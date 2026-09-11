Dos agencias ratifican calificación de Uruguay; Fitch alarga lista de recortes a proyección del PIB

La calificadora de riesgo Fitch Ratings se sumó este viernes 11 a las instituciones que han revisado a la baja la estimación de crecimiento económico para Uruguay en 2026. En su caso, agregó el pronóstico de una mejora fiscal más lenta que la esperada por las autoridades y una deuda pública creciente.

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La agencia comentó ese escenario al informar que reafirmó la nota “BBB” para la deuda pública uruguaya, con perspectiva “estable”.

Como parte de la preparación de esta revisión de la calificación, analistas de Fitch Ratings habían estado en Montevideo en los primeros días de agosto, cuando se reunieron con el equipo económico liderado por el ministro Gabriel Oddone.

Actividad económica Ministro Oddone dice que está habiendo un “rebote”, tras una caída del PIB en abril-junio por la sequía

El reporte difundido hoy señala que esa calificación de Uruguay se sustenta en un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita “relativamente elevado, sólidos indicadores de gobernanza y unas finanzas externas robustas”, si bien “se ve limitada por unas perspectivas de crecimiento económico moderadas a medio plazo, un historial prolongado de inflación elevada (aunque en vías de mejora) y una flexibilidad de políticas restringida por la dolarización, la indexación y la escasa profundidad financiera”. Agrega que la carga de la deuda pública de Uruguay es superior a la mediana de los gobiernos de países del grupo “BBB” y sensible a las fluctuaciones del tipo de cambio.

Por su lado, este jueves 10 la calificadora Japan Credit Rating (JCR) mantuvo la nota “A–” a la deuda uruguaya en moneda extranjera, con perspectiva “estable”.

La agencia nipona resaltó la “resiliencia del país ante choques externos, una gestión fiscal prudente y un sistema financiero estable”, en el contexto de una “estructura económica vulnerable a factores externos, tales como las condiciones económicas de otros países y las condiciones climáticas”.

Crecimiento flojo

El reporte de Fitch recuerda que el crecimiento del PIB se desaceleró a 1,8% en 2025, frente al 3,3% de 2024, y se situó por debajo de las estimaciones previas en la Ley de Presupuesto. “Esta sorpresa negativa se debió principalmente” a la sequía del año pasado, un factor que afectó la economía también en abril-junio pasado. La agencia prevé que el PIB aumente un 1% en 2026, “cifra inferior a la estimación revisada del gobierno, que se sitúa en el 1,6%. El crecimiento débil sigue siendo un desafío persistente —con una media de apenas el 1,3% en el período 2015-2025—, lo que refleja los elevados costos operativos, la baja inversión (16% del PIB en 2025), la escasa productividad y una demografía desfavorable”.

Fitch proyecta un crecimiento medio de 1,8% para el período 2027-2028, “si bien las reformas orientadas a mejorar la competitividad podrían impulsar esta cifra al alza”.

JCR, en tanto, consignó que estima que el ritmo de crecimiento del PIB se “acelerará gradualmente y volverá a situarse en el rango del 2% a medio plazo”.

A principios de esta semana banco Itaú informó que redujo su proyección de crecimiento del PIB de 1,2% a 0,8%, dado el nivel de actividad “más débil” de lo previsto en el segundo trimestre y las “señales tempranas de menor dinamismo” al comienzo del tercero.

A su vez, en un evento para analizar la coyuntura efectuado el pasado miércoles 9, el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) indicó que bajó a 0,9% la estimación de expansión del PIB para 2026.

La semana próxima se conocerá el comportamiento del Producto y otros datos de las Cuentas Nacionales del segundo trimestre; desde el Ministerio de Economía (MEF) ya se anticipó que mostrarán una contracción del PIB, como consecuencia de la sequía. De todos modos, las autoridades se aferran a la estimación revisada que presentaron con el proyecto de Rendición de Cuentas a estudio actualmente del Parlamento.

Las simulaciones de distintos escenarios vinculados al del PIB hechos por el MEF sugieren que la probabilidad de crecer este año por encima del 1% es mayor al 76% y la media de simulación de este modelo se ubica en el 1,6%. “Por lo tanto, nosotros tenemos la idea de que matemáticamente tenemos chance” de que se cumpla esa proyección, ratificó Oddone la semana pasada.