  • Cotizaciones
    jueves 05 de noviembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Gobierno decretó dos días de duelo nacional por la muerte de Gonzalo Moratorio

    El decreto firmado por el presidente, Yamandú Orsi, describe al científico como una “persona de indudables cualidades humanas y académicas”, cuya muerte constituye “una pérdida de singular significación para el país"

    Gonzalo Moratorio

    Gonzalo Moratorio

    FOTO

    Adrián Echeverriaga
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Poder Ejecutivo decretó dos días de duelo nacional, el jueves 5 y el viernes 6, por la muerte del científico Gonzalo Moratorio.

    El decreto 272/026, que lleva la firma del presidente de la República, Yamandú Orsi, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, dice que Moratorio “fue un destacado científico, virólogo, investigador y docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, así como responsable del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo”.

    Indica también que durante la pandemia de Covid-19 Moratorio co lideró con otros investigadores el desarrollo de pruebas nacionales para detectar el SARS-CoV-2 y que “su labor contribuyó significativamente a fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria del país y al desarrollo del conocimiento científico nacional en el área de la virología”.

    Leé además

    fallecio el cientifico gonzalo moratorio
    Ciencia

    Falleció el científico Gonzalo Moratorio
    Agesic prevé que la billetera digital reúna distintos documentos oficiales.
    Tecnología

    La cédula digital llegará al celular en diciembre y permitirá validar la identidad sin revelar todos los datos personales

    Por José Frugoni

    El texto firmado por el presidente describe al científico como una “persona de indudables cualidades humanas y académicas”, cuya muerte constituye “una pérdida de singular significación para el país". Por eso, "corresponde expresar públicamente el pesar de la República mediante la declaración de duelo oficial de carácter nacional”.

    El gobierno decretó que la bandera nacional permanecerá a media asta el jueves 5 y el viernes 6 en todos los edificios públicos, cuarteles, fortalezas, bases aéreas y buques de guerra.

    El virólogo falleció este jueves 5 a causa de un tumor celebral que le fue diagnosticado en mayo de 2025. Fue velado el jueves en la tarde en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.

    El investigador de la Universidad de la República y el Institut Pasteur de Montevideo fue uno de los científicos que lideró el desarrollo de los tests nacionales para el diagnóstico del covid-19. En 2020 fue destacado como uno de los 10 científicos más importantes del año por la revista Nature.

    El 14 de mayo de 2026 Moratorio fue reconocido por el Parlamento uruguayo con la distinción de "Héroe Contemporáneo del Bicentenario" por su aporte a la ciencia y la sociedad uruguaya.

    Selección semanal
    Estafa

    Caso Goldring: tras condena a corredora, acreedores pueden oponerse al acuerdo y abogados llegan a Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Viajes oficiales

    Polémica en el Senado por viajes de legisladores: proyecto que obliga a devolver viáticos derivó en acusaciones de “demagogia” y “vergüenza”

    Por Victoria Fernández
    Tecnología

    Gurméndez reclama aprobar la ley contra los ‘deepfakes’ sexuales y advierte que pueden ocurrir “hechos graves”

    Por Redacción Búsqueda
    Política exterior

    Uruguay criticó las sanciones impuestas a los integrantes de la Corte Penal Internacional y expresó su apoyo “inequívoco” al organismo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Gonzalo Moratorio

    Gobierno decretó dos días de duelo nacional por la muerte de Gonzalo Moratorio

    Por Redacción Búsqueda
    Papamóvil que usará León XIV en Uruguay.

    Drones, francotiradores e hinchadas de fútbol: la visita de León XIV pone a prueba el sistema de seguridad

    Por  Juan Francisco Pittaluga  y Nicolás Delgado
    Una feria vecinal en Montevideo.

    Inflación: el IPC aceleró su incremento en octubre y la tasa anual subió a 4,9%

    Por Redacción Búsqueda
    Crisis política en Paraguay: renunció el presidente Santiago Peña

    Crisis política en Paraguay: renunció el presidente Santiago Peña

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda