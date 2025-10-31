Supervivientes de Hiroshima y Nagasaki protestan contra Trump por reanudar las pruebas nucleares

El grupo Nihon Hidankyo, movimiento que reúne a los hibakusha (sobrevivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki), envió una carta de protesta a la embajada de Estados Unidos (EE.UU.) en Japón luego del anuncio realizado el jueves 30 por Donald Trump , quien ordenó reanudar las pruebas nucleares suspendidas desde hace más de tres décadas.

En la misiva, Hidankyo, reciente ganador del Premio Nobel de la Paz 2024, calificó la orden como una decisión que “contradice directamente los esfuerzos de las naciones de todo el mundo que luchan por un mundo pacífico sin armas nucleares, y es totalmente inaceptable”.

Paz en Medio Oriente Israel anuncia la reanudación del alto el fuego tras una serie de ataques que dejaron más de un centenar de muertos en Gaza

El alcalde de Nagasaki también condenó la medida, al afirmar que “desestima los esfuerzos de personas de todo el mundo que han sudado sangre y lágrimas para lograr un mundo sin armas nucleares”.

Por su parte, el alcalde de Hiroshima, Shiro Suzuki, fue aún más lejos y cuestionó si la decisión de Trump lo haría “indigno del Premio Nobel de la Paz”, en alusión a la intención de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de nominar al expresidente estadounidense para ese reconocimiento.

Los sobrevivientes de los bombardeos de 1945 siguen cargando con décadas de trauma físico y psicológico, además del estigma asociado al único uso de armas nucleares en combate. En Hiroshima murieron unas 140.000 personas, y en Nagasaki, otras 74.000, muchas debido a los efectos prolongados de la radiación. Dos organizaciones de hibakusha con sede en Hiroshima también expresaron su repudio, declarando que “protestan enérgicamente y exigen firmemente que no se realicen tales experimentos”.

La orden de Trump y el desconcierto internacional

Trump anunció la medida en sus redes sociales, alegando que el Departamento de Guerra recibió instrucciones de comenzar las pruebas de armas nucleares “en igualdad de condiciones” frente a los programas de otros países. El mensaje fue publicado minutos antes de su reunión con el presidente chino Xi Jinping, durante una cumbre en Corea del Sur.

El anuncio, sin embargo, dejó numerosas incógnitas. No estaba claro si se trataba de ensayos de sistemas de armas o de explosiones nucleares reales, algo que EE.UU. no realiza desde 1992, cuando llevó a cabo una detonación subterránea de 20 kilotones en Nevada.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, defendió la decisión al afirmar que las pruebas son “una parte importante de la seguridad nacional, para garantizar que nuestro arsenal nuclear funcione correctamente”.

Rechazo mundial

Las reacciones internacionales no tardaron. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, calificó los planes de Washington como “regresivos e irresponsables”, y advirtió que representan “una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales”.

Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sostuvo que Trump podría “no haber sido informado correctamente”, aclarando que los recientes ejercicios rusos con misiles de crucero y drones submarinos “no pueden interpretarse como pruebas nucleares”.

China también se pronunció: el vocero Guo Jiakun instó a EE.UU. a “cumplir rigurosamente” con la prohibición mundial de ensayos nucleares.

Washington es signatario del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE) desde 1996, y cualquier detonación constituiría una violación flagrante de ese acuerdo.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, fue tajante: “Los ensayos nucleares nunca pueden permitirse bajo ninguna circunstancia”.

Entre la retórica y la carrera armamentista

Pese a su defensa de las pruebas, Trump afirmó que mantiene su deseo de negociar con Rusia y China una reducción de arsenales, señalando que “la desnuclearización sería algo extraordinario”. Sin embargo, los analistas observan que la retórica nuclear ha regresado con fuerza a la diplomacia global desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022.

Trump también aseguró que EE.UU. posee más armas nucleares que cualquier otro país, afirmación que contradice los datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Según el organismo, Rusia cuenta con 5.489 ojivas (de las cuales unas 4.300 están desplegadas o almacenadas), frente a las 5.177 estadounidenses y 600 chinas.

La mirada de la prensa internacional

El diario Le Figaro recordó que Corea del Norte es el único país que ha realizado pruebas nucleares en el siglo XXI, la última en 2017. Añadió que, aunque EE.UU., China y Rusia son signatarios del Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, el acuerdo nunca entró en vigor por falta de ratificación, incluso por parte de Washington. En 2023, Rusia retiró formalmente su firma.

Por su parte, Le Parisien sostuvo que el regreso de las pruebas nucleares “evoca imágenes del pasado” y enfrenta a los líderes mundiales a una nueva “ambigüedad estratégica” en plena carrera armamentista. El periódico advirtió que, aunque el número total de ojivas ha disminuido en las últimas décadas, la guerra en Ucrania “podría revertir esa tendencia”.

“Los países ya no hablan de desarme —concluye el diario—, sino que están reaprendiendo a vivir bajo la amenaza.”

