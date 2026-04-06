Irán rechaza propuesta de alto el fuego y exige el fin de la guerra; Trump endurece el ultimátum

En la antesala del nuevo plazo fijado por Donald Trump, Irán rechazó una propuesta de tregua de 45 días y elevó la apuesta: solo aceptará un acuerdo que implique el fin definitivo de la guerra. Washington respondió con amenazas explícitas y mantiene como “definitiva” la fecha límite del martes

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante la tradicional búsqueda de huevos de Pascua en el jardín sur de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026, en Washington, D.C.

La tensión escaló este lunes 6 de abril luego de que Teherán descartara la última propuesta de alto el fuego impulsada por mediadores internacionales. Según la agencia estatal IRNA, el plan contemplaba una pausa de 45 días en los ataques entre Irán, Estados Unidos e Israel, como paso previo a una negociación más amplia.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Sin embargo, la República Islámica rechazó el esquema por considerarlo insuficiente. “No aceptaremos simplemente un alto el fuego”, afirmó el diplomático iraní Mojtaba Ferdousi Pour. La posición oficial exige garantías de no agresión futura y un compromiso explícito hacia el fin definitivo del conflicto.

Mediación internacional y canales indirectos La respuesta iraní fue transmitida a Washington a través de Pakistán, que actúa como intermediario en un contexto de ruptura de canales directos entre ambas partes. La vía indirecta refleja el nivel de deterioro diplomático y la dificultad para establecer condiciones mínimas de confianza.

El rechazo también deja en suspenso cualquier posibilidad inmediata de desescalada, en un conflicto que se arrastra desde finales de febrero, cuando comenzaron los ataques cruzados entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Embed - Trump lanza nuevo ultimátum a Irán por el estrecho de Ormuz y desata críticas internas y externas Trump endurece el tono y amenaza con represalias Desde la Casa Blanca, Donald Trump reaccionó con dureza. Visiblemente molesto, advirtió que Irán “pagará un alto precio” por no aceptar los términos planteados. En declaraciones a la prensa, acusó al régimen iraní de negarse a rendirse y anticipó consecuencias severas.