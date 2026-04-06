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    Irán rechaza propuesta de alto el fuego y exige el fin de la guerra; Trump endurece el ultimátum

    En la antesala del nuevo plazo fijado por Donald Trump, Irán rechazó una propuesta de tregua de 45 días y elevó la apuesta: solo aceptará un acuerdo que implique el fin definitivo de la guerra. Washington respondió con amenazas explícitas y mantiene como “definitiva” la fecha límite del martes

    El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante la tradicional búsqueda de huevos de Pascua en el jardín sur de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026, en Washington, D.C.

    El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante la tradicional búsqueda de huevos de Pascua en el jardín sur de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026, en Washington, D.C.

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    Brendan SMIALOWSKI / AFP
    Búsqueda | France 24
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por France 24 y Redacción Búsqueda

    La tensión escaló este lunes 6 de abril luego de que Teherán descartara la última propuesta de alto el fuego impulsada por mediadores internacionales. Según la agencia estatal IRNA, el plan contemplaba una pausa de 45 días en los ataques entre Irán, Estados Unidos e Israel, como paso previo a una negociación más amplia.

    Sin embargo, la República Islámica rechazó el esquema por considerarlo insuficiente. “No aceptaremos simplemente un alto el fuego”, afirmó el diplomático iraní Mojtaba Ferdousi Pour. La posición oficial exige garantías de no agresión futura y un compromiso explícito hacia el fin definitivo del conflicto.

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    Se observa humo tras un ataque aéreo en el centro de Teherán, Irán, el 1 de abril de 2026. Una operación militar conjunta israelí-estadounidense, iniciada el 28 de febrero, continúa atacando múltiples objetivos en todo Irán.
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    Mediación internacional y canales indirectos

    La respuesta iraní fue transmitida a Washington a través de Pakistán, que actúa como intermediario en un contexto de ruptura de canales directos entre ambas partes. La vía indirecta refleja el nivel de deterioro diplomático y la dificultad para establecer condiciones mínimas de confianza.

    El rechazo también deja en suspenso cualquier posibilidad inmediata de desescalada, en un conflicto que se arrastra desde finales de febrero, cuando comenzaron los ataques cruzados entre Irán, Estados Unidos e Israel.

    Embed - Trump lanza nuevo ultimátum a Irán por el estrecho de Ormuz y desata críticas internas y externas

    Trump endurece el tono y amenaza con represalias

    Desde la Casa Blanca, Donald Trump reaccionó con dureza. Visiblemente molesto, advirtió que Irán “pagará un alto precio” por no aceptar los términos planteados. En declaraciones a la prensa, acusó al régimen iraní de negarse a rendirse y anticipó consecuencias severas.

    “No quieren decir ‘me rindo’, pero lo harán. Y si no lo hacen, no tendrán puentes, no tendrán centrales eléctricas, no tendrán nada”, afirmó el mandatario, en una de las advertencias más explícitas desde el inicio de la crisis. También dejó abierta la puerta a acciones aún más contundentes: “Hay cosas peores que esas dos”.

    Ultimátum y riesgo de escalada mayor

    La negativa iraní llega a menos de 24 horas del plazo fijado por Washington para que Teherán reabra el estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio global de petróleo.

    La Casa Blanca sostiene que el martes marca un punto de inflexión y que, sin avances concretos, se activarán ataques contra infraestructura energética iraní.

    FUENTE:FRANCE24

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