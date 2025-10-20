Siete minutos, cuatro ladrones y joyas de valor incalculable: las claves del “robo del siglo” en el Louvre

Poco a poco se conocen nuevos detalles del hurto en el museo de Louvre. Mientras las autoridades intentan dar con el paradero de los responsables y reconocen fallas de seguridad, confirman que el hurto se llevó a cabo en siete minutos, los ladrones se vistieron de obreros y utilizaron un montacargas. El botín: ocho joyas de la colección napoleónica, de valor incalculable. A continuación, el ABC del llamado "robo del siglo".

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Podría perfectamente ser el guion de una película. El domingo 19 de octubre, a plena luz del día, el Louvre , el museo más visitado del mundo, fue víctima de un robo impactante.

Iglesia católica El Vaticano enfrenta críticas internas por su manejo del escándalo de abusos del clero

Presentación Nueva embajadora de Francia afirmó que “Uruguay tiene mucho potencial y no es un país pequeño”

Francia El Museo del Louvre, víctima de un robo: se llevan joyas napoleónicas de “valor incalculable”

En total, ocho “joyas de la Corona de Francia ” fueron robadas. Este lunes 20 de octubre, el museo continúa cerrado, causando frustración por parte de los visitantes. Está previsto que el lugar reabra sus puertas a partir del próximo miércoles 22 de octubre, mientras siguen las investigaciones.

Pero la Policía y los expertos en arte advierten que, aunque las autoridades podrían dar con el paradero de los ladrones, es improbable que recuperen los bienes invaluables que fueron hurtados.

Esto es lo que sabemos del llamado "robo del siglo":

¿Cómo actuaron los ladrones y que se sabe de ellos?

El domingo 19 de octubre, entre la 9:30 y 9:40 de la mañana, cuando solo habían pasado unos minutos desde que el Louvre abriera sus puertas, cuatro ladrones, sustrajeron ocho joyas que pertenecieron a la extinta monarquía francesa.

Los autores del robo llegaron en moto y con un camión montacargas; entraron en el museo gracias al mismo camión.

Vestidos con chalecos amarillos, se hicieron pasar por obreros.

De acuerdo con las investigaciones, los implicados entraron por un balcón a la galería de Apolo, una de las salas más hermosas y prestigiosas del museo parisino, tras abrir un hueco en el vidrio de una ventana con discos de corte. Con estos mismos discos de corte, lograron romper las vitrinas y llevarse las piezas de joyería.

Los ladrones escaparon de la misma manera en la que entraron: en moto y a plena luz del día. El robo duró, en total, unos siete minutos, lo que evidencia el carácter profesional de la operación.

El ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, habló de ladrones “muy experimentados” y que “podrían ser extranjeros”, aunque no se conocen detalles sobre la identidad de los autores del hecho.

Aunque actuaron sin violencia, sí “amenazaron a los guardias presentes en el lugar (...) con los discos de corte”, preciso la fiscal de París, Laura Baccuau.

Louvre Robo AFP Agentes de la policía francesa patrullan frente al Museo del Louvre tras el robo, el 19 de octubre de 2025. AFP

¿Cuáles fueron las piezas robadas?

En total, los ladrones robaron ocho joyas de “un valor incalculable”, comentó el ministro de Interior, Nuñez.

Estas piezas son consideradas joyas de la Corona de Francia y parte del patrimonio nacional. Se trata de una diadema y un broche pertenecientes a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III; un collar y un par de pendientes de esmeraldas pertenecientes a la emperatriz María Luisa; una diadema, un collar y un pendiente del conjunto de zafiros que perteneció a la reina María Amelia y a la reina Hortensia y un broche conocido como “broche relicario”.

Sin embargo, la corona de la emperatriz Eugenia fue abandonada por los ladrones durante la huida. Su estado está “siendo examinado”, según ha detallado el Ministerio de Cultura francés.

Collar de la emperatriz Maria Luisa Louvre AFP Collar y un par de pendientes de esmeraldas pertenecientes a la emperatriz María Luisa, también parte del botín del robo al Louvre. AFP

Estas piezas, de un valor incalculable, son difíciles, si no imposibles, de vender como tales. Por lo tanto, la fiscal de París Laure Beccuau avanza sobre dos hipótesis: o los autores pueden haber actuado “en beneficio de un comitente” aficionado de las piezas históricas, o haber querido obtener “piedras preciosas para realizar operaciones de blanqueo” vendiéndolas una vez desmontadas.

¿En qué va la investigación?

La Fiscalía de París abrió una pesquisa por “robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos”.

La fiscal Beccuau mencionó que se han movilizado “unos sesenta investigadores” y reafirmó la “total determinación” de las autoridades para encontrar a los ladrones.

Pero muchos interrogantes continúan alrededor de la seguridad del museo. Las alarmas “estaban funcionando”, la central de seguridad “las recibió”, pero “queda por determinar si los guardias oyeron estas alarmas” y si estas “sonaron” en la sala del robo, precisó Beccuau.

Entretanto, se elevan las críticas dentro y fuera del país por las fallas en seguridad que permitieron el robo.

“Lo que es seguro es que hemos fallado”, declaró este lunes en la emisora 'France Inter' el ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

“Creo que esta mañana todos los franceses tienen un poco la impresión (...) de haber sido víctimas de un robo”, agregó, y subrayó que lo sucedido da una “imagen lamentable de Francia”.

¿Cuáles habrían sido las fallas de seguridad?

El robo reaviva el debate sobre la seguridad de los museos franceses, que presentan “una gran vulnerabilidad”, reconoció Laurent Nuñez.

El Louvre presenta un riesgo particular. Según un informe del Tribunal de Cuentas que se publicará a principios de noviembre, y al que ha tenido acceso el medio Franceinfo, existen retrasos “considerables” en la instalación de dispositivos técnicos de seguridad.

Louvre Robo 2 AFP Los turistas reciben información del guía turístico frente a una entrada del patio cerrado de la pirámide del Louvre, después del anuncio de que el museo permanecerá cerrado a causa del robo. AFP

Como ejemplo, y a pesar de que se trata del museo más visitado del mundo, el reporte afirma que el “60 % de las salas del ala Sully y el 75 % del ala Richelieu no están protegidas por dispositivos de videovigilancia”.

El Tribunal de Cuentas también destaca que “las sumas invertidas son de poca cuantidad en comparación con las necesidades” en seguridad, a pesar de un presupuesto anual de funcionamiento de 323 millones de euros.

Según algunas organizaciones sindicales, la seguridad del Louvre incluso se ha visto debilitada por los recortes de personal, a pesar del aumento del número de visitantes.

Con AFP y medios locales

FUENTE:FRANCE24