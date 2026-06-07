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    Una multitud da el último adiós al Indio Solari, leyenda del rock argentino

    Entre cantos, aplausos y lágrimas, decenas de miles de fanáticos hicieron filas de más de siete kilómetros para despedir a la leyenda del rock argentino, velado este domingo en Villa Domínico, en la periferia sur de Buenos Aires

    El féretro donde está el cuerpo del Indio Solari para que los fanáticos le den el último adiós.

    El féretro donde está el cuerpo del Indio Solari para que los fanáticos le den el último adiós.

    FOTO

    TOMAS CUESTA / AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La noticia provocó una ola de mensajes y expresiones de dolor entre sus seguidores, una comunidad que se preparó para una despedida multitudinaria. Bajo una llovizna intermitente, entre banderas con nombre de barrios y canciones, flores, remeras de Los Redondos y del Indio y camisetas de todos los equipos de fútbol, los presentes corean la música puesta por vecinos en algunos balcones del recorrido.

    “Hoy es más que emoción (...) El Indio es como mi viejo, el Indio me enseñó mucho”, dijo a la AFP Gerardo López, un fanático del cantante.

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    El músico y compositor argentino Carlos Alberto Solari —más conocido por su apodo Indio— durante un show en La Colmena, Olavarria, provincia de Buenos Aires, en la madrugada del 11 de marzo de 2017.
    Rock argentino

    La muerte del Indio Solari: de la leyenda al mito

    Por Javier Alfonso
    murio el indio solari, leyenda del rock argentino
    Tenía 77 años

    Murió el Indio Solari, leyenda del rock argentino

    Por Redacción Búsqueda

    López, de 45 años, asegura que creció rodeado de “delincuentes y drogadictos” pero el Indio lo ayudó a seguir otro camino.

    Despedida-Indio-Solari

    Larga espera

    Las puertas del polideportivo donde es velado el músico se abrieron pasadas las 10 de la mañana y la despedida durará “hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”, adelantó su cuenta oficial.

    La mayoría de los presentes está convencida de que el cantante supo representar el sentir de un país moldeado por fuertes crisis económicas. “Acá en Argentina es todo muy cíclico, siempre hay altas y bajas y la música del Indio representa mucho de eso. No importa (en) que año estés siempre hay una ocasión (en la) que un tema del Indio va a representar lo que está sucediendo en el momento”, dijo a la AFP Alan Ruiz, albañil que realizaba la procesión con un ramo de flores en sus manos.

    El adiós, que incluye algunos cantos contra el presidente Javier Milei, a quien Solari criticó abiertamente, son un capitulo más del fenómeno popular que significan en argentina Los Rendondos y en especial Solari, alma de una banda que protagonizó masivos shows que en algunos casos se vieron desbordados.

    Seguidoras-Indio-Solari
    Seguidoras del Indio Solari asisten a una ceremonia pública para despedir al cantante este domingo, en Avellaneda (Argentina).

    Seguidoras del Indio Solari asisten a una ceremonia pública para despedir al cantante este domingo, en Avellaneda (Argentina).

    En la convocatoria al velatorio la familia del artista aludió a la rebeldía que identificó a la banda.

    El funeral “no será el momento de sacar afuera la rabia, ni caer en provocaciones, sino de honrarlo”, señaló.

    Sin contratos con discográficas y al margen de la industria musical, Los Redondos, activos entre 1976 y 2001, cultivaron un público masivo movido por el boca a boca, una tribu incondicional que asistía en comunidad a las “misas ricoteras”, como se conocía a sus recitales.

    Indio-Solari-Despedida (1)
    Los fans reaccionan mientras esperan para presentar sus respetos al ataúd con los restos de del Indio Solari.

    Los fans reaccionan mientras esperan para presentar sus respetos al ataúd con los restos de del Indio Solari.

    Dolor colectivo

    Las canciones de Solari, cargadas de poesía, calaron hondo en varias generaciones de argentinos de todas las clases sociales, que poblaron con sus letras tatuajes, murales y banderas en los estadios de fútbol.

    Ji ji ji, La bestia pop y Un poco de amor francés, fueron algunas de las canciones que se transformaron en clásicos del rock de su país y más allá.

    Los Redondos trascendieron el ámbito musical para convertirse en un espacio de pertenencia para amplios sectores, y Solari se convirtió en un ídolo popular, más cerca de la figura de Diego Maradona que de otro músico.

    Embed - Emisión en directo de Indio Solari Oficial

    “El Indio siempre tocó un resorte particular en la gente común. Siempre dejó una señal de esperanza y un mensaje de libertad. Por eso hoy se siente este dolor colectivo”, resumió el periodista especializado en rock Alfredo Rosso, en declaraciones a radio 750 publicadas por Página 12.

    La despedida de los fanáticos comenzó el mismo viernes. Horas después de conocerse el deceso del artista, que sufría al menos desde 2016 la enfermedad de Parkinson,miles se congregaron en la Plaza de Mayo de Buenos Aires.

    Este domingo, la emoción sigue a tope.

    Para Roberto Silva, uno más entre la multitud, Solari “no se va a morir nunca. Siempre estará con nosotros en los momentos buenos y difíciles”, afirmó.

    Las autoridades esperan que el velatorio se extienda al menos hasta la madrugada del lunes.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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