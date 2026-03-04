Israel bombardea Irán y Líbano en quinto día de guerra en Medio Oriente

En Líbano, arrastrado al conflicto tras los ataques de represalia del movimiento proiraní Hezbolá contra Israel , el balance de muertos aumentó este miércoles.

Los ataques israelíes dejaron al menos seis muertos en los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbolá, y otros cinco en la ciudad de Baalbek, en el este del país. Entre los objetivos alcanzados se encuentra también un hotel en las afueras de la capital libanesa.

El ejército del Estado hebreo anunció además este miércoles nuevas oleadas de ataques en Irán , específicamente dirigidas a instalaciones de misiles, sistemas de defensa aérea y otras infraestructuras.

En Teherán, convertida en una ciudad fantasma, los ataques han afectado en particular a la institución que elegirá al nuevo líder supremo que sucederá al ayatolá Alí Jamenei, quien murió el sábado al inicio de la guerra y será enterrado en la ciudad santa de Mashhad en una fecha por determinar.

El jefe del Comando Militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom), Brad Cooper, afirmó que sus fuerzas han golpeado en Irán “cerca de 2.000 objetivos con más de 2000 municiones” desde el inicio de su ofensiva el sábado.

La preocupación por el impacto de esta guerra en la economía, específicamente por el suministro de petróleo, se intensificó en los mercados asiáticos con la bolsa de Seúl desplomándose más de un 12%, lo que la obligó a suspender temporalmente las cotizaciones.

El crudo, sin embargo, sigue su "rally" de subidas, con el barril de Brent del mar del Norte, referencia del mercado internacional, por encima de los 80 dólares.

Los Guardianes de la Revolución afirmaron este miércoles tener el "control total" del estrecho de Ormuz, una vía clave por donde transita el 20% del petróleo y el gas natural licuado (GNL) mundial.

Ebrahim Jabbari, general de esta fuerza considerada el ejército ideológico de Irán, había amenazado el martes con lanzar represalias contra "todos los centros económicos" regionales, tras prometer anteriormente "quemar cualquier barco" que intentara cruzar Ormuz.

En respuesta, el presidente estadounidense Donald Trump sugirió que la Marina de su país podría escoltar los petroleros "si fuera necesario".

“El peor escenario”

En una primera rueda de prensa en la Casa Blanca desde el inicio de la guerra, el presidente estadounidense, Donald Trump, desmintió haberse dejado arrastrar por Israel a una confrontación con Irán, como había insinuado el día anterior su secretario de Estado, Marco Rubio.

“Teniendo en cuenta el rumbo de las negociaciones, creo que ellos iban a atacar primero”, justificó, en referencia a las conversaciones en curso con Teherán sobre el programa nuclear iraní.

Cuando se le preguntó quién podría dirigir Irán después de la guerra, el mandatario republicano afirmó que la mayoría de los funcionarios que Washington barajaba para tomar el relevo murieron.

El “peor escenario” sería la llegada de un líder “tan malo” como Jamenei, aseguró Trump.

Aunque Estados Unidos desea la caída del régimen actual, el principal objetivo declarado es impedir que Irán se dote de la bomba atómica, una intención que Teherán niega, y destruir su capacidad balística, según Israel.

Evacuaciones

El ejército israelí afirmó haber atacado un centro militar subterráneo secreto del programa nuclear de Irán en la región de Teherán.

En represalia, Teherán anunció el martes por la noche una nueva salva de misiles contra Israel y multiplicó sus bombardeos contra sus vecinos del Golfo, sin usar todavía, dice, sus armas más sofisticadas.

Estados Unidos “autorizó” este miércoles a su personal diplomático no esencial a abandonar Arabia Saudita y Omán, anunciaron el martes las embajadas de los dos países del Golfo, blanco recurrente de los ataques iraníes.

Hizo lo mismo posteriormente con sus empleados en la legación en Chipre, país miembro de la Unión Europea cercano a la región.

Unos 9.000 estadounidenses han podido abandonar Oriente Medio, según Washington.

Un primer vuelo organizado por el gobierno para repatriar a los franceses bloqueados en Oriente Medio por la guerra llegó a París el miércoles por la mañana temprano. Alemania y Reino Unido también deben evacuar a sus ciudadanos en vuelos especiales.

La capital iraní funcionaba a ritmo lento el martes, con las calles casi desiertas.

“Tengo miedo de caminar por las calles desiertas porque las bombas siguen cayendo del cielo”, relató Samireh, una enfermera de 33 años.

La Media Luna Roja iraní anunció un balance de más de 780 muertos desde el inicio de la guerra, cifra que la AFP no ha podido verificar.

Desde el inicio de la guerra, seis militares estadounidenses han muerto, según el Pentágono. En Israel, según los servicios de emergencia, diez personas fallecieron en los ataques iraníes.

