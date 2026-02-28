  • Cotizaciones
    Irán declara ante la ONU “objetivos legítimos” a posiciones militares de EE.UU. e Israel y exige acción “inmediata”

    Teherán advirtió que ejercerá su “derecho a la legítima defensa”, mientras Israel intensifica bombardeos

    Se muestran explosiones de proyectiles interceptados por el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro de Israel sobre Tel Aviv el 28 de febrero de 2026.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La confrontación directa entre Irán, Estados Unidos (EE.UU.) e Israel entró en una fase de máxima tensión diplomática y militar. El canciller iraní, Abbas Araqchi, comunicó al Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas (ONU) y al secretario general António Guterres que todas las bases, instalaciones y activos estadounidenses e israelíes en la región son “objetivos militares legítimos”.

    En una carta difundida a la ONU, el ministro afirmó que Irán ejercerá su “derecho de legítima defensa con decisión y sin vacilación hasta que la agresión cese total e inequívocamente”. Además, reclamó al Consejo de Seguridad que adopte medidas “necesarias e inmediatas” para detener lo que calificó como un uso ilegal de la fuerza por parte de Washington y Tel Aviv.

    Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado.
    Conflicto en Medio Oriente

    Estados Unidos e Israel atacan Irán

    Por RFI
    Un proyectil entrante explota sobre el agua en la bahía de Haifa, frente a la ciudad costera del norte de Israel, el 28 de febrero de 2026.
    Conflicto en Medio Oriente

    Irán contraataca a Israel y a bases de EE. UU. en Medio Oriente y escala la crisis regional

    Por France 24
    Embed - Irán lanza ola de misiles tras ataque conjunto de EE. UU. e Israel

    Israel intensifica los bombardeos

    En paralelo, el Ejército israelí informó que completó un amplio ataque contra sistemas estratégicos de defensa iraníes, incluyendo un sistema avanzado SA-65 en la región de Kermanshah, en el oeste del país.

    Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron además una nueva oleada de bombardeos contra lanzamisiles en territorio iraní, con el objetivo declarado de “frustrar la amenaza” contra el Estado israelí. Las autoridades militares no detallaron todas las ubicaciones alcanzadas.

    Embed

    85 muertos en ataque a escuela

    El poder judicial iraní elevó a 85 el número de muertos tras el ataque contra una escuela primaria femenina en la ciudad de Minab, en el sur del país. La mayoría de las víctimas son alumnas del centro educativo Shajareh Tayyebeh, en la provincia de Hormozgan.

    El presidente iraní, Masud Pezeshkian, calificó el bombardeo como un “acto bárbaro” atribuido a Israel y EE.UU. El episodio marca uno de los hechos más graves en términos de víctimas civiles desde el inicio de la escalada.

    Guterres advierte sobre un conflicto regional

    El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió un “cese inmediato de las hostilidades” y una desescalada urgente. Advirtió que, de no frenarse la confrontación, podría desencadenarse un conflicto regional de mayor alcance.

    El llamado se produce en un contexto en el que Irán exige una intervención formal del Consejo de Seguridad, mientras la ofensiva militar continúa sobre el terreno.

    Embed - EE. UU. e Israel lanzan ofensiva militar contra Irán y atacan objetivos en Teherán

    Amenaza sobre el estrecho de Ormuz

    En un movimiento que podría tener impacto global, la Guardia Revolucionaria iraní transmitió por radio a buques en tránsito que “no se permite el paso de ningún barco por el estrecho de Ormuz”, según un funcionario de la misión naval europea Aspides citado por Reuters.

    Aunque Teherán no confirmó oficialmente la orden, el estrecho de Ormuz es la principal ruta de exportación de petróleo del mundo.

    Reacciones en América Latina

    En América Latina, además de Uruguay, Brasil expresó su “profunda preocupación” por las acciones militares y subrayó que ocurren en medio de un proceso de negociación que considera el “único camino viable para la paz” en la región.

    El gobierno brasileño instó a “respetar el derecho internacional, ejercer la máxima contención y garantizar la protección de civiles e infraestructuras civiles”, en línea con los llamados a evitar una ampliación del conflicto.

    FUENTE:RFI

    

