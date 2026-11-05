Gobierno decretó dos días de duelo nacional por la muerte de Gonzalo Moratorio

El Poder Ejecutivo decretó dos días de duelo nacional, el jueves 5 y el viernes 6, por la muerte del científico Gonzalo Moratorio.
El decreto firmado por el presidente, Yamandú Orsi, describe al científico como una “persona de indudables cualidades humanas y académicas”, cuya muerte constituye “una pérdida de singular significación para el país"
El Poder Ejecutivo decretó dos días de duelo nacional, el jueves 5 y el viernes 6, por la muerte del científico Gonzalo Moratorio.
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El decreto 272/026, que lleva la firma del presidente de la República, Yamandú Orsi, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, dice que Moratorio “fue un destacado científico, virólogo, investigador y docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, así como responsable del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo”.
Indica también que durante la pandemia de Covid-19 Moratorio co lideró con otros investigadores el desarrollo de pruebas nacionales para detectar el SARS-CoV-2 y que “su labor contribuyó significativamente a fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria del país y al desarrollo del conocimiento científico nacional en el área de la virología”.
El texto firmado por el presidente describe al científico como una “persona de indudables cualidades humanas y académicas”, cuya muerte constituye “una pérdida de singular significación para el país". Por eso, "corresponde expresar públicamente el pesar de la República mediante la declaración de duelo oficial de carácter nacional”.
El gobierno decretó que la bandera nacional permanecerá a media asta el jueves 5 y el viernes 6 en todos los edificios públicos, cuarteles, fortalezas, bases aéreas y buques de guerra.
El virólogo falleció este jueves 5 a causa de un tumor celebral que le fue diagnosticado en mayo de 2025. Fue velado el jueves en la tarde en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.
El investigador de la Universidad de la República y el Institut Pasteur de Montevideo fue uno de los científicos que lideró el desarrollo de los tests nacionales para el diagnóstico del covid-19. En 2020 fue destacado como uno de los 10 científicos más importantes del año por la revista Nature.
El 14 de mayo de 2026 Moratorio fue reconocido por el Parlamento uruguayo con la distinción de "Héroe Contemporáneo del Bicentenario" por su aporte a la ciencia y la sociedad uruguaya.