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    León XIV se reunirá con víctimas de abusos durante su visita a Uruguay y la región

    El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos por parte del clero y otros miembros de la Iglesia católica durante su viaje a América del Sur del próximo mes, informó el Vaticano

    El papa León XIV.

    El papa León XIV.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “Estos encuentros reflejan el deseo del papa de expresar su cercanía con quienes han sufrido y continúan sufriendo a causa de esta violencia”, señaló la Santa Sede en un comunicado.

    El Vaticano no precisó dónde ni con quiénes se celebrarán las reuniones. León XIV busca “trabajar con [las víctimas] para desarrollar caminos hacia la sanación (...) y garantizar que la Iglesia continúe siendo un espacio seguro y espiritualmente sano”, agregó.

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    Trabajar para prevenir nuevos casos

    En abril, el Vaticano anunció que preveía compensar a las víctimas de un movimiento católico peruano disuelto el año pasado, tras las revelaciones de abusos sexuales y psicológicos cometidos por algunos de sus dirigentes.

    El papa Francisco había ordenado la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana, un grupo ultraconservador, una semana antes de morir en 2025. La decisión llegó tras una investigación del Vaticano que duró siete años.

    El mes pasado, durante una visita a Francia, León XIV también se reunió con víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia y se comprometió a trabajar para prevenir nuevos casos.

    Durante su pontificado, Francisco impulsó varias medidas para enfrentar los abusos en la Iglesia, un escándalo que tuvo repercusiones en todo el mundo.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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