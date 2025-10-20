¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Siete minutos, cuatro ladrones y joyas de valor incalculable: las claves del “robo del siglo” en el Louvre

Poco a poco se conocen nuevos detalles del hurto en el museo de Louvre: los ladrones se vistieron de obreros y se llevaron ocho joyas de la colección napoleónica, de valor incalculable

Diadema, collar y pendientes de zafiros que pertenecieron a la reina María Amelia y a la reina Hortensia; algunas de las piezas robadas del Louvre.

Diadema, collar y pendientes de zafiros que pertenecieron a la reina María Amelia y a la reina Hortensia; algunas de las piezas robadas del Louvre.

FOTO

AFP
Búsqueda | France 24
Por France 24

Poco a poco se conocen nuevos detalles del hurto en el museo de Louvre. Mientras las autoridades intentan dar con el paradero de los responsables y reconocen fallas de seguridad, confirman que el hurto se llevó a cabo en siete minutos, los ladrones se vistieron de obreros y utilizaron un montacargas. El botín: ocho joyas de la colección napoleónica, de valor incalculable. A continuación, el ABC del llamado "robo del siglo".

Podría perfectamente ser el guion de una película. El domingo 19 de octubre, a plena luz del día, el Louvre, el museo más visitado del mundo, fue víctima de un robo impactante.

Leé además

La policía acordonó la esquina sureste del Museo del Louvre, en el Quai François-Mitterrand, a orillas del río Sena, tras un robo en el Museo del Louvre de París, Francia, el 19 de octubre de 2025. 
Francia

El Museo del Louvre, víctima de un robo: se llevan joyas napoleónicas de “valor incalculable”

Por France 24
Presidenta de MEDEF Christel Bories y embajadora de Francia Virginie Bioteau.
Presentación

Nueva embajadora de Francia afirmó que “Uruguay tiene mucho potencial y no es un país pequeño”

Por Felipe Barbeito
León XIV.
Video
Iglesia católica

El Vaticano enfrenta críticas internas por su manejo del escándalo de abusos del clero

Por France 24

En total, ocho “joyas de la Corona de Francia” fueron robadas. Este lunes 20 de octubre, el museo continúa cerrado, causando frustración por parte de los visitantes. Está previsto que el lugar reabra sus puertas a partir del próximo miércoles 22 de octubre, mientras siguen las investigaciones.

Pero la Policía y los expertos en arte advierten que, aunque las autoridades podrían dar con el paradero de los ladrones, es improbable que recuperen los bienes invaluables que fueron hurtados.

Esto es lo que sabemos del llamado "robo del siglo":

¿Cómo actuaron los ladrones y que se sabe de ellos?

El domingo 19 de octubre, entre la 9:30 y 9:40 de la mañana, cuando solo habían pasado unos minutos desde que el Louvre abriera sus puertas, cuatro ladrones, sustrajeron ocho joyas que pertenecieron a la extinta monarquía francesa.

Los autores del robo llegaron en moto y con un camión montacargas; entraron en el museo gracias al mismo camión.

Vestidos con chalecos amarillos, se hicieron pasar por obreros.

De acuerdo con las investigaciones, los implicados entraron por un balcón a la galería de Apolo, una de las salas más hermosas y prestigiosas del museo parisino, tras abrir un hueco en el vidrio de una ventana con discos de corte. Con estos mismos discos de corte, lograron romper las vitrinas y llevarse las piezas de joyería.

Los ladrones escaparon de la misma manera en la que entraron: en moto y a plena luz del día. El robo duró, en total, unos siete minutos, lo que evidencia el carácter profesional de la operación.

El ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, habló de ladrones “muy experimentados” y que “podrían ser extranjeros”, aunque no se conocen detalles sobre la identidad de los autores del hecho.

Aunque actuaron sin violencia, sí “amenazaron a los guardias presentes en el lugar (...) con los discos de corte”, preciso la fiscal de París, Laura Baccuau.

Louvre Robo AFP
Agentes de la policía francesa patrullan frente al Museo del Louvre tras el robo, el 19 de octubre de 2025.

Agentes de la policía francesa patrullan frente al Museo del Louvre tras el robo, el 19 de octubre de 2025.

¿Cuáles fueron las piezas robadas?

En total, los ladrones robaron ocho joyas de “un valor incalculable”, comentó el ministro de Interior, Nuñez.

Estas piezas son consideradas joyas de la Corona de Francia y parte del patrimonio nacional. Se trata de una diadema y un broche pertenecientes a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III; un collar y un par de pendientes de esmeraldas pertenecientes a la emperatriz María Luisa; una diadema, un collar y un pendiente del conjunto de zafiros que perteneció a la reina María Amelia y a la reina Hortensia y un broche conocido como “broche relicario”.

Sin embargo, la corona de la emperatriz Eugenia fue abandonada por los ladrones durante la huida. Su estado está “siendo examinado”, según ha detallado el Ministerio de Cultura francés.

Collar de la emperatriz Maria Luisa Louvre AFP
Collar y un par de pendientes de esmeraldas pertenecientes a la emperatriz María Luisa, también parte del botín del robo al Louvre.

Collar y un par de pendientes de esmeraldas pertenecientes a la emperatriz María Luisa, también parte del botín del robo al Louvre.

Estas piezas, de un valor incalculable, son difíciles, si no imposibles, de vender como tales. Por lo tanto, la fiscal de París Laure Beccuau avanza sobre dos hipótesis: o los autores pueden haber actuado “en beneficio de un comitente” aficionado de las piezas históricas, o haber querido obtener “piedras preciosas para realizar operaciones de blanqueo” vendiéndolas una vez desmontadas.

¿En qué va la investigación?

La Fiscalía de París abrió una pesquisa por “robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos”.

La fiscal Beccuau mencionó que se han movilizado “unos sesenta investigadores” y reafirmó la “total determinación” de las autoridades para encontrar a los ladrones.

Pero muchos interrogantes continúan alrededor de la seguridad del museo. Las alarmas “estaban funcionando”, la central de seguridad “las recibió”, pero “queda por determinar si los guardias oyeron estas alarmas” y si estas “sonaron” en la sala del robo, precisó Beccuau.

Entretanto, se elevan las críticas dentro y fuera del país por las fallas en seguridad que permitieron el robo.

“Lo que es seguro es que hemos fallado”, declaró este lunes en la emisora 'France Inter' el ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

“Creo que esta mañana todos los franceses tienen un poco la impresión (...) de haber sido víctimas de un robo”, agregó, y subrayó que lo sucedido da una “imagen lamentable de Francia”.

¿Cuáles habrían sido las fallas de seguridad?

El robo reaviva el debate sobre la seguridad de los museos franceses, que presentan “una gran vulnerabilidad”, reconoció Laurent Nuñez.

El Louvre presenta un riesgo particular. Según un informe del Tribunal de Cuentas que se publicará a principios de noviembre, y al que ha tenido acceso el medio Franceinfo, existen retrasos “considerables” en la instalación de dispositivos técnicos de seguridad.

Louvre Robo 2 AFP
Los turistas reciben información del guía turístico frente a una entrada del patio cerrado de la pirámide del Louvre, después del anuncio de que el museo permanecerá cerrado a causa del robo.

Los turistas reciben información del guía turístico frente a una entrada del patio cerrado de la pirámide del Louvre, después del anuncio de que el museo permanecerá cerrado a causa del robo.

Como ejemplo, y a pesar de que se trata del museo más visitado del mundo, el reporte afirma que el “60 % de las salas del ala Sully y el 75 % del ala Richelieu no están protegidas por dispositivos de videovigilancia”.

El Tribunal de Cuentas también destaca que “las sumas invertidas son de poca cuantidad en comparación con las necesidades” en seguridad, a pesar de un presupuesto anual de funcionamiento de 323 millones de euros.

Según algunas organizaciones sindicales, la seguridad del Louvre incluso se ha visto debilitada por los recortes de personal, a pesar del aumento del número de visitantes.

Con AFP y medios locales

FUENTE:FRANCE24

Selección semanal
Ley de Presupuesto

Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

Por Redacción Búsqueda
Educación

Director de instituto de ANEP separado del cargo recurrió la resolución y pide un "acto de reparación"

Por Redacción Búsqueda
Entrevista

Luis Calabria: la Jutep debe “controlar” pero no puede ser una “hoguera” para “quemar la trayectoria y honor” de los funcionarios

Por  Federico Castillo  y Guillermo Draper
Seguridad Pública

Carlos Negro asegura que no entrará en un debate de “talenteo ni de zócalo” con la oposición: “nos dejaron una situación crítica”

Por Juan Francisco Pittaluga

TE PUEDE INTERESAR

Diadema, collar y pendientes de zafiros que pertenecieron a la reina María Amelia y a la reina Hortensia; algunas de las piezas robadas del Louvre.

Siete minutos, cuatro ladrones y joyas de valor incalculable: las claves del “robo del siglo” en el Louvre

Por France 24
Casi la mitad de los ‘gamers’ son mujeres: datos clave del informe “Global Power of Play 2025”

Casi la mitad de los ‘gamers’ son mujeres: datos clave del informe “Global Power of Play 2025”

Por Redacción Galería
Imagen inspirada en una escena de Belleza americana, creada con inteligencia artificial.
Video

Cariño, pasame los espárragos y no me interrumpas

Por Patricia Mántaras de la Orden
En Uruguay se registran cada día cinco casos nuevos de cáncer de mama

En Uruguay se registran cada día cinco casos nuevos de cáncer de mama

Por Federica Chiarino Vanrell