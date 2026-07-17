  • Cotizaciones
    viernes 17 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín intentó suicidarse en la cárcel

    El Instituto Nacional de Rehabilitación estudia el caso; aunque el narco está fuera de peligro, se canceló una visita programada para hoy en la Justicia

    El narco Luis Fernando Fernández Albín, custodiado por un oficial de la Policía Nacional durante su traslado en diciembre de Buenos Aires a Montevideo.&nbsp;

    El narco Luis Fernando Fernández Albín, custodiado por un oficial de la Policía Nacional durante su traslado en diciembre de Buenos Aires a Montevideo. 

    FOTO

    Ministerio del Interior
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Luis Fernando Fernández Albín, considerado por la Policía Nacional como uno de los principales líderes del narcotráfico en Uruguay, intentó suicidarse ayer jueves en prisión, indicaron a Búsqueda fuentes oficiales. El hecho es investigado por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

    Fernández Albín está encarcelado desde diciembre: primero estuvo en el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación ubicado en la Unidad N°1 de Punta de Rieles, y días atrás fue derivado a la Unidad N°3 del Penal de Libertad. En ambos casos, debido a su peligrosidad y a la relevancia de la organización que controla, permanece detenido en un régimen especial de aislamiento.

    Justamente, las condiciones de reclusión han sido objeto de reiterados reclamos, tanto por parte del propio Fernández Albín, a través de cartas, como de su defensa, que ha presentado cinco recursos de habeas corpus al entender que se vulneran las disposiciones legales sobre el régimen penitenciario. En particular, estos recursos sostienen que enfrenta restricciones ilegales para recibir visitas y acceder a actividades educativas, recreativas y laborales orientadas a su rehabilitación.

    Leé además

    Un oficial de la Policía Nacional custodia una esquina durante un operativo contra bandas de narcotráfico en el barrio Villa Española. 
    Seguridad Pública

    El grupo de élite de la Policía recluta miembros, que se capacitarán en combate urbano e infiltración en rapel

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Carlos Negro y la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, junto a Alfredo Clavijo, durante un operativo policial realizado días después de su nombramiento como jefe policial de Montevideo. 
    Seguridad Pública

    “Los mejores donde se los necesita”: las razones de Carlos Negro para reubicar a Alfredo Clavijo en la Policía

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Edificio principal de la Unidad N°3 del Instituto Nacional de Rehabilitación, ubicada en la ciudad de Libertad, San José.

    Edificio principal de la Unidad N°3 del Instituto Nacional de Rehabilitación, ubicada en la ciudad de Libertad, San José.

    El miércoles, la diaria informó que Fernández Albín había levantado una huelga de hambre iniciada para protestar por sus condiciones de encarcelamiento.

    Fuentes consultadas por Búsqueda señalaron que el intento de suicidio no llegó a comprometer su vida y lo interpretaron como una forma de llamar la atención sobre su situación. Pudo ser atendido sanitariamente dentro de la propia cárcel. Según esas mismas fuentes, el estricto régimen de vigilancia policial al que está sometido durante su reclusión ha afectado el estado emocional de Fernández Albín.

    Este viernes 17 estaba prevista en el Juzgado Letrado de Libertad una audiencia por uno de los recursos de hábeas corpus, pero la instancia fue cancelada.

    Las amenazas sobre el Instituto Nacional de Rehabilitación

    Fernández Albín cumple desde la semana pasada una sanción disciplinaria de 60 días de aislamiento tras enviar una carta manuscrita con amenazas dirigidas a autoridades y funcionarios del INR. Para cumplir esa sanción se decidió su traslado desde Punta de Rieles al Penal de Libertad. Además, el INR lo denunció penalmente en la Fiscalía General de la Nación.

    En la misiva, divulgada el jueves 9 por el programa Todo Se Sabe, de YouTube, Fernández Albín afirma que se siente “orgulloso” de ser delincuente y expresa un profundo resentimiento hacia las autoridades penitenciarias. “Tengo tanto odio contra ustedes que las van a pagar y se va a encargar el señor todopoderoso que todo lo ve. Todos pagamos nuestros pecados de una manera u otra”, escribió.

    En el texto también amenaza de forma directa a la directora del INR, Ana Juanche.

    De 38 años de edad, Fernández Albín ha estado buena parte de su vida adulta privado de libertad: pasó casi 15 años consecutivos en la cárcel desde que en 2010 se lo condenó por un delito continuado de tráfico ilícito de estupefacientes en modalidades de exportación y organización.

    En 2024, mientras estaba encarcelado, su nombre tomó relevancia pública luego de que la Policía Nacional lo acusara de idear un atentado contra la fachada de la oficinas administrativas del INR en el Centro de Montevideo, cuando dos personas dispararon contra el edificio y dejaron en un papel un mensaje dirigido a Luis Mendoza, entonces director del INR. Ese mismo año también amenazó a quien era ministro del Interior, Nicolás Martinelli.

    Parte de la droga incautada en la Operación Nueva Era, ejecutada por la Policía Nacional contra la organización liderada por Fernández Albín.

    Parte de la droga incautada en la Operación Nueva Era, ejecutada por la Policía Nacional contra la organización liderada por Fernández Albín.

    Fue arrestado por última vez en noviembre de 2025, en Buenos Aires, en un operativo conjunto entre la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas con autoridades policiales y fiscales de Argentina. En diciembre se lo trasladó a Montevideo. Para la Policía Nacional es uno de los principales distribuidores de droga a las bocas de pasta base locales y también un nexo en el narcotráfico internacional de cocaína a Europa desde el Puerto de Montevideo, con un rol de acopio para otros actores uruguayos y extranjeros.

    Los operativos Nueva Era y Nueva Era II, desarrollados por la Policía Nacional en 2025, previo a la detención de Fernández Albín en Argentina, lograron el decomiso de aproximadamente 2.000 kilogramos de cocaína, distribuidos en 60 paquetes con unos 34 ladrillos cada uno, además de vehículos, armamento y dólares en efectivo. La droga estaba pronta para ser enviada al exterior por vía marítima y, de acuerdo a la investigación policial y fiscal, bajo vigilancia de la organización de Fernández Albín.

    En abril, Fernández Albín fue condenado a diez años y tres meses de penitenciaría, acusado por la Fiscalía de Estupefacientes de 1° Turno de ser autor penalmente responsable de un delito de organización de las actividades de narcotráfico, un delito de contrabando, un delito continuado de lavado de activos, un delito de tráfico interno de armas de fuego en concurso formal con un delito de porte y tenencia de arma de fuego con los signos de identificación suprimidos, todos ellos en régimen de reiteración real.

    Esta semana, el Ministerio del Interior presentó ante el Parlamento la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2025, instancia en la que el ministro Carlos Negro expuso los principales resultados en materia de seguridad pública por parte del gobierno. Allí mencionó la imputación y condena de integrantes de organizaciones criminales, entre ellos Fernández Albin.

    Selección semanal
    Gobierno de Montevideo

    Bergara planteó a la Mesa Política del FA que la militancia se involucre más con la gestión de Montevideo

    Por Santiago Sánchez
    Presidencia

    Declaraciones de Alejandro Sánchez causaron molestia en el entorno de Orsi

    Por Santiago Sánchez
    Opinión pública

    Desaprobación de Orsi aumenta cinco puntos y el balance es “claramente negativo”

    Por Redacción Búsqueda
    Caso Penadés

    Familiares de Gustavo Penadés cuestionan premio Bartolomé Hidalgo a libro sobre el caso del exsenador

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Los vehículos Mamba MK7 el día de su entrega al Ejército de Uruguay por parte de Estados Unidos, en julio de 2024. 

    Orsi consultó a Estados Unidos si Uruguay necesita autorización para que la Policía utilice los Mamba MK7

    Por Juan Francisco Pittaluga
    El narco Luis Fernando Fernández Albín, custodiado por un oficial de la Policía Nacional durante su traslado en diciembre de Buenos Aires a Montevideo. 

    El narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín intentó suicidarse en la cárcel

    Por Redacción Búsqueda
    Fachada del MVOT.

    Juicios, acusaciones cruzadas y pérdida de dinero para el MVOT por fallas en viviendas de dos cooperativas

    Por Ana Morales
    El primer ministro indio, Narendra Modi (centro), con António Costa y Ursula von der Leyen, de la UE, en Nueva Delhi. La UE y la India firmaron un acuerdo comercial en enero.

    Se construirá un nuevo orden económico según las necesidades del momento

    Por Alan Beattie