    Persisten las tensiones entre Rusia y Ucrania pese a avances en las negociaciones

    Mientras se registran progresos diplomáticos recientes, Rusia lanzó nuevos ataques aéreos contra ciudades ucranianas y rechazó un informe de Estados Unidos sobre las pérdidas de sus fuerzas armadas

    Una brigada ucraniana mantiene una posición cerca de la línea del frente en Donetsk, Ucrania.

    Una brigada ucraniana mantiene una posición cerca de la línea del frente en Donetsk, Ucrania.

    FOTO

    EFE
    France 24
    Por France 24

    Aunque en las últimas semanas se registraron avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, las tensiones entre ambos países continúan y el conflicto mantiene un alto nivel de intensidad militar.

    En ese contexto, las fuerzas rusas lanzaron ataques aéreos masivos contra varias ciudades ucranianas, en particular Kiev y Odessa, mientras Moscú rechazó un informe estadounidense que señala importantes pérdidas en sus fuerzas armadas desde el inicio de la guerra.

    Volodímir Zelenski y Vladímir Putin
    Guerra en Ucrania

    Ucrania, Rusia y Estados Unidos reanudan conversaciones para poner fin a la guerra
    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronuncia un discurso durante la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos el 20 de enero de 2026.
    Davos

    Groenlandia, aranceles y Davos: Europa endurece el tono frente a Trump mientras busca evitar una escalada

    FUENTE:FRANCE24

