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    Estados Unidos e Irán agravan la guerra con ataques más allá del estrecho de Ormuz

    La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar este lunes con ataques cruzados más allá del estrecho de Ormuz. Washington intensificó los bombardeos para evitar el bloqueo de esa ruta marítima, mientras la tregua firmada en junio quedó aún más debilitada

    Un F-35B Lightning II, perteneciente al Escuadrón de Caza y Ataque de la Infantería de Marina (VMFA) 121, despega de la cubierta de vuelo del buque de asalto anfibio de clase America USS Tripoli (LHA 7)

    Un F-35B Lightning II, perteneciente al Escuadrón de Caza y Ataque de la Infantería de Marina (VMFA) 121, despega de la cubierta de vuelo del buque de asalto anfibio de clase America USS Tripoli (LHA 7)

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    Armada de EE. UU.
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La confrontación entre Estados Unidos (EE.UU.) e Irán se extendió este lunes más allá del estrecho de Ormuz y pasó a involucrar a varios países del Golfo. Los Guardianes de la Revolución iraníes reivindicaron ataques contra instalaciones estadounidenses en Baréin y sistemas de radar en Omán. También aseguraron haber alcanzado objetivos militares en Jordania y Kuwait.

    Las acciones ocurrieron después de una nueva ronda de bombardeos de EE.UU. contra capacidades militares iraníes. Según Washington, los ataques apuntaron contra sistemas de defensa aérea, radares costeros, misiles, drones y embarcaciones rápidas utilizadas por Irán en la zona del estrecho. EE.UU. sostiene que busca impedir que Teherán restrinja la navegación en una de las rutas comerciales más sensibles del mundo.

    La crisis se agravó tras los incidentes registrados el domingo contra embarcaciones en Ormuz. A partir de entonces, Irán anunció que mantendría cerrado el paso a la navegación internacional y estableció un corredor bajo su control. Sin embargo, el ejército estadounidense sostiene que el tráfico marítimo continúa y rechaza la pretensión iraní de controlar toda la vía.

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    Una tregua cada vez más frágil

    La reanudación de los enfrentamientos pone en duda el protocolo firmado el 17 de junio entre Washington y Teherán, que preveía una pausa de 60 días para negociar el fin de la guerra iniciada el 28 de febrero tras los ataques de Israel y EE.UU. contra Irán.

    Ambas partes se acusan de haber roto el acuerdo. Teherán sostiene que los bombardeos estadounidenses dejaron sin efecto los esfuerzos diplomáticos de los últimos meses, mientras que el presidente Donald Trump afirmó que el alto el fuego terminó con los ataques iraníes contra embarcaciones en el estrecho.

    El riesgo de una expansión del conflicto preocupa especialmente a los países vecinos, varios de los cuales albergan bases militares estadounidenses. Kuwait informó que respondió a objetivos aéreos hostiles, mientras que Catar ya había reportado el domingo la interceptación de misiles. En paralelo, Pakistán y Naciones Unidas renovaron sus llamados a reducir la tensión y retomar las negociaciones.

    El impacto económico golpea

    La escalada del conflicto volvió a golpear a los mercados energéticos. Los precios del petróleo subieron más de un 4% en Asia por el temor a que las restricciones en el estrecho de Ormuz afecten el suministro mundial de hidrocarburos.

    Antes de la guerra, por ese paso marítimo transitaba cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado. Su importancia explica que el control de la ruta se haya convertido en uno de los principales ejes de la confrontación.

    Lejos de suavizar su postura, dirigentes iraníes reiteraron que mantendrán su política sobre Ormuz mientras continúen las operaciones militares de EE.UU. en la región. La disputa por este corredor marítimo marca una nueva etapa de la guerra, con un conflicto cada vez más extendido y menos margen para la diplomacia.

    FUENTE:RFI

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