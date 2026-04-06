El vaivén de los ultimátums de Trump a Irán: amenazas, prórrogas y cambios de última hora

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump , fijó este domingo 5 de abril su advertencia más contundente al establecer la noche del próximo martes como “fecha límite definitiva” para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, en un mensaje que combinó lenguaje agresivo con objetivos militares concretos.

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En su publicación, dejó claro que el incumplimiento activaría ataques directos contra infraestructura crítica: “El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente… Abran el estrecho o verán en el infierno”, una frase que convirtió la fecha límite en una amenaza explícita de acción inmediata.

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El ultimátum no se limitó a una advertencia general, sino que delimitó con precisión los blancos (como las centrales eléctricas y puentes) y el momento de ejecución, reforzando la idea de que el tiempo otorgado a Teherán tenía, aparentemente, un carácter final.

La fijación de una fecha concreta, acompañada de una narrativa de castigo inminente, marcó el punto más alto en la cadena de plazos impuestos por Washington desde el inicio del conflicto.

De lunes a martes: el ajuste inmediato del plazo

Sin embargo, ese límite del martes no fue estático. El propio Trump había manejado previamente el lunes como fecha inicial, para modificar el límite apenas horas después, evidenciando la flexibilidad con la que la Casa Blanca ha tratado los tiempos de sus amenazas.

Antes de eso, había extendido a cinco días (que se cumplían el lunes) un plazo que originalmente fue de 48 horas para la apertura del estrecho de Ormuz.

El último cambio de 24 horas, aunque breve, resultó significativo porque mostró que incluso los ultimátums que parecen más firmes pueden ser recalibrados en función de factores políticos o estratégicos, para conveniencia del presidente republicano y su imagen personal, que cada vez pierde más aprobación en la población general y la de sus votantes más fieles.

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Y es que el presidente, al mismo tiempo que endurece el tono a niveles ofensivos, introduce matices que debilitaban la rigidez del plazo.

“Hay una buena posibilidad de un acuerdo”, afirmó esta misma primera semana de abril, dejando abierta una vía de negociación dentro del mismo marco temporal que había definido como límite.

Con esto, deja ver que la coexistencia de amenaza y expectativa de diálogo ha convertido la estrategia de ultimátum en una herramienta dinámica más que en una línea inamovible de mano dura.

La prórroga de cinco días y la burla en Irán

El 23 de marzo, Trump volvió a recular cuando protagonizó uno de los giros más claros en su manejo de los plazos, al anunciar una prórroga de cinco días para un ataque previamente contemplado contra la red energética iraní.

La decisión, según explicó, respondía a avances en contactos diplomáticos, lo que introdujo un elemento de suspensión temporal dentro de una lógica inicialmente basada en la inmediatez y la mano dura del mandatario.

“Hemos tenido conversaciones muy, muy intensas… Tenemos puntos clave de acuerdo”, declaró el mandatario, justificando el aplazamiento de una acción que había sido planteada como inminente.

Desde la Casa Blanca, la postura institucional reforzó esa flexibilidad al señalar: “Ésta es una situación cambiante… no debe considerarse definitiva”, dejando claro que los ultimátums podían modificarse incluso después de haber sido anunciados públicamente.

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La prórroga no solo pospuso un ataque específico, sino que evidenció que los plazos funcionaban como instrumentos de presión susceptibles de ser extendidos, en función de la evolución de contactos indirectos con Teherán.

Desde la República islámica han visto los vaivenes de Trump y en varias ocasiones han desmentido su discurso, como el 23 de marzo cuando el presidente del Parlamento de la República Islámica calificó de "noticia falsa" las negociaciones con EE.UU.

En ese momento, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó en la plataforma X que no se habían producido tales conversaciones con Estados Unidos y ridiculizó la sugerencia, calificándola de intento de manipular los mercados financieros.

"No se han celebrado negociaciones con Estados Unidos, y las noticias falsas se utilizan para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que se encuentran atrapados Estados Unidos e Israel", escribió.

"El pueblo iraní exige un castigo completo y ejemplar para los agresores. Todos los funcionarios iraníes respaldan firmemente a su líder supremo y a su pueblo hasta que se alcance este objetivo", agregó.

Ultimátums reiterados sobre Ormuz

A lo largo del conflicto, el cierre del estrecho de Ormuz se consolidó como el principal foco de los ultimátums estadounidenses.

Desde el 28 de febrero, Trump ha emitido múltiples fechas límite para su reapertura, en algunos casos encadenando plazos que se superponen o se extienden, lo que ha generado un ciclo continuo de advertencias y ajustes que hacen desconfiar de las palabras del mandatario republicano.

Cada uno de estos emplazamientos ha estado acompañado de amenazas concretas contra infraestructura estratégica, lo que convierte al estrecho en el eje donde convergen las exigencias temporales y las posibles respuestas militares.

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Plazos estratégicos: el horizonte de “dos o tres semanas”

Además de las amenazas con fechas específicas, Trump ha introducido plazos más amplios vinculados a la evolución general de la guerra, ampliando el concepto de fecha límite más allá de exigencias puntuales.

En un discurso televisado, el presidente estadounidense delineó un marco temporal para la ofensiva militar: “Les vamos a dar un golpe muy fuerte en las próximas dos o tres semanas”, estableciendo un horizonte de acción que complementa los plazos más cortos.

En el mismo mensaje, vinculó ese calendario con el cumplimiento de objetivos: “Estamos en camino de completar todos los objetivos militares muy pronto”, reforzando la idea de que la estrategia estadounidense opera simultáneamente en múltiples escalas temporales.

Sin embargo, estas amenazas más amplias no sustituyen a los ultimátums inmediatos, pero sí los contextualizan dentro de una planificación mayor que hace que parezca que el presidente tiene todo bajo control en una guerra que evidentemente se ha salido en tiempo y territorio de sus planes iniciales.

Un patrón de plazos móviles en tiempo real

En varios momentos, Trump ha integrado explícitamente la posibilidad de negociación dentro de los propios plazos que impone, generando una dualidad entre ultimátum y diálogo.

“Si no hacen un trato y rápido, estoy considerando volarlo todo”, afirmó en una entrevista a Fox News, incorporando la urgencia temporal como elemento central de la presión diplomática.

La sucesión de decisiones desde finales de febrero revela un patrón consistente en la forma en que Washington ha manejado los tiempos: fijar una fecha límite, acompañarla de amenazas concretas, extenderla si surgen señales de diálogo y redefinirla nuevamente en función del contexto y de la falta de consecución de los objetivos inicialmente fijados.

Desde la propia Casa Blanca se ha insistido en esa naturaleza flexible: “Esta es una situación cambiante”, una frase que resume la lógica detrás de las cuentas regresivas.

En este esquema, los ultimátums dejan de ser puntos finales para convertirse en herramientas ajustables que marcan el ritmo de la presión sobre Irán en medio de una guerra aún en desarrollo.

Con Reuters y AP

FUENTE:FRANCE24