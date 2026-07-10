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    Desdolarización de depósitos: Oddone descarta “imposiciones” y dice que Uruguay mantendrá la “doble moneda”

    A pocos días de que empiece a regir la obligación para los bancos de dar aviso a los clientes sobre el riesgo cambiario, el ministro de Economía fue cuestionado por la oposición sobre la campaña de “pesificación” del BCU

    Guillermo Tolosa, presidente del BCU, y el ministro Oddone.

    Guillermo Tolosa, presidente del BCU, y el ministro Oddone.

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    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Ismael Grau
    Por Ismael Grau

    Desde el mes que viene, por disposición del Banco Central (BCU), las instituciones financieras que captan ahorro deberán brindar “información clara sobre los riesgos derivados de las variaciones en el tipo de cambio, por las cuales (los clientes) podrían recuperar menos de lo que depositaron en términos de la moneda local”. Es una advertencia que las autoridades bancocentralistas entienden necesaria porque, sostienen, la evolución del valor del dólar en los últimos años hizo que los uruguayos que depositaron en esa moneda perdieran riqueza, y creen que hacerlos firmar un “consentimiento” al colocar su dinero en el banco podría prevenirlos a futuro.

    Enmarcada en una campaña de “despolarización” de la economía que tiene varias aristas adicionales, la decisión de establecer esa obligación la hizo el BCU a principios de junio, cuando publicó la propuesta normativa y dio dos semanas para recibir comentarios. Es una medida que acompañarán a regañadientes los bancos privados y, según consultas de Búsqueda, ha provocado cierto “ruido” en el sistema en las últimas semanas.

    También ha ocasionado algunos ruidos en el plano político.

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    Este miércoles 8, cuando compareció ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados para explicar el proyecto de Rendición de Cuentas, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, fue interrogado por esa campaña bancocentralista.

    “No puedo dejar pasar un tema del Banco Central, que tiene que ver con este plan de la pesificación del ahorro. No nos queda claro; los mensajes no han sido realmente claros como para que la gente tenga tranquilidad al momento de tomar las decisiones que debe tomar”, planteó el diputado blanco Sebastián Andújar, antes de lanzar una docena de preguntas: “¿La pesificación del ahorro será consecuencia de una mayor confianza de los ciudadanos o realmente será consecuencia de cambios regulatorios que alteren la situación de hoy? ¿Se puede asegurar que esta medida impulsada por el Banco Central va a reducir, directa o indirectamente, la libertad de los ciudadanos para elegir la moneda en la que deciden ahorrar? ¿Qué estudio de impacto realizó el Poder Ejecutivo sobre las observaciones formuladas por los bancos privados que han hecho públicas? ¿El ministerio comparte las preocupaciones expresadas por el sistema financiero respecto de esta estrategia? ¿Es el ministro quien está detrás de esto o se trata de una decisión aislada del Banco Central? ¿Es un plan del ministro? ¿Es él quien está impulsando estos cambios? ¿Cómo se compatibiliza esta política con la necesidad de preservar la competitividad y la profundidad del mercado financiero uruguayo? ¿Existe algún objetivo cuantitativo respecto al porcentaje de depósitos o de ahorro que el gobierno espera que migre de dólares a pesos? ¿Esta estrategia no impulsará que los uruguayos redirijan sus ahorros al exterior? ¿Fortalecerá ese sentimiento de que el dinero y el ahorro permanezcan en el país? ¿Está convencido el ministro de esta política que está llevando, o quiere llevar adelante, el Banco Central?”.

    Oddone respondió en línea con la postura del BCU, que preside Guillermo Tolosa, y subrayó su convicción de que debe ser un proceso “muy cuidadoso”, que evite cualquier “sensación de imposición”.

    “La visión del Ministerio de Economía —y creo que, en este sentido, es la visión de la profesión económica en Uruguay— es que avanzar hacia la desdolarización de la economía es algo positivo; por lo tanto, nosotros acompañamos la idea (…) de poder estimular e incentivar a que los agentes privados —llámese los consumidores finales, los ahorristas, los tomadores de crédito y los intermediarios— tengan prácticas que estén orientadas hacia la desdolarización”. Alegó que la “gestión del riesgo que cada uno de esos espacios tiene es más conveniente de esa manera”, según la versión taquigráfica de la sesión legislativa.

    El ministro marcó un énfasis: “Por supuesto que estamos hablando de incentivos, estímulos y en ningún caso de imposiciones, porque esta es una economía de doble moneda desde hace 50 años —y seguirá siendo, porque no hay razones para que eso cambie—, y, por lo tanto, lo único que puedo decir es que la visión de lo que es un objetivo la comparto plenamente”.

    El jefe del equipo económico acotó enseguida que “otra cosa es la forma en la que esto se implementa, en la cual el Banco Central está trabajando con el sistema financiero”. Dijo al respecto que el MEF está informado, “en conocimiento y colaborando” para que ese proceso “sea fluido y que no sea disruptivo”.

    Añadió que se trata de “un proceso largo, de incentivos, en el que hay que ser muy cuidadoso y no generar ninguna sensación de imposición sobre los ciudadanos. De alguna manera, la dolarización de la economía uruguaya responde a la desconfianza que los ciudadanos uruguayos tuvieron sobre la moneda nacional, producto de la inestabilidad de la economía. El punto que nosotros sostenemos es que la estabilización relativa —ya prolongada de Uruguay en materia económica— abre la oportunidad para avanzar en muchos aspectos para desdolarizar. Esto va a permitir generar más inversión, mejor canalización del ahorro nacional al crédito doméstico y esa es la agenda que el Ministerio de Economía comparte —insisto— en su filosofía global, con las precauciones que mencioné”.

    Desde hace varios años, aproximadamente el 80% de los depósitos en el sistema local están nominados en moneda extranjera.

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