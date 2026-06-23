Irán afirma que administrará el estrecho de Ormuz en medio de negociaciones con Estados Unidos

El régimen iraní afirmó este martes que pretende mantener el control del estrecho de Ormuz, antes de concluir en Suiza una ronda de negociaciones con Estados Unidos (EE.UU.) iniciada el fin de semana para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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En las conversaciones del fin de semana en Suiza, “sentamos bases muy buenas para un acuerdo final exitoso”, celebró el lunes el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien anunció enseguida la suspensión durante dos meses de las sanciones petroleras contra Irán.

Los enviados estadounidenses y el negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, abandonaron el lunes el hotel de lujo en Burgenstock, en los alpes suizos, tras 18 horas de discusiones, y dejaron a sus equipos continuar las conversaciones técnicas.

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Estas discusiones concluyeron el martes y las negociaciones continuarán posteriormente en grupos de trabajo, indicó la diplomacia iraní a la agencia oficial Irna.

Previamente, Qalibaf sostuvo que las condiciones del estrecho de Ormuz no volverán a ser las mismas que antes de la guerra, y que esa vía será “administrada” por Teherán, según declaraciones recogidas por Irna.

El tránsito por Ormuz, donde en tiempos normales pasaba 20% del petróleo mundial, estaba libre de todo control antes del estallido de la guerra, el 28 de febrero, con los ataques de Israel y EE.UU. contra la república islámica.

“Todos deben saber que la administración del estrecho de Ormuz nunca volverá a ser lo que era antes de la guerra”, sostuvo Qalibaf, quien insistió en que será “administrado por Irán”.

Su declaración se produjo luego de que EE.UU. suspendiera por dos meses las sanciones al petróleo iraní.

“Todas las transacciones” que antes estaban “prohibidas” relativas a la producción, la venta y el transporte de hidrocarburos de origen iraní “están autorizadas hasta el 21 de agosto a las 00H01”, hora de Washington, indica una licencia publicada en el sitio del Departamento estadounidense del Tesoro.

A su vez, el presidente Donald Trump afirmó que Ormuz está ahora “totalmente abierto” a la navegación.

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La cuestión nuclear

Irán había cerrado esta vía marítima al inicio de la guerra, provocando un golpe a la economía mundial.

La semana pasada, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento que sentaba las bases para las negociaciones, tras casi 40 días de ataques, seguidos de semanas de un alto al fuego violado con frecuencia.

Tales negociaciones comenzaron el domingo en Suiza, con el objetivo de alcanzar en un plazo de 60 días prorrogable un acuerdo definitivo en cuestiones como el programa nuclear iraní o las sanciones internacionales contra Teherán.

Teherán confirmó este martes que las conversaciones técnicas ya concluyeron y anunció la creación de cuatro grupos de trabajo para tratar esos temas.

“Se decidió crear cuatro comisiones sobre el levantamiento de las sanciones, el tema nuclear, la reconstrucción y el desarrollo económico (de Irán), así como un grupo de seguimiento”, dijo a la agencia de noticias Irna el vicecanciller iraní, Kazem Gharibabadi.

Según el vicepresidente Vance, Irán aceptó el regreso al país de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Lo calificó de "primer paso hacia la desnuclearización permanente".

Sin embargo, Irán negó este regreso. “No nos hemos reunido con el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, ni tenemos previsto que la agencia inspeccione las instalaciones nucleares iraníes dañadas por la agresión militar estadounidense y sionista”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, en una rueda de prensa celebrada en Teherán

Teherán, que no confirmó esta información, suspendió hace un año su cooperación con esa agencia de la ONU y prohibió a sus inspectores acceder a instalaciones nucleares clave bombardeadas por EE.UU. e Israel durante la guerra de 12 días de 2025.

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El frente libanés

En las semanas y días previos a las reuniones entre Irán y EE.UU., los repetidos enfrentamientos en Líbano amenazaron con descarrilar las conversaciones, con advertencias iraníes de volver a bloquear el estrecho de Ormuz.

El acuerdo establece el cese de hostilidades en todos los frentes, incluido el libanés, una de las principales reivindicaciones de Teherán.

Pero los dirigentes israelíes discrepan. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, declaró que sus “soldados desplegados en el sur de Líbano disponen de una libertad de acción total para neutralizar cualquier amenaza directa o potencial contra ellos o contra los habitantes del norte” de Israel.

“El ejército israelí no está sujeto a ninguna restricción en este asunto”, añadió sobre sus tropas, que combaten al movimiento proiraní Hezbolá.

Al término de la primera ronda de negociaciones en Suiza, Washington y Teherán acordaron la creación de una "unidad de gestión de conflictos" para Líbano, según los mediadores de Pakistán y Catar.

La célula, que no incluye a Israel, se planteó en vísperas de nuevas conversaciones directas en Washington entre Beirut y el Estado hebreo, que no mantienen relaciones diplomáticas.

Será la quinta ronda de negociaciones desde el inicio de la guerra entre Hezbolá e Israel el 2 de marzo.

FUENTE:RFI