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    Irán advierte que Ormuz seguirá cerrado y denuncia muerte de siete militares en ataques de EEUU

    El ejército iraní anunció este miércoles la muerte de siete militares en ataques estadounidenses en el sureste de Irán, en plena escalada con Washington que pone en peligro el protocolo de acuerdo. La ciudad portuaria de Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear iraní, también fue objeto de ataques estadounidenses. Al mismo tiempo, Teherán puso en marcha la octava fase de la operación “Saeqeh” dirigida contra posiciones estadounidenses

    El Ejército iraní aseguró que las Fuerzas Armadas no cederán “ni un ápice” sobre el estrecho de Ormuz, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el restablecimiento del cerco naval contra Irán y dijera que asumirá el papel de “guardián” de ese paso marítimo.&nbsp;

    El Ejército iraní aseguró que las Fuerzas Armadas no cederán “ni un ápice” sobre el estrecho de Ormuz, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el restablecimiento del cerco naval contra Irán y dijera que asumirá el papel de “guardián” de ese paso marítimo. 

    FOTO

    EFE/ Agencia iraní Tasnim
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “Esta mañana, el ejército terrorista estadounidense disparó 13 misiles” contra un cuartel situado cerca de la ciudad de Iranshahr a 1.500 kilómetros de Teherán, afirmó el ejército iraní en un comunicado en el que da cuenta de siete militares muertos.

    La ciudad portuaria de Bushehr (suroeste), donde se encuentra la única central nuclear de Irán, fue también objeto el miércoles de nuevos ataques estadounidenses que no causaron víctimas, según la agencia de noticias gubernamental Irna.

    Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron este miércoles que el estratégico estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que cesen los “actos de agresión” de Estados Unidos (EE.UU.), que lanzó nuevos ataques contra Irán y restableció el bloqueo a sus puertos.

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    “Las operaciones de represalia de los combatientes continuarán, y el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que Estados Unidos ponga fin a sus actos de agresión”, indicó el ejército ideológico de la República Islámica en un comunicado difundido por la televisión estatal iraní Irib.

    “El enemigo (...) también debe esperar el cierre de otras vías de exportación de petróleo y gas que sirven a los intereses de Estados Unidos y sus aliados”, continuó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (IRGC). “Las exportaciones de petróleo y gas de la región serán accesibles para todos o para nadie”, añadió.

    EE.UU. lanzó el martes por la noche nuevos bombardeos contra Irán y reimpuso su bloqueo a los puertos de la República Islámica, que ha respondido con ataques hacia objetivos vinculados con Washington en los países del Golfo.

    Protocolo de acuerdo “desmantelado”

    No obstante, Donald Trump declaró ante la prensa en la Casa Blanca que un acuerdo con Irán seguía siendo “posible”. Irán acusó a EE.UU. de haber “desmantelado” el protocolo de acuerdo destinado a poner fin a la guerra, al considerar que su decisión de restablecer el bloqueo de los puertos iraníes constituía una violación de sus compromisos.

    Los iraníes afirman haber atacado almacenes, depósitos de combustible y un centro de mando de la Quinta Flota de EE.UU. en Baréin. Las fuerzas armadas jordanas han anunciado haber destruido tres misiles balísticos lanzados contra una base utilizada por EE.UU.

    En otro frente, Israel se ha mostrado dispuesto a avanzar en el proyecto de retirada de sus tropas de dos zonas del sur del Líbano en beneficio del ejército libanés, mientras se celebraban en Roma las primeras conversaciones entre el Líbano y el Estado hebreo.

    FUENTE:RFI

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