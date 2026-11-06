Margarita García Robayo gana el Premio Herralde con una novela epistolar

Querida Sharik, el libro que le valió el reconocimiento a la escritora colombiana, sigue a una mujer que explora su linaje

La escritora colombiana Margarita García Robayo (Cartagena de Indias, 1980) es la ganadora del 44° Premio Herralde de Novela, anunciado este jueves 5 y dotado de 25.000 euros.

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El libro que le valió tal reconocimiento es Querida Sharik, sobre una mujer —también colombiana— que decide rastrear su ancestralidad. Al someterse a un test de ADN, la protagonista descubre que su primer antepasado fue una mujer nacida en Angola y se interesa por su figura. Luego de ese descubrimiento, viaja a una isla caribeña y se embarca en una suerte de correspondencia con aquella africana. Mientras explora el lugar, escribe una veintena de cartas que también dirige a su abuela, a su madre, a su tía, a su hermana y hasta a la mujer que las cuidó de niñas.

La autora, que reside en Buenos Aires, explicó que ella misma se realizó un test genético y, al igual que la protagonista, descubrió su ascendencia angoleña.

El jurado del certamen convocado por Anagrama, que recibió más de 2.200 manuscritos, estuvo compuesto por los escritores Gonzalo Pontón Gijón y Marta Sanz, la editora Silvia Sesé, el escritor mexicano Juan Pablo Villalobos y el librero español Fernando Pelayo, que participó como invitado.

Sanz remarcó que Querida Sharik “explora las relaciones de poder en unas páginas, excéntricas y estupendas, que evocan la saga familiar, la distopía, la novela epistolar y erótica, pero que, sobre todo, destacan por su humor asalvajado”. Para Villalobos, el libro es "una carta sobre lo absurdo de nuestros prejuicios raciales y la comicidad involuntaria de nuestros deseos".