Robo en el Louvre: detuvieron a dos sospechosos por el millonario asalto al museo de París
La fiscalía de París confirmó la detención de dos personas por el robo de joyas valoradas en más de 80 millones de euros del Museo del Louvre. Uno de los sospechosos fue capturado en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando intentaba abandonar el país
Las autoridades francesas detuvieron a dos sospechosos en relación con el robo de joyas históricas del Museo del Louvre, ocurrido hace una semana, un caso que conmocionó a Francia y al mundo por su audacia y magnitud. Según informó este domingo la fiscalía de París, uno de los hombres fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando se disponía a abordar un vuelo internacional.
La fiscal Laure Beccuau señaló en un comunicado que los arrestos se realizaron el sábado por la noche y que la investigación está a cargo de una unidad policial especializada en robos de arte y allanamientos graves. Sin embargo, evitó confirmar el número exacto de detenidos ni si se logró recuperar parte del botín, valorado en 88 millones de euros (unos 102 millones de dólares).
Embed - Museo del Louvre reabre sus puertas tras ser víctima del "robo del siglo"
El robo, ejecutado en apenas ocho minutos durante la mañana del domingo anterior, fue descrito por las autoridades como “uno de los más notorios del siglo”. Los ladrones utilizaron una cesta elevadora para escalar la fachada del museo, forzaron una ventana, destrozaron varias vitrinas y escaparon antes de que el personal de seguridad pudiera reaccionar.
El director del Louvre calificó el episodio como un “terrible fracaso” y ordenó una revisión inmediata de los protocolos de seguridad. El museo reabrió sus puertas días después, mientras más de un centenar de investigadores continúan trabajando para localizar las piezas robadas y detener a todos los implicados.
Entre los objetos sustraídos figuran joyas de la corona francesa pertenecientes a distintas dinastías: una diadema de zafiro, un collar y pendientes de esmeraldas de la emperatriz María Luisa, esposa de Napoleón Bonaparte; un broche relicario; y la célebre diadema de diamantes de la emperatriz Eugenia, junto con su broche imperial con forma de ramillete.
Embed - Fallo en la seguridad habría facilitado robo de joyas en Museo del Louvre • FRANCE 24 Español
Una de las piezas más emblemáticas, la corona imperial de Eugenia, engastada con esmeraldas y más de 1.300 diamantes, fue hallada posteriormente fuera del museo, dañada pero recuperable, según confirmaron las autoridades culturales francesas.
El ministro del Interior, Laurent Nunez, felicitó públicamente a los investigadores “por su trabajo incansable” y pidió prudencia ante las filtraciones que, según la fiscal Beccuau, podrían “obstaculizar una operación aún en marcha”.
El robo ha sido comparado por algunos historiadores con el incendio de Notre Dame en 2019, por la magnitud de la pérdida simbólica y el impacto cultural. Mientras continúa la investigación, Francia mantiene en alerta a sus principales museos y casas de subastas ante la posibilidad de que las joyas sean trasladadas o vendidas en el mercado negro internacional.