Irán duda de la voluntad de Estados Unidos de negociar y difunde propaganda de guerra

Mientras el negociador estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente Trump, Jared Kushner, subían a la cubierta del portaaviones USS Abraham Lincoln, situado a varios cientos de kilómetros de la costa iraní, la televisión iraní emitía un vídeo animado para escenificar las tensiones entre ambos países. Este 8 de febrero, Irán dijo cuestionar la “seriedad” de Estados Unidos en cuanto a las negociaciones.

Iraníes caminan cerca de una enorme valla publicitaria antiestadounidense en la plaza Enqelab de Teherán, Irán, el 31 de enero de 2026.

Por un lado, una pantera asiática, símbolo de Irán, y por el otro, un águila símbolo de Estados Unidos. Por un lado, el portaaviones Abraham Lincoln, y por el otro, un misil supersónico Fatah 1, con un alcance de 1.400 kilómetros y una velocidad de Mach 13, es decir 13 veces la velocidad del sonido, listo para ser lanzado.

Luego vienen las imágenes de una niña pequeña con vestido, el pelo ondeando al viento, corriendo tranquilamente por una playa del Golfo Pérsico. El águila gira alrededor de su cabeza antes de empezar a moverse hacia la niña para atacarla. Pero la pantera está allí y atrapa al águila en vuelo. El vídeo termina con la escena del misil impactando el portaaviones para volcarlo. Luego, los cazas en la cubierta de vuelo caen al agua.

En una voz en off, escuchamos una frase del ayatolá Jamenei, el número uno iraní, que dice: "Nunca seremos los primeros en iniciar una guerra, pero si nos atacan, el pueblo iraní dará un golpe muy duro al agresor". A pesar de la reanudación de las negociaciones el viernes entre Irán y los estadounidenses en Omán, la tensión sigue siendo muy alta y la amenaza de guerra no ha sido descartada por completo.

"Somos un pueblo de guerra, pero eso no significa que busquemos la guerra" "Su despliegue militar en la región no nos asusta", dijo Abbas Araqchi, un día después de que el enviado de Donald Trump en Oriente Medio visitara el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln. "Somos un pueblo de la diplomacia, también somos un pueblo de guerra, pero eso no significa que busquemos la guerra", añadió el jefe de la diplomacia iraní.

"Irán ha pagado un precio muy alto por su programa nuclear pacífico y por el enriquecimiento de uranio", afirmó asimismo. "¿Por qué insistimos tanto en el enriquecimiento y nos negamos a renunciar a él incluso si nos imponen una guerra? Porque nadie tiene derecho a dictar nuestra conducta", insistió el diplomático.