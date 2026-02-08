  • Cotizaciones
    domingo 08 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Irán duda de la voluntad de Estados Unidos de negociar y difunde propaganda de guerra

    Mientras el negociador estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente Trump, Jared Kushner, subían a la cubierta del portaaviones USS Abraham Lincoln, situado a varios cientos de kilómetros de la costa iraní, la televisión iraní emitía un vídeo animado para escenificar las tensiones entre ambos países. Este 8 de febrero, Irán dijo cuestionar la “seriedad” de Estados Unidos en cuanto a las negociaciones.

    Iraníes caminan cerca de una enorme valla publicitaria antiestadounidense en la plaza Enqelab de Teherán, Irán, el 31 de enero de 2026.

    Iraníes caminan cerca de una enorme valla publicitaria antiestadounidense en la plaza Enqelab de Teherán, Irán, el 31 de enero de 2026.

    FOTO

    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Por un lado, una pantera asiática, símbolo de Irán, y por el otro, un águila símbolo de Estados Unidos. Por un lado, el portaaviones Abraham Lincoln, y por el otro, un misil supersónico Fatah 1, con un alcance de 1.400 kilómetros y una velocidad de Mach 13, es decir 13 veces la velocidad del sonido, listo para ser lanzado.

    Luego vienen las imágenes de una niña pequeña con vestido, el pelo ondeando al viento, corriendo tranquilamente por una playa del Golfo Pérsico. El águila gira alrededor de su cabeza antes de empezar a moverse hacia la niña para atacarla. Pero la pantera está allí y atrapa al águila en vuelo. El vídeo termina con la escena del misil impactando el portaaviones para volcarlo. Luego, los cazas en la cubierta de vuelo caen al agua.

    Leé además

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunido con su par argentino, Javier Milei.
    Argentina

    Las nuevas “relaciones carnales” entre Argentina y Estados Unidos: entre sentarse a la mesa o formar parte del menú

    Por Fabián Bosoer
    Un miembro del personal se sienta en las escaleras cerca del Capitolio en Washington, 30 de setiembre de 2025. 
    Video
    Tensiones en el Congreso

    ¿Otro cierre de gobierno en EE.UU.? Financiamiento del ICE centra el debate presupuestario

    Por France 24

    En una voz en off, escuchamos una frase del ayatolá Jamenei, el número uno iraní, que dice: "Nunca seremos los primeros en iniciar una guerra, pero si nos atacan, el pueblo iraní dará un golpe muy duro al agresor". A pesar de la reanudación de las negociaciones el viernes entre Irán y los estadounidenses en Omán, la tensión sigue siendo muy alta y la amenaza de guerra no ha sido descartada por completo.

    "Somos un pueblo de guerra, pero eso no significa que busquemos la guerra"

    "Su despliegue militar en la región no nos asusta", dijo Abbas Araqchi, un día después de que el enviado de Donald Trump en Oriente Medio visitara el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln. "Somos un pueblo de la diplomacia, también somos un pueblo de guerra, pero eso no significa que busquemos la guerra", añadió el jefe de la diplomacia iraní.

    "Irán ha pagado un precio muy alto por su programa nuclear pacífico y por el enriquecimiento de uranio", afirmó asimismo. "¿Por qué insistimos tanto en el enriquecimiento y nos negamos a renunciar a él incluso si nos imponen una guerra? Porque nadie tiene derecho a dictar nuestra conducta", insistió el diplomático.

    El jefe de la diplomacia dijo esperar que las conversaciones con Estados Unidos se reanuden pronto, pero reiteró las líneas rojas de su país. Según extractos de una entrevista con la cadena Al Jazeera, Araqchi señaló que el programa de misiles de Irán "nunca fue negociable", y que Irán está listo "para alcanzar un acuerdo tranquilizador sobre el enriquecimiento" de uranio, que es "nuestro derecho inalienable y debe continuar".

    Dudas sobre la seriedad de Estados Unidos

    Araqchi puso en duda este domingo la "seriedad" de Estados Unidos para continuar las negociaciones porque hasta ahora no se ha anunciado ninguna fecha para nuevas conversaciones.

    "La imposición de nuevas sanciones y ciertas acciones militares generan dudas sobre la seriedad y la preparación de la otra parte para llevar a cabo negociaciones reales", declaró, agregando que su país "evaluará el conjunto de señales y decidirá sobre la continuación de las negociaciones".

    Israel dijo el sábado que el primer ministro Benjamin Netanyahu se reunirá el miércoles en Washington con el presidente estadounidense Donald Trump para "discutir las negociaciones con Irán", según un comunicado oficial.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Viaje oficial

    China quiere trabajar con Uruguay en la construcción de un mundo “multipolar” ante un “matonerismo unilateral” que crece

    Por Guillermo Draper
    Seguridad Pública

    Europa otra vez en emergencia por la cocaína que llega de Sudamérica: “crece a niveles sin precedentes”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Mutualistas

    Casmu ofrece reintegrar como capitalizador a médico expulsado e indemnizarlo con $ 11 millones

    Por Redacción Búsqueda
    Sistema Nacional de Salud

    Más de diez meses después, ASSE completó su directorio con la asunción de los representantes sociales

    Te Puede Interesar

    El ministro Oddone en su visita a la sede de la OCDE, en París, a fines del año pasado.

    La OCDE analizará “qué cosas debería hacer” Uruguay para aspirar a ser miembro

    Por Ismael Grau
    Andrés Pérez, presidente de la CJPPU.

    El nuevo presidente de la Caja de Profesionales reclama "ingresos que le corresponden" y sostiene que no precisa "ninguna reforma"

    Por Redacción Búsqueda
    Militantes del Frente Amplio durante un año de campaña, en 2025.
    Video

    El Frente Amplio descartó celebrar su aniversario en Ciudad del Plata tras diferencias entre dirigentes locales

    Por Santiago Sánchez
    Fachada del edificio Radiodifusión Nacional, en la peatonal Sarandí. 

    Las radios públicas no podrán cambiar su programación por medida cautelar acordada en la Dinatra

    Por Silvana Tanzi