La nueva unidad de élite de la Policía recluta miembros, que se capacitarán en combate urbano, infiltración en rapel y cartografía

“Nosotros vamos a trabajar netamente ante hechos de violencia letal. Por eso la unidad requiere de mucho entrenamiento, que es arduo y duro porque nuestros integrantes deben cumplir la misión con éxito. La misión con éxito es la vida para nosotros”.

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En enero, el comisario mayor Jorge González asumía con estas palabras su cargo como director de la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe), una nueva repartición policial que había sido creada y presentada apenas un mes antes, durante el desfile oficial del aniversario de la Policía Nacional.

El proyecto estaba en los planes del director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, desde el período anterior de gobierno, y se concretó con la nueva administración, respaldado por el ministro del Interior, Carlos Negro. Como grupo de élite, la Policía ya contaba con la Dirección Nacional Guardia Republicana y con algunas fuerzas específicas dentro de esa repartición. Pero se buscaba algo más pequeño, manejable, de escala nacional, con mejor movilidad, mejor equipado y mejor entrenado, y con dependencia directa de Negro y de Azambuya.

Así nació la Digoe, cuya misión principal es intervenir en situaciones críticas vinculadas a la violencia organizada, planificada o de alto impacto social e institucional, y coordinar la gestión de crisis con niveles de riesgo muy alto. En términos operativos, esto significa intervenciones rurales y urbanas, acciones anfibias, como toma de rehenes, allanamientos de rápida definición, intervenciones con francotiradores, custodia de dignatarios extranjeros, fiscales y personas de alto riesgo, y traslado de delincuentes considerados de alta peligrosidad o de especial relevancia.

La semana próxima, la Digoe iniciará un Curso de Operaciones Especiales, abierto a todo el personal de la Policía Nacional que aspire a integrar la dirección, y recomendado especialmente para funcionarios pertenecientes a la escala de oficiales subalternos y personal de la escala básica. El objetivo es capacitar e instruir al futuro operador de fuerzas especiales.

De forma similar a unidades policiales de élite, como los equipos SWAT de Estados Unidos o el GOPE de Carabineros de Chile, especializadas en operaciones de alto riesgo, se busca entrenar a los próximos policías de la Digoe en técnicas complejas frente a situaciones de estrés que se asemejen a la realidad de un operativo de alto riesgo, ajustándose a la reglamentación legal vigente: instruir en técnicas de combate urbano y combate a cuarto cerrado; formar en tácticas de combate rural para intervenciones de alto riesgo, como las dirigidas contra el narcotráfico; enseñar procedimientos policiales ribereños que utilicen vías fluviales como medio de infiltración y exfiltración; capacitar en cartografía y navegación terrestre; entrenar en operativos helitransportados mediante técnicas de rappel y fast rope; formar en custodia de dignatarios, y trabajar en conjunto con equipos de negociadores para situaciones críticas.

Serán mil horas totales de entrenamiento, del 20 de julio al 21 de setiembre.

“Durante la capacitación el participante se someterá a ‘pruebas de valor’, las que permiten que este supere sus propios límites tanto físicos como psicológicos, lo que fortalece el sentido de pertenencia y espíritu de cuerpo; estas pruebas son de carácter eliminatorio y se realizan tanto la primera semana de curso como en etapas finales”, dice el llamado, publicado por la Dirección Nacional de la Educación Policial y al cual accedió Búsqueda. El curso se sustenta en tres principios básicos que constituyen el lema de la Digoe: actitud, sacrificio y disciplina. “Dichas pruebas de valor están encaminadas a ver si el participante cumple con estos tres principios básicos”, añade el llamado.

La fuerza especial de la Policía

La Dirección General de Operaciones Especiales está integrada por cuatro grupos operativos: el Grupo Especial de Operaciones (GEO), especializado en la toma, el control y el despeje de recintos cerrados ante situaciones de crisis; la Unidad Táctica de Negociadores, dedicada a la negociación en contextos críticos con el objetivo de resolver conflictos minimizando el uso de la fuerza; la Unidad Aérea de Vehículos No Tripulados, encargada de la vigilancia y el relevamiento de información mediante sistemas de drones, y la Unidad de Protección Especial, responsable de la custodia de dignatarios extranjeros y fiscales, así como de otras personas que requieran resguardo especial.

Miembros de la Policía Nacional durante la capacitación en el manejo de vehículos militares. Mauricio Zina/adhocFOTOS

“Somos una fuerza especial, la unidad de élite de la Policía Nacional. Estamos para cumplir todas las misiones con policías altamente entrenados, altamente capacitados y con material y equipamiento sofisticado”, dijo su director, González, en marzo, durante el inicio del Plan Anual de Capacitación e Instrucción de la Digoe.

Se trata del programa de formación continua destinado al personal que ya integra los distintos grupos de la dirección. Es un esquema de capacitación que combina una fase teórica y otra práctica. Entre otras cosas, evalúa los conocimientos ya adquiridos por el personal en áreas como combate urbano, custodias especiales, francotiradores o manejo de drones, para luego reforzar y ampliar esos saberes.

El lunes 6, algunos efectivos de la Digoe estuvieron en el Batallón de Infantería Mecanizado N° 15 del Ejército Nacional, en Florida, para el lanzamiento de la capacitación del Ejército Nacional a funcionarios policiales en el manejo de vehículos militares para el patrullaje de zonas de alta violencia en Montevideo. Además de integrantes de la Digoe, en el entrenamiento con los vehículos Cóndor participaron miembros de la Guardia Republicana y de la Jefatura de Policía de Montevideo.

La participación en esta actividad refleja el rol central que el gobierno pretende otorgarle a la Digoe dentro de la estrategia de seguridad nacional. Esta relevancia quedó plasmada en la última Rendición de Cuentas presentada por el Poder Ejecutivo al Parlamento, donde se sostiene que la dirección “ha fortalecido las capacidades profesionales y tácticas de la Policía Nacional” en todo el país. Con ese argumento, la Rendición de Cuentas prevé que se reconozca a la Digoe por ley, mediante una norma que consagre la especialidad y relevancia de la misión y las competencias asignadas “para enfrentar hechos de violencia letal, asociados a organizaciones criminales y a modalidades delictivas de alta peligrosidad”.