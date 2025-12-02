Trump eleva la presión sobre Maduro y advierte que los ataques terrestres a Venezuela comenzarán “muy pronto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este martes que “muy pronto” comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, en un contexto de fuerte tensión con el gobierno de Nicolás Maduro por el operativo contra presuntas narcolanchas en el Caribe.

“En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”, declaró el mandatario a los medios durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

“Vamos a acabar con esos hijos de puta”, añadió.

El mandatario dejó claro que cualquier país que trafique drogas hacia Estados Unidos (EE.UU.) “está sujeto a ataques”.

Al ser consultado específicamente sobre Colombia —un importante productor de cocaína—, Trump fue contundente: “Cualquiera que lo haga y venda droga en nuestro país está sujeto a ser atacado”. Y añadió: “Colombia tiene fábricas enteras de cocaína. Cualquier país que haga eso es susceptible de ser atacado, no solo Venezuela”.

Hegseth dice que EE.UU. “apenas comenzó” los ataques

Los ataques, iniciados en setiembre, ya han dejado más de 80 muertos y sus críticos afirman que equivalen a ejecuciones extrajudiciales incluso si apuntan contra criminales.

“Apenas hemos comenzado a atacar barcos narco y a enviar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense”, dijo el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, durante una reunión de gabinete.

“Tuvimos una pequeña pausa porque es difícil encontrar barcos para atacar en este momento, que es precisamente el objetivo, ¿no? La disuasión tiene que ser importante”, añadió.

Hegseth y el gobierno de Trump son objeto de críticas, en particular porque las fuerzas estadounidenses hicieron un segundo ataque contra una supuesta narcolancha para eliminar a sobrevivientes.

Tanto la Casa Blanca como el Pentágono aseguran que Hegseth no tuvo que ver con esa decisión, que según legisladores podría suponer un crimen de guerra, y responsabilizan al almirante que supervisó la operación, al que respaldan.

FUENTE:FRANCE24