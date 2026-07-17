El narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín intentó suicidarse en la cárcel

Luis Fernando Fernández Albín, considerado por la Policía Nacional como uno de los principales líderes del narcotráfico en Uruguay, intentó suicidarse ayer jueves en prisión, indicaron a Búsqueda fuentes oficiales. El hecho es investigado por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Fernández Albín está encarcelado desde diciembre: primero estuvo en el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación ubicado en la Unidad N°1 de Punta de Rieles, y días atrás fue derivado a la Unidad N°3 del Penal de Libertad . En ambos casos, debido a su peligrosidad y a la relevancia de la organización que controla, permanece detenido en un régimen especial de aislamiento.

Justamente, las condiciones de reclusión han sido objeto de reiterados reclamos, tanto por parte del propio Fernández Albín, a través de cartas, como de su defensa, que ha presentado cinco recursos de habeas corpus al entender que se vulneran las disposiciones legales sobre el régimen penitenciario. En particular, estos recursos sostienen que enfrenta restricciones ilegales para recibir visitas y acceder a actividades educativas, recreativas y laborales orientadas a su rehabilitación.

Seguridad Pública “Los mejores donde se los necesita”: las razones de Carlos Negro para reubicar a Alfredo Clavijo en la Policía

Seguridad Pública El grupo de élite de la Policía recluta miembros, que se capacitarán en combate urbano e infiltración en rapel

El miércoles, la diaria informó que Fernández Albín había levantado una huelga de hambre iniciada para protestar por sus condiciones de encarcelamiento.

Fuentes consultadas por Búsqueda señalaron que el intento de suicidio no llegó a comprometer su vida y lo interpretaron como una forma de llamar la atención sobre su situación. Pudo ser atendido sanitariamente dentro de la propia cárcel. Según esas mismas fuentes, el estricto régimen de vigilancia policial al que está sometido durante su reclusión ha afectado el estado emocional de Fernández Albín.

Este viernes 17 estaba prevista en el Juzgado Letrado de Libertad una audiencia por uno de los recursos de hábeas corpus, pero la instancia fue cancelada.

Las amenazas sobre el Instituto Nacional de Rehabilitación

Fernández Albín cumple desde la semana pasada una sanción disciplinaria de 60 días de aislamiento tras enviar una carta manuscrita con amenazas dirigidas a autoridades y funcionarios del INR. Para cumplir esa sanción se decidió su traslado desde Punta de Rieles al Penal de Libertad. Además, el INR lo denunció penalmente en la Fiscalía General de la Nación.

En la misiva, divulgada el jueves 9 por el programa Todo Se Sabe, de YouTube, Fernández Albín afirma que se siente “orgulloso” de ser delincuente y expresa un profundo resentimiento hacia las autoridades penitenciarias. “Tengo tanto odio contra ustedes que las van a pagar y se va a encargar el señor todopoderoso que todo lo ve. Todos pagamos nuestros pecados de una manera u otra”, escribió.

En el texto también amenaza de forma directa a la directora del INR, Ana Juanche.

De 38 años de edad, Fernández Albín ha estado buena parte de su vida adulta privado de libertad: pasó casi 15 años consecutivos en la cárcel desde que en 2010 se lo condenó por un delito continuado de tráfico ilícito de estupefacientes en modalidades de exportación y organización.

En 2024, mientras estaba encarcelado, su nombre tomó relevancia pública luego de que la Policía Nacional lo acusara de idear un atentado contra la fachada de la oficinas administrativas del INR en el Centro de Montevideo, cuando dos personas dispararon contra el edificio y dejaron en un papel un mensaje dirigido a Luis Mendoza, entonces director del INR. Ese mismo año también amenazó a quien era ministro del Interior, Nicolás Martinelli.

Parte de la droga incautada en la Operación Nueva Era, ejecutada por la Policía Nacional contra la organización liderada por Fernández Albín. Ministerio del Interior

Fue arrestado por última vez en noviembre de 2025, en Buenos Aires, en un operativo conjunto entre la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas con autoridades policiales y fiscales de Argentina. En diciembre se lo trasladó a Montevideo. Para la Policía Nacional es uno de los principales distribuidores de droga a las bocas de pasta base locales y también un nexo en el narcotráfico internacional de cocaína a Europa desde el Puerto de Montevideo, con un rol de acopio para otros actores uruguayos y extranjeros.

Los operativos Nueva Era y Nueva Era II, desarrollados por la Policía Nacional en 2025, previo a la detención de Fernández Albín en Argentina, lograron el decomiso de aproximadamente 2.000 kilogramos de cocaína, distribuidos en 60 paquetes con unos 34 ladrillos cada uno, además de vehículos, armamento y dólares en efectivo. La droga estaba pronta para ser enviada al exterior por vía marítima y, de acuerdo a la investigación policial y fiscal, bajo vigilancia de la organización de Fernández Albín.

En abril, Fernández Albín fue condenado a diez años y tres meses de penitenciaría, acusado por la Fiscalía de Estupefacientes de 1° Turno de ser autor penalmente responsable de un delito de organización de las actividades de narcotráfico, un delito de contrabando, un delito continuado de lavado de activos, un delito de tráfico interno de armas de fuego en concurso formal con un delito de porte y tenencia de arma de fuego con los signos de identificación suprimidos, todos ellos en régimen de reiteración real.

Esta semana, el Ministerio del Interior presentó ante el Parlamento la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2025, instancia en la que el ministro Carlos Negro expuso los principales resultados en materia de seguridad pública por parte del gobierno. Allí mencionó la imputación y condena de integrantes de organizaciones criminales, entre ellos Fernández Albin.