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    Zelensky afirma estar dispuesto a reunirse con Putin en la cumbre del G20 en Miami

    El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó en una entrevista publicada el sábado que estaría dispuesto a reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, en la cumbre del G20 que se celebrará en diciembre, en un contexto de intensificación de los esfuerzos para poner fin al conflicto

    &nbsp;El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y la primera dama Olena Zelenska parten mientras el féretro del rey Harald V de Noruega es trasladado desde la catedral de Oslo hasta la fortaleza de Akershus tras el funeral, en Oslo, Noruega, el 9 de setiembre de 2026.

     El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y la primera dama Olena Zelenska parten mientras el féretro del rey Harald V de Noruega es trasladado desde la catedral de Oslo hasta la fortaleza de Akershus tras el funeral, en Oslo, Noruega, el 9 de setiembre de 2026.

    FOTO

    EFE/EPA/Christoffer Andersen / POOL NORWAY OUT
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Washington busca reactivar las negociaciones, estancadas desde hace tiempo, para encontrar una solución al conflicto, el más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Negociadores estadounidenses visitaron recientemente Kiev y Moscú, y esta semana el presidente Donald Trump y Putin mantuvieron conversaciones telefónicas sobre el conflicto.

    Este año, Estados Unidos ostenta la presidencia del Grupo de los 20 (G20), que agrupa a 19 países más la Unión Europea y la Unión Africana, y cuya cumbre de líderes se celebrará en Miami en diciembre.

    El ministro de Finanzas ruso ya ha asistido a una reunión del G20, lo que ha causado malestar entre algunos de los aliados de Ucrania, y un diplomático ruso dijo el sábado que Moscú también enviará a algunos funcionarios a una reunión de energía del G20 en Houston la próxima semana.

    Al preguntársele si estaría dispuesto a reunirse con Putin en la cumbre de diciembre si ambos líderes fueran invitados, Zelensky declaró a la emisora alemana Deutsche Welle: “Sí, por supuesto. Tenemos que venir. Tenemos que reunirnos, hablar y tomar decisiones. No se trata de palabras. Lo que yo le diga o lo que él quiera decirme, no importa. No importa. Lo único que importa es el resultado. El resultado importa. Eso es todo”, aseguró.

    El fin de semana pasado, los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner visitaron Moscú, y Putin y Trump también hablaron de la guerra a principios de semana en lo que el Kremlin calificó de llamada telefónica de una hora de duración “extremadamente franca” y constructiva.

    Los esfuerzos diplomáticos se intensifican

    En la entrevista con Deutsche Welle, que tuvo lugar el viernes en Canadá, Zelensky dijo que la visita de Witkoff y Kushner era una “buena señal” y que era importante que ambos hubieran visitado Kiev además de Moscú. “Es una muestra de respeto hacia nuestra gente”, dijo.

    Zelensky también ha anunciado que tiene previsto reunirse con Trump a finales de septiembre, en un momento en que Washington presiona para que se reanuden las conversaciones cara a cara entre Moscú y Kiev.

    Preguntado sobre la postura de Ucrania de cara a posibles negociaciones, Zelensky respondió: “Ucrania es ahora mucho más fuerte en el campo de batalla que el año pasado”. Rusia estaba sufriendo grandes pérdidas en el campo de batalla y pagando un “alto precio” por “movimientos muy lentos en el campo de batalla”, dijo. “Por eso creemos que ahora estamos en una buena posición para las negociaciones”, añadió.

    Kiev ha dicho que las conversaciones podrían tener lugar este mismo mes, pero el Kremlin declaró el lunes que era “demasiado pronto” para hablar de lugar o fechas.

    Varias rondas de negociaciones anteriores han fracasado. La confianza entre las partes es baja y no hay indicios de que Moscú o Kiev hayan modificado sus posturas.

    Tanto Moscú como Kiev han intensificado los ataques de largo alcance entre sí en los últimos meses, lo que ha provocado el mayor número de víctimas civiles desde los primeros días de la guerra.

    Zelensky también reiteró su llamamiento a los aliados de Ucrania para que proporcionen más misiles interceptores para repeler los ataques aéreos rusos. “Rusia produce actualmente 140 misiles balísticos al mes. Por lo tanto, según las normas de la OTAN, si se quieren destruir 140, se necesitan 280... Nunca se tendrán 280 misiles al mes“, afirmó.

    Según él, conseguir 100 al mes era un “enorme reto”.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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