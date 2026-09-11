Estados Unidos incluyó a Uruguay en un reporte sobre “misiones médicas cubanas” tras detectar que 21 profesionales participaron este año en el programa

El gobierno de Estados Unidos incluyó a Uruguay en su informe sobre “trabajo forzado” de médicos cubanos tras concluir que 23 profesionales de esa nacionalidad estuvieron en el país durante el 2026 para trabajar en las “misiones médicas”. El Departamento de Estado sostiene que Uruguay es uno de los 15 países que pagaron directo al “régimen cubano” por ese servicio, según surge del reporte oficial que envió al Congreso.

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La Embajada de Estados Unidos explicó este jueves 10 a Búsqueda que en febrero de 2026 el Congreso de ese país aprobó la ley de presupuesto nacional, en la que se incluía una sección —la 7045— que “requiere que el Departamento de Estado publique un informe anual de casos de trata de personas en materia de las misiones médicas cubanas, o en los casos en que el país que recibe estas misiones le paga directamente al gobierno de Cuba por el trabajo de los médicos cubanos”.

El Informe al Congreso sobre el trabajo forzoso y la trata de profesionales médicos cubanos, al que accedió Búsqueda , fue enviado a fines de agosto por el Departamento de Estado al Congreso. “El régimen cubano mantiene una política o un patrón de trabajo forzoso en su programa de exportación de mano de obra —que incluye las misiones médicas—, del cual obtiene beneficios”, dice el documento al inicio.

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De acuerdo con los datos incluidos en el documento, en 2026 hay entre 15.000 y 18.000 trabajadores sanitarios vinculados al régimen cubano en 51 países, una disminución respecto a los 24.000 presentes en más de 58 países a principios de 2025. Ese descenso, sostiene el informe, respondió en buena medida a la presión diplomática ejercida por Estados Unidos.

El reporte identifica a 15 países, entre ellos Uruguay, cuyos gobiernos pagan “directamente al régimen cubano por los servicios de los trabajadores, incluidos algunos que también podrían estar abonando un estipendio a los propios trabajadores”. En Uruguay hubo, en lo que va del 2026, 21 cubanos trabajando en esas misiones, según el Departamento de Estado, lejos de los 3.650 que lo han hecho en México.

Para documentar y alcanzar esos datos las autoridades estadounidenses recolectaron “comunicaciones bilaterales directas de gobiernos, fotografías, artículos de prensa, anuncios públicos sobre acuerdos bilaterales entre el régimen cubano y los gobiernos receptores, testimonios directos o documentos aportados por supervivientes, e información compartida por organizaciones no gubernamentales que documentan abusos en el programa de exportación de mano de obra cubana —incluidas las misiones médicas”.

El informe dice que hay otros 36 países con “personal médico vinculado al régimen cubano respecto a los cuales” el gobierno estadounidense “no dispone de información fidedigna sobre pagos directos al régimen cubano por los servicios de dichos trabajadores”.

Los intercambios

El martes 8 el periodista Gabriel Pereyra informó en Radio Sarandí que el Departamento de Estado había comunicado a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa sobre la posibilidad de que Uruguay sea incluido en una lista de países que contratan mano de obra esclava. Añadió que el gobierno de Donald Trump suspenderá toda ayuda militar a Uruguay si se mantiene este acuerdo con el gobierno cubano.

Desde la Embajada de Estados Unidos explicaron a Búsqueda que la ley presupuestal, además de solicitar al Departamento de Estado que elabore el reporte sobre “misiones médicas cubanas”, “impide al secretario de Estado brindar cualquier asistencia internacional a cualquier país u organismo internacional nombrado en este informe durante dos años consecutivos”. Y añadieron que “Uruguay apareció por primera vez en el informe de 2026 por el hecho de que los pagos van directamente a la embajada cubana y no hay evidencia de que los mismos médicos reciban remuneración por su trabajo atendiendo al pueblo uruguayo”.

Consultado sobre la información difundida por Pereyra el martes 8, el canciller Mario Lubetkin dijo que el gobierno no recibió “ninguna comunicación oficial de Estados Unidos sobre este tema en lo específico”, aunque añadió: “Este es uno de los tantos temas sobre los que estamos dialogando”.

Lubetkin enfatizó que la experiencia de los médicos oculistas cubanos en Uruguay ha sido “extraordinaria”. “En esto hay un aspecto bien importante: que este grupo de profesionales ha hecho cosas muy buenas, y las cosas muy buenas las tenemos que preservar y las vamos a preservar”, aseguró. “Les han dado vista a mucha mucha gente, fuera de cualquier connotación política y de pensamiento. Las experiencias que son positivas las queremos y las vamos a preservar, naturalmente, en un marco de acuerdo y de diálogo con todos los actores y con nuestros países contraparte, para que todos estemos cómodos”, afirmó el canciller, en declaraciones recogidas por la diaria.

Fuentes del Poder Ejecutivo dijeron a Búsqueda que Estados Unidos comunicó la inclusión de Uruguay en el reporte sobre “misiones médicas” el viernes 4 mediante una nota dirigida a los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores. Una fuente de Cancillería dijo que los estadounidenses informaron sobre el tema al gobierno mediante un “non-paper“, es decir, una comunicación diplomática que se considera “no oficial” y en ocasiones se utiliza para plantear posiciones en el marco de intercambios.