Gobierno decretó dos días de duelo nacional por la muerte de Gonzalo Moratorio

El decreto firmado por el presidente, Yamandú Orsi, describe al científico como una “persona de indudables cualidades humanas y académicas”, cuya muerte constituye “una pérdida de singular significación para el país"

El Poder Ejecutivo decretó dos días de duelo nacional, el jueves 5 y el viernes 6, por la muerte del científico Gonzalo Moratorio.

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El decreto 272/026, que lleva la firma del presidente de la República, Yamandú Orsi, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, dice que Moratorio “fue un destacado científico, virólogo, investigador y docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, así como responsable del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo”.

Indica también que durante la pandemia de Covid-19 Moratorio co lideró con otros investigadores el desarrollo de pruebas nacionales para detectar el SARS-CoV-2 y que “su labor contribuyó significativamente a fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria del país y al desarrollo del conocimiento científico nacional en el área de la virología”.

El texto firmado por el presidente describe al científico como una “persona de indudables cualidades humanas y académicas”, cuya muerte constituye “una pérdida de singular significación para el país". Por eso, "corresponde expresar públicamente el pesar de la República mediante la declaración de duelo oficial de carácter nacional”.

El gobierno decretó que la bandera nacional permanecerá a media asta el jueves 5 y el viernes 6 en todos los edificios públicos, cuarteles, fortalezas, bases aéreas y buques de guerra.