  • Cotizaciones
    viernes 06 de noviembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Margarita García Robayo gana el Premio Herralde con una novela epistolar

    Querida Sharik, el libro que le valió el reconocimiento a la escritora colombiana, sigue a una mujer que explora su linaje

    Margarita Garcia Robayo.

    Margarita Garcia Robayo.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La escritora colombiana Margarita García Robayo (Cartagena de Indias, 1980) es la ganadora del 44° Premio Herralde de Novela, anunciado este jueves 5 y dotado de 25.000 euros.

    El libro que le valió tal reconocimiento es Querida Sharik, sobre una mujer —también colombiana— que decide rastrear su ancestralidad. Al someterse a un test de ADN, la protagonista descubre que su primer antepasado fue una mujer nacida en Angola y se interesa por su figura. Luego de ese descubrimiento, viaja a una isla caribeña y se embarca en una suerte de correspondencia con aquella africana. Mientras explora el lugar, escribe una veintena de cartas que también dirige a su abuela, a su madre, a su tía, a su hermana y hasta a la mujer que las cuidó de niñas.

    La autora, que reside en Buenos Aires, explicó que ella misma se realizó un test genético y, al igual que la protagonista, descubrió su ascendencia angoleña.

    Leé además

    Santiago Roncagliolo.
    Investigación periodística

    León XIV desde sus orígenes en ‘El pastor y los lobos’, una investigación periodística que se lee como un ‘thriller’ eclesiástico

    Por Silvana Tanzi
    César Troncoso y Mario Silva en El baño del papa.
    Video
    Cine

    La fe en los pedales: se reestrenó en cines ‘El baño del papa’, dos décadas después de su filmación

    Por Pablo Staricco

    El jurado del certamen convocado por Anagrama, que recibió más de 2.200 manuscritos, estuvo compuesto por los escritores Gonzalo Pontón Gijón y Marta Sanz, la editora Silvia Sesé, el escritor mexicano Juan Pablo Villalobos y el librero español Fernando Pelayo, que participó como invitado.

    Sanz remarcó que Querida Sharik “explora las relaciones de poder en unas páginas, excéntricas y estupendas, que evocan la saga familiar, la distopía, la novela epistolar y erótica, pero que, sobre todo, destacan por su humor asalvajado”. Para Villalobos, el libro es "una carta sobre lo absurdo de nuestros prejuicios raciales y la comicidad involuntaria de nuestros deseos".

    García Robayo ha publicado las novelas Hasta que pase un huracán, Lo que no aprendí y Educación sexual —compiladas en El sonido de las olas (2020)—; el ensayo El afuera (2024) y la compilación de textos autobiográficos de Primera persona (2026).

    Selección semanal
    Estafa

    Caso Goldring: tras condena a corredora, acreedores pueden oponerse al acuerdo y abogados llegan a Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Viajes oficiales

    Polémica en el Senado por viajes de legisladores: proyecto que obliga a devolver viáticos derivó en acusaciones de “demagogia” y “vergüenza”

    Por Victoria Fernández
    Tecnología

    Gurméndez reclama aprobar la ley contra los ‘deepfakes’ sexuales y advierte que pueden ocurrir “hechos graves”

    Por Redacción Búsqueda
    Política exterior

    Uruguay criticó las sanciones impuestas a los integrantes de la Corte Penal Internacional y expresó su apoyo “inequívoco” al organismo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Álvaro Delgado y Nicolás Olivera.

    Un grupo de intendentes blancos se reunió para reclamar una “agenda distinta” y preguntarse “para qué” volver al gobierno

    Por Federico Castillo
    Margarita Garcia Robayo.

    Margarita García Robayo gana el Premio Herralde con una novela epistolar

    Por Redacción Búsqueda
    Durante el velatorio de Gonzalo Moratorio en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. en Montevideo.

    El gobierno decretó dos días de duelo nacional por la muerte de Gonzalo Moratorio

    Por Redacción Búsqueda
    Fotografía cedida por la Presidencia de Paraguay que muestra a Santiago Peña firmando su renuncia este jueves, en Asunción (Paraguay).
    Video

    Santiago Peña presentó su renuncia, pero sigue en el poder y se prepara para defenderse ante el Congreso

    Por France 24