de los locales de Ueno Bank intentando retirar su dinero este martes. El Banco Central aseguró quienes tengan depósitos congelados en la entidad “recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes”, unos 1.675 dólares.

Al final de la tarde de este martes decenas de personas se manifestaron en el centro de Asunción portando pancartas que rezaban “Juicio político a Santi Peña”.

El sistema bancario electrónico ya reportaba fallas desde el lunes y las transacciones de pequeños ahorristas quedaron bloqueadas.

“Perdí los ahorros de toda mi vida, solo tengo 8.000 guaraníes (casi un dólar). Todos deben ir presos”, dijo a la AFP, entre lágrimas, Marcelino Vergara, de 68 años, que participaba de la manifestación.

Peña “tiene participación”

Peña, que asumió en 2023 un mandato hasta 2028, tenía acciones de un grupo que controlaba Ueno Bank y de las que se despegó en 2025.

El daño es de más de 3.000 millones de dólares, dijo a la AFP el senador opositor Rafael Filizzola, al confirmar que la oposición trabaja en un texto acusatorio que busca impulsar la eventual destitución de Peña.

El presidente “tiene participación directa porque hay un mecanismo que se montó ya antes de que él asumiera el gobierno”, explicó. Y desde entonces “relajó los mecanismos de leyes anticorrupción, se creó el banco (Ueno) en el que él era accionista y luego renunció ante presiones”, dijo.

“Al banco se direccionaron casi todos los recursos públicos y ahorros del Estado. Su vinculación con este escándalo es directa”, acusó.

Tras el escándalo, el mandatario suspendió un viaje previsto a Madrid para participar de la 30ª Cumbre Iberoamericana.

La justicia paraguaya ordenó la detención de ocho directivos del banco, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez, quien se entregó a la policía en la tarde del martes.

“Él quiere someterse a la justicia”, declaró a medios locales el abogado de Vázquez, Víctor Dante Gulino, quien lo llevó en su vehículo hasta el Departamento de Investigaciones de Asunción.

”Será alojado en una de las dos celdas de seguridad que tenemos”, comentó a los medios el comisario Hugo Grance, jefe del Departamento de Investigaciones. “Informaremos al Ministerio Público para que ellos dispongan el destino final del señor”, agregó.

FUENTE:RFI