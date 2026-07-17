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    Irán afirma que ataques de EE.UU. le han quitado la vida a 38 personas desde el 22 de junio

    Irán aseguró que 38 personas murieron y más de 400 resultaron heridas por los ataques de Estados Unidos desde el 22 de junio. Teherán denunció bombardeos contra objetivos civiles y amenazó con responder atacando infraestructuras estadounidenses en el Golfo

    Fotografía difundida por la agencia iraní IRNA de uno de los ataques estadounidenses perpetrados en Hormozgán.

    Fotografía difundida por la agencia iraní IRNA de uno de los ataques estadounidenses perpetrados en Hormozgán.

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    EFE/ Agencia iraní IRNA
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El viernes a las 6H30 locales de Irán “el número de heridos durante los ataques estadounidenses ha superado los 400, y 38 compatriotas han muerto como mártires” escribió en su cuenta X Hosein Kermanpur, el portavoz del ministerio de Salud iraní. Tres mujeres y un menor figuran entre las víctimas mortales, añadió.

    Previamente, los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron este viernes haber bombardeado radares de Estados Unidos (EE.UU.) en Omán, en la orilla sur del estrecho de Ormuz, en represalia por los bombardeos estadounidenses.

    El ejército estadounidense afirmó en la red social X que había atacado durante la noche del jueves al viernes “decenas de objetivos militares iraníes, como instalaciones de vigilancia costera y defensa aérea, infraestructura logística militar e instalaciones marítimas”.

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    Irán, por su parte, informó de bombardeos contra puentes, un aeropuerto y una estación de tren. “Si los estadounidenses atacan las infraestructuras de la República Islámica, entonces todas las infraestructuras de la región se convertirán en objetivos legítimos para Irán”, amenazó un portavoz del ejército iraní, citado por la televisión estatal.

    Las fuerzas armadas de Kuwait y Catar anunciaron que se enfrentaron a ataques aéreos el viernes al amanecer, y las sirenas de alerta se activaron en dos ocasiones en Baréin.

    La televisión estatal iraní citó a un vocero de las fuerzas armadas que reivindicó operaciones contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait con drones explosivos.

    Los bombardeos llevados a cabo desde entonces no tienen precedentes desde el alto el fuego de abril y socavan los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra de manera duradera.

    Este conflicto en Medio Oriente, desatado el 28 de febrero por bombardeos israeloestadounidenses contra Irán, ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y en Líbano, donde chocan Israel y el movimiento proiraní Hezbolá, y sigue sacudiendo la economía mundial.

    Búsqueda de acuerdos

    Pakistán, país mediador entre los beligerantes, y China llamaron este viernes a Irán y a EE.UU. a detener los combates y reanudar las negociaciones.

    Los cancilleres chino y pakistaní, Wang Yi e Ishaq Dar, quienes se reunieron en Shanghái, “expresaron conjuntamente su preocupación por el deterioro de la situación actual" e instaron a las partes "a cesar inmediatamente las hostilidades” y “reanudar el diálogo”, precisa el Ministerio de Relaciones Exteriores de China en un comunicado.

    Los enfrentamientos entre ambos países se reanudaron el 7 de julio tras unos ataques a varios barcos en el Golfo, atribuidos a Irán. Estos ataques no tienen precedentes desde el alto el fuego de abril y minan los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra desencadenada el 28 de febrero por los bombardeos israeloestadounidenses contra la república islámica.

    FUENTE:RFI

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