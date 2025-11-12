  • Cotizaciones
    miércoles 12 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    ¿Qué señala el memorando interno de la BBC que desató la polémica tras ser filtrado?

    El documento interno filtrado de la BBC, que hizo renunciar al director general y a la jefe de noticias, acusa a la cadena británica de parcialidad en la cobertura en Gaza, omisión de los temas transgénero, visibilidad de posturas racistas y manipulación de un discurso de Donald Trump

    Un hombre pasa por la entrada de la BBC en Londres, Reino Unido, el 10 de noviembre de 2025.

    Un hombre pasa por la entrada de la BBC en Londres, Reino Unido, el 10 de noviembre de 2025.

    FOTO

    Henry Nicholls / AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El director general y la jefe de noticias de la cadena británica BBC dimitieron el pasado domingo 9 de noviembre tras las crecientes acusaciones de parcialidad editorial, incluida la edición de un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    La cadena, financiada con fondos públicos, se ha enfrentado a un escrutinio cada vez mayor después de que The Daily Telegraph publicara detalles de un memorando interno filtrado por un antiguo asesor de normas.

    Leé además

    Rosalía presentó en México su nuevo disco, Lux.
    Video
    Música

    Rosalía sube a los cielos con su nuevo álbum ‘Lux’

    Por RFI
    Omar Paganini.
    Omar Paganini

    Paganini critica que el gobierno “guarde en un cajón” el ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico

    Por Redacción Búsqueda

    El informe, redactado por Michael Prescott para la Junta de Normas y Directrices Editoriales de la BBC, destaca las deficiencias de la cobertura del conflicto entre Israel y Hamás, las cuestiones transgénero y su tratamiento de las declaraciones de Trump.

    Embed - Director de BBC renuncia tras polémica por documental de Trump

    Documental sobre Trump

    Prescott afirmó que una edición del programa insignia de la cadena pública, Panorama, emitida una semana antes de las elecciones estadounidenses, “parecía adoptar una postura claramente anti trumpista”, señalando que los críticos del republicano superaban en número a sus partidarios.

    El programa unió dos extractos separados de uno de los discursos de Trump, creando la impresión de que estaba incitando a los disturbios del Capitolio de enero de 2021, afirmó.

    La edición final del video expone al líder republicano afirmando a sus seguidores “vamos a bajar al Capitolio” y que “lucharían con uñas y dientes”, un comentario que en realidad había hecho en otra parte de su discurso en el que exhortaba a sus seguidores a “animar a nuestros valientes senadores y congresistas”.

    Cobertura de la guerra entre Israel y Hamás

    Prescott señaló que varios colaboradores del servicio árabe de la BBC habían cubierto de forma selectiva noticias críticas sobre Israel.

    En una ocasión, el principal sitio web de noticias en inglés de la BBC, según indicó, publicó 19 artículos distintos sobre los rehenes secuestrados por Hamás el día del ataque del 7 de octubre de 2023, mientras que la BBC en árabe no publicó ninguno.

    Por el contrario, todos los artículos críticos con Israel que aparecieron en el sitio web de BBC News también se publicaron en la versión árabe de la cadena.

    El memorando también destaca que, aunque BBC en su versión árabe solía publicar las mismas noticias que el sitio web en inglés, había diferencias significativas en el tono, los titulares y el énfasis, y la cobertura era en general más crítica con Israel.

    Prescott también criticó a la cadena pública por informar supuestamente de forma errónea sobre la proporción de mujeres y niños palestinos muertos por las acciones militares israelíes, así como por describir de forma “inexacta” la probabilidad de que los menores se enfrentaran a la inanición bajo el bloqueo de la ayuda humanitaria por parte de Israel.

    Cobertura de temas transgénero

    El informe señaló que las noticias que planteaban “cuestiones difíciles” sobre los temas de transexualidad a menudo se pasaban por alto, incluso cuando habían sido ampliamente difundidos y debatidos por otros medios de comunicación.

    Además, algunos reportajes de la BBC presentaban la experiencia transgénero de una manera excesivamente parcial, sin el equilibrio y la objetividad suficientes.

    El memorando aseguró que la cadena británica no cubrió un caso en el que un grupo de enfermeras demandó a su empleador por una política que permitía a una mujer transgénero utilizar el vestuario de mujeres.

    Cuestiones de inmigración e historiadores

    Prescott señaló que la BBC envió pocas notificaciones sobre migrantes en situación irregular o solicitantes de asilo a los siete millones de usuarios de la aplicación de noticias, incluso cuando se dio amplia cobertura a noticias menos importantes.

    El documento interno expone que los productores de cuatro programas de la cadena británica con contenido histórico favorecían a académicos no expertos que ofrecían citas sobre racismo y prejuicios, lo que daba lugar a narrativas simplificadas y distorsionadas sobre el colonialismo británico, la esclavitud y su legado.

    Prescott escribió en su memorando que la BBC “caía con demasiada facilidad en publicar material mal documentado que sugería problemas de racismo cuando no los había”.

    Citó un reportaje que afirmaba que las personas que vivían en zonas con una alta proporción de residentes pertenecientes a minorías étnicas pagaban más por el seguro del automóvil, a pesar de que las tasas de accidentes de tráfico y de delincuencia eran similares.

    El investigador sostuvo que el reportaje y los comentarios ignoraban otros factores que podían influir en los costos de los seguros, se basaban en datos “obsoletos e inadecuados” y solo contaban con un invitado que apoyaba la afirmación.

    La Asociación Británica de Aseguradoras se negó a aparecer y su declaración, que proporcionaba un contexto crucial, fue citada de forma selectiva. El reportaje fue posteriormente retirado.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Caso Cardama

    Javier García como miembro interpelante por Cardama: en el Partido Nacional dicen que era la “única” opción

    Por Federico Castillo
    Polémica en ASSE

    La Jutep falló sobre el caso Danza: “No existe incompatibilidad”

    Por Redacción Búsqueda
    Medios públicos

    Secan archivó investigación al no acreditar que sus autoridades hayan “censurado” a panelista de ‘Buscadores’

    Por Nicolás Delgado
    Seguridad Pública

    Violencia en el fútbol: el Poder Ejecutivo prepara una normativa para accionar de oficio contra barras bravas

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    La mayoría de las personas confía en que sus datos personales están protegidos por bancos, pero no así por las redes sociales.

    Solo dos de cada 10 uruguayos dicen tener conocimiento sobre ciberseguridad y protección de datos personales

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Palacio Legislativo.

    El Partido Nacional y el MGAP apoyan reasignar fondos de exportaciones lácteas de Latu a Inale

    Por Agro de Búsqueda
    Un hombre señala una fotografía de Trump y Epstein después de que esta fuera instalada extraoficialmente en una parada de ómnibus el 17 de julio en Londres
    Video

    Difunden emails atribuidos a Epstein en los que afirma que Trump “estuvo horas” en su casa con una víctima de tráfico sexual

    Por RFI
    Guillermo Tolosa, presidente del BCU

    Firma de “consentimiento” al depositar en dólares será como octógonos en los alimentos, dice titular del BCU

    Por Ismael Grau