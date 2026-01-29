Persisten las tensiones entre Rusia y Ucrania pese a avances en las negociaciones

Aunque en las últimas semanas se registraron avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, las tensiones entre ambos países continúan y el conflicto mantiene un alto nivel de intensidad militar.
Mientras se registran progresos diplomáticos recientes, Rusia lanzó nuevos ataques aéreos contra ciudades ucranianas y rechazó un informe de Estados Unidos sobre las pérdidas de sus fuerzas armadas
Aunque en las últimas semanas se registraron avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, las tensiones entre ambos países continúan y el conflicto mantiene un alto nivel de intensidad militar.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
En ese contexto, las fuerzas rusas lanzaron ataques aéreos masivos contra varias ciudades ucranianas, en particular Kiev y Odessa, mientras Moscú rechazó un informe estadounidense que señala importantes pérdidas en sus fuerzas armadas desde el inicio de la guerra.
FUENTE:FRANCE24