¿Qué señala el memorando interno de la BBC que desató la polémica tras ser filtrado?

El director general y la jefe de noticias de la cadena británica BBC dimitieron el pasado domingo 9 de noviembre tras las crecientes acusaciones de parcialidad editorial, incluida la edición de un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump .

La cadena, financiada con fondos públicos, se ha enfrentado a un escrutinio cada vez mayor después de que The Daily Telegraph publicara detalles de un memorando interno filtrado por un antiguo asesor de normas.

El informe, redactado por Michael Prescott para la Junta de Normas y Directrices Editoriales de la BBC, destaca las deficiencias de la cobertura del conflicto entre Israel y Hamás , las cuestiones transgénero y su tratamiento de las declaraciones de Trump.

Prescott afirmó que una edición del programa insignia de la cadena pública, Panorama, emitida una semana antes de las elecciones estadounidenses, “parecía adoptar una postura claramente anti trumpista”, señalando que los críticos del republicano superaban en número a sus partidarios.

El programa unió dos extractos separados de uno de los discursos de Trump, creando la impresión de que estaba incitando a los disturbios del Capitolio de enero de 2021, afirmó.

La edición final del video expone al líder republicano afirmando a sus seguidores “vamos a bajar al Capitolio” y que “lucharían con uñas y dientes”, un comentario que en realidad había hecho en otra parte de su discurso en el que exhortaba a sus seguidores a “animar a nuestros valientes senadores y congresistas”.

Cobertura de la guerra entre Israel y Hamás

Prescott señaló que varios colaboradores del servicio árabe de la BBC habían cubierto de forma selectiva noticias críticas sobre Israel.

En una ocasión, el principal sitio web de noticias en inglés de la BBC, según indicó, publicó 19 artículos distintos sobre los rehenes secuestrados por Hamás el día del ataque del 7 de octubre de 2023, mientras que la BBC en árabe no publicó ninguno.

Por el contrario, todos los artículos críticos con Israel que aparecieron en el sitio web de BBC News también se publicaron en la versión árabe de la cadena.

El memorando también destaca que, aunque BBC en su versión árabe solía publicar las mismas noticias que el sitio web en inglés, había diferencias significativas en el tono, los titulares y el énfasis, y la cobertura era en general más crítica con Israel.

Prescott también criticó a la cadena pública por informar supuestamente de forma errónea sobre la proporción de mujeres y niños palestinos muertos por las acciones militares israelíes, así como por describir de forma “inexacta” la probabilidad de que los menores se enfrentaran a la inanición bajo el bloqueo de la ayuda humanitaria por parte de Israel.

Cobertura de temas transgénero

El informe señaló que las noticias que planteaban “cuestiones difíciles” sobre los temas de transexualidad a menudo se pasaban por alto, incluso cuando habían sido ampliamente difundidos y debatidos por otros medios de comunicación.

Además, algunos reportajes de la BBC presentaban la experiencia transgénero de una manera excesivamente parcial, sin el equilibrio y la objetividad suficientes.

El memorando aseguró que la cadena británica no cubrió un caso en el que un grupo de enfermeras demandó a su empleador por una política que permitía a una mujer transgénero utilizar el vestuario de mujeres.

Cuestiones de inmigración e historiadores

Prescott señaló que la BBC envió pocas notificaciones sobre migrantes en situación irregular o solicitantes de asilo a los siete millones de usuarios de la aplicación de noticias, incluso cuando se dio amplia cobertura a noticias menos importantes.

El documento interno expone que los productores de cuatro programas de la cadena británica con contenido histórico favorecían a académicos no expertos que ofrecían citas sobre racismo y prejuicios, lo que daba lugar a narrativas simplificadas y distorsionadas sobre el colonialismo británico, la esclavitud y su legado.

Prescott escribió en su memorando que la BBC “caía con demasiada facilidad en publicar material mal documentado que sugería problemas de racismo cuando no los había”.

Citó un reportaje que afirmaba que las personas que vivían en zonas con una alta proporción de residentes pertenecientes a minorías étnicas pagaban más por el seguro del automóvil, a pesar de que las tasas de accidentes de tráfico y de delincuencia eran similares.

El investigador sostuvo que el reportaje y los comentarios ignoraban otros factores que podían influir en los costos de los seguros, se basaban en datos “obsoletos e inadecuados” y solo contaban con un invitado que apoyaba la afirmación.

La Asociación Británica de Aseguradoras se negó a aparecer y su declaración, que proporcionaba un contexto crucial, fue citada de forma selectiva. El reportaje fue posteriormente retirado.

FUENTE:FRANCE24